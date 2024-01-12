«Урал» усилился полузащитником сборной Беларуси

Полузащитник Валерий Бочеров пополнил состав «Урала» в качестве свободного агента.
Ранее футболист выступал за БАТЭ, был капитаном команды, провел за нее 77 матчей.
Полузащитник Валерий Бочеров пополнил состав «Урала» в качестве свободного агента.
Ранее футболист выступал за БАТЭ, был капитаном команды, провел за нее 77 матчей.
Футболка немаленького Ерохина на стене выглядит как футболочка для маленькой куклы...
Футболка немаленького Ерохина на стене выглядит как футболочка для маленькой куклы...