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«Балтика» подписала полузащитника ЦСКА

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Интерес
Интерес
вчера в 18:54
Жаль,что в Первую Лигу светит выйти.
882ycv2kmrk2
882ycv2kmrk2
вчера в 18:22
Во всяком случае будет играть в основном составе. Удачи в Балтике!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:12
Ярославу нужна игровая практика, в ЦСКА левая бровка ( любимое место игры Ярослава ) надёжно прикрыта. У СНИ самое место для получения практики.
Удачных игр молодому дарованию..
112910415
112910415
вчера в 17:59
может, расправит крылья
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:09
Вот и Балтика ослабляет конкурентов, беря игрока не основного состава игрока ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:55
Хороший парень, удачи ему в Балтике у Сергея Игнашевича.
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