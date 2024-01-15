«Факел» подписал французского защитника

«Факел» подписал контракт с французским центральным защитником Райаном Сенхаджи.
Футболист является воспитанником французского «Сошо». Также он выступал за французский «Безьерс», болгарские «Монтану», «Пирин», датский «Яммербугт» и алжирский «ЖС Кабилия». В последнее время Сенхаджи играл в чемпионате Болгарии за «Левски» (Крумовград), в составе которого провёл 17 матчей и отметился одним голом.
В РПЛ и хуже пассажиры есть)))
В РПЛ и хуже пассажиры есть)))
такого уровня спортсмен непременно должен быть французом ?
такого уровня спортсмен непременно должен быть французом ?