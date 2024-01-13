Сульшер отказался возглавить сборную Швеции

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вчера, 18:50

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» отказался от предложения возглавить сборную Швеции.

По информации источника, специалист также не принял приглашения от «Бешикташа» и «Севильи».

Норвежский специалист находится без работы с ноября 2021 года.