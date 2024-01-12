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«Ростов» объявил о трансфере Роналдо

вчера, 17:15

Пресс-служба «Ростова» объявила о трансфере нападающего «Левски» Роналдо.

Форвард является воспитанником «Сан-Каэтано», последние полтора года играл за болгарский клуб. В нынешнем сезоне Роналдо провёл 25 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

Детали контракта с форвардом не разглашаются.

«Ростов» объявил о трансфере Роналдо

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:48, ред.
навсегда останется в истории этот день )
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:32
И зачем его взяли?
Хочется быть оригинальными?
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:18
Скорее Хёйлунда)))
lotsman
lotsman
вчера в 20:14
Роналдо, это не Рональду, не надо путать.)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:13
Да, Роналдо это вам не Роналдо… Только однофамилец. На «зубастика» хотелось бы посмотреть повторно, но…
Никром
Никром
вчера в 20:01
Уже даже Роналдо до Валеры доехал, а Фалькао никак.
a-league
a-league
вчера в 19:43
Чую какая-то опять залипуха получится. Сбежит, как и все предыдущие гастарбайтеры
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:23
Селекция в фк РОСОВ - продолжается.
Интерес
Интерес
вчера в 18:52
Какой бывший смазливый болгарин,а ныне донской казак!
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:17, ред.
Ну, если никаких трофеев Карпин за свою тренерскую карьеру так и не завоюет,
то на вопрос: какие ваши тренерские заслуги? - Карпину будет что ответить:
"Я - тренировал Роналдо", - скажет гордо Карпин и "заткнёт всех за пояс".)))
pcnxge5uptng
pcnxge5uptng
вчера в 18:12
Настоящий..... Роналдо Сезар Соарес дос Сантос....:)))) ... Удачи в Играх за Ростов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:09
Ростовский казак Роналдо !)
adekvat
adekvat ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:03
Ну да на фото видно как подзагорел.
DAD81
DAD81
вчера в 17:36
Помнится, Валера говорил, что Фалькао к нам не поедет. А тут целый Роналдо. )
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:23
Прямиком из СА 🔥
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:20, ред.
Уважаемая администрация, объясните пожалуйста в чём разница когда я говорю или кто то другой, что у протона тоже есть клоны и когда протон к примеру в открытую говорит про других пользователей, что у них клоны, причём порой говорит об этом откровенно?
Кто скажет о протоне сразу удаляют или троллинг, а ему можно, нет никаких санкции.
Только ответьте пожалуйста, а не удаляйте сразу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:17, ред.
Ждём у Карпина Мбаппе...Месси и Холланда..
Гость
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