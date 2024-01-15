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«Факел» подписал французского защитника

вчера, 13:51

«Факел» подписал контракт с французским центральным защитником Райаном Сенхаджи.

Футболист является воспитанником французского «Сошо». Также он выступал за французский «Безьерс», болгарские «Монтану», «Пирин», датский «Яммербугт» и алжирский «ЖС Кабилия». В последнее время Сенхаджи играл в чемпионате Болгарии за «Левски» (Крумовград), в составе которого провёл 17 матчей и отметился одним голом.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:21
- Пока клубы РПЛ "выпендривались" - отдавать ли своих лишних игроков в аренду (да ещё и в Факел, который их "драл", или не отдавать (чтобы ещё раз не сгореть от Факела) - Факел решает проблемы по-своему. Кто был прав - покажет время. Сенхаджи - удачи! Жлобам - кусайте локти! Теперь своих игроков в аренду пристраивайте в фнл! Там-то явно команды посильнее, чем в РПЛ!
Futurista
Futurista ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 18:58
Скорее по-арабски)...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:23
Вся его карьера в поте лица перебегая из клуба в клуб и притом делая это стабильно...)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:07
Нормальный защитник,скамейку не протирал,играл.
galem72
galem72
вчера в 15:27
Тот случай, когда игрок действительно стоит не более 50'000р, но Факел зачем-то заплатил за этого алжирца 100 кусков евро.
v263fgfehxec
v263fgfehxec
вчера в 15:09
О как ... похоже Француз поменял шило на мыло.... посмотрим как покажет себя в России.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:26
Замечательно - 190 см., 80 кг.
В РПЛ и хуже пассажиры есть)))
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:12
Ташуев цементирует оборону
sova147
sova147 ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 14:00
Приз был в 7 июля и я его получил!!!!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 13:58
Француз зажжет Факел по-французски.
112910415
112910415
вчера в 13:57
хм ...
такого уровня спортсмен непременно должен быть французом ?
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