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«Урал» усилился полузащитником сборной Беларуси

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:34
Какие огромные люди...
Футболка немаленького Ерохина на стене выглядит как футболочка для маленькой куклы...
Naherger
Naherger
вчера в 16:35
Узнаю Михалыча😅
95cawrz52e9k
95cawrz52e9k
вчера в 16:16
Молодцы Уральцы делают точечное усиление.
sova147
sova147
вчера в 14:47
Витек берёт только своих!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:18
Хорошая будет подмога Уралу - это точно.
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