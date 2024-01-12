«Ростов» объявил о трансфере Роналдо

Пресс-служба «Ростова» объявила о трансфере нападающего «Левски» Роналдо.
Форвард является воспитанником «Сан-Каэтано», последние полтора года играл за болгарский клуб. В нынешнем сезоне Роналдо провёл 25 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
Детали контракта с форвардом не разглашаются.
Хочется быть оригинальными?
Хочется быть оригинальными?
то на вопрос: какие ваши тренерские заслуги? - Карпину будет что ответить:
"Я - тренировал Роналдо", - скажет гордо Карпин и "заткнёт всех за пояс".)))
то на вопрос: какие ваши тренерские заслуги? - Карпину будет что ответить:
"Я - тренировал Роналдо", - скажет гордо Карпин и "заткнёт всех за пояс".)))
Кто скажет о протоне сразу удаляют или троллинг, а ему можно, нет никаких санкции.
Только ответьте пожалуйста, а не удаляйте сразу.
Кто скажет о протоне сразу удаляют или троллинг, а ему можно, нет никаких санкции.
Только ответьте пожалуйста, а не удаляйте сразу.