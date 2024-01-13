«Балтика» подписала полузащитника ЦСКА

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вчера, 16:52

Полузащитник ЦСКА и сборной России до 19 лет перешёл в «Балтику». Контракт подписан на четыре с половиной года. Соглашение предусматривает опцию обратного выкупа.

Ранее сообщалось, что «Балтика» арендовала нападающего «Рубина».