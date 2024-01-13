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Сульшер отказался возглавить сборную Швеции

вчера, 18:50

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер отказался от предложения возглавить сборную Швеции.

По информации источника, специалист также не принял приглашения от «Бешикташа» и «Севильи».

Норвежский специалист находится без работы с ноября 2021 года.

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Все комментарии
7ytt9c7qvff3
7ytt9c7qvff3
вчера в 21:30
Хороший тренер, с МЮ уже бы достиг результата,не дали ему время, явно команда лучше смотрелась, чем сейчас
yedpp8my73ac
yedpp8my73ac
вчера в 21:00
Та просто уже на пенсию заработал и чилит теперь)
ep6vr92642zg
ep6vr92642zg
вчера в 20:19
О.... а я о нем уже стал забывать... Что то как то попал в тень.
112910415
112910415
вчера в 19:49
медитацией, наверно, занимается )
протон
протон
вчера в 19:22
Было бы сверх удивительным, учитывая исторический факт сторон, что Сульшер дал согласие)).
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:07
Если не считать первых ЧМ, то сборная Швеция никогда не была полноценной топ командой.
Сборная Швеции всегда считалась крепкой командой, но без особых перспектив.
В разные временна появлялись звёзды, но общий уровень команды не тянул на многое.
Были и удачные ЧМ как к примеру 1994 год (3 место), но и были откровенные провалы, когда шведы не просто пролетали мимо ЧМ, но и долгое время не могли попасть на ЧЕ. До 1992 года они не могли попасть на европейское первенство.
В новом веке сборную Швеции тоже изрядно лихорадит и если попадания на ЧЕ это обычное дело, но туда не попасть ещё надо постараться, каждая вторая команда сейчас проходит, то на ЧМ попасть это проблема.
Сульшер оценив ситуацию и решил второй раз не брать команду с явными проблемами и заранее обречённую на провал.
Лучше уж камин жечь, чем себя ощущать на костре.
Гость
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