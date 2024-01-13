Сульшер отказался возглавить сборную Швеции

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер отказался от предложения возглавить сборную Швеции.
По информации источника, специалист также не принял приглашения от «Бешикташа» и «Севильи».
Норвежский специалист находится без работы с ноября 2021 года.
Сборная Швеции всегда считалась крепкой командой, но без особых перспектив.
В разные временна появлялись звёзды, но общий уровень команды не тянул на многое.
Были и удачные ЧМ как к примеру 1994 год (3 место), но и были откровенные провалы, когда шведы не просто пролетали мимо ЧМ, но и долгое время не могли попасть на ЧЕ. До 1992 года они не могли попасть на европейское первенство.
В новом веке сборную Швеции тоже изрядно лихорадит и если попадания на ЧЕ это обычное дело, но туда не попасть ещё надо постараться, каждая вторая команда сейчас проходит, то на ЧМ попасть это проблема.
Сульшер оценив ситуацию и решил второй раз не брать команду с явными проблемами и заранее обречённую на провал.
Лучше уж камин жечь, чем себя ощущать на костре.
Сборная Швеции всегда считалась крепкой командой, но без особых перспектив.
В разные временна появлялись звёзды, но общий уровень команды не тянул на многое.
Были и удачные ЧМ как к примеру 1994 год (3 место), но и были откровенные провалы, когда шведы не просто пролетали мимо ЧМ, но и долгое время не могли попасть на ЧЕ. До 1992 года они не могли попасть на европейское первенство.
В новом веке сборную Швеции тоже изрядно лихорадит и если попадания на ЧЕ это обычное дело, но туда не попасть ещё надо постараться, каждая вторая команда сейчас проходит, то на ЧМ попасть это проблема.
Сульшер оценив ситуацию и решил второй раз не брать команду с явными проблемами и заранее обречённую на провал.
Лучше уж камин жечь, чем себя ощущать на костре.