«Балтика» подписала полузащитника ЦСКА

Полузащитник ЦСКА и сборной России до 19 лет Ярослав Арбузов перешёл в «Балтику». Контракт подписан на четыре с половиной года. Соглашение предусматривает опцию обратного выкупа.
Ранее сообщалось, что «Балтика» арендовала нападающего «Рубина».
Полузащитник ЦСКА и сборной России до 19 лет Ярослав Арбузов перешёл в «Балтику». Контракт подписан на четыре с половиной года. Соглашение предусматривает опцию обратного выкупа.
Ранее сообщалось, что «Балтика» арендовала нападающего «Рубина».
Удачных игр молодому дарованию..
Удачных игр молодому дарованию..