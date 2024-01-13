Лисакович перешёл в «Балтику»

«Балтика» арендовала нападающего «Рубина» и сборной Белоруссии Виталия Лисаковича. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Лисакович перешёл в «Рубин» из «Локомотива» зимой 2022 года. Его контракт с казанцами действует до лета 2025 года. В текущем сезоне 25-летний нападающий провёл 5 матчей и отдал 2 голевых передачи.
Наказывайте не только тех кто ответил на провокацию, но и тех кто провоцирует.
Я лично никогда не оскорбляю других пользователей, но просто бывает, что ответить без троллинга никак нельзя.
Нет, дело не в том, что я хочу именно затроллить этого пользователя, дело в том, что этот пользователь говорит откровенную ложь и ответив ему правду в любом случае попадаешь в троллинг.
Да можно не отвечать, но тогда будет и дальше продолжаться откровенная ложь и тем самым формироваться мнения пользователей.
И как тут быть? Вы можете решить эту проблему?
Думаю, что да, надо просто пресекать подобные действия.
Наказывайте не только тех кто ответил на провокацию, но и тех кто провоцирует.
Я лично никогда не оскорбляю других пользователей, но просто бывает, что ответить без троллинга никак нельзя.
Нет, дело не в том, что я хочу именно затроллить этого пользователя, дело в том, что этот пользователь говорит откровенную ложь и ответив ему правду в любом случае попадаешь в троллинг.
Да можно не отвечать, но тогда будет и дальше продолжаться откровенная ложь и тем самым формироваться мнения пользователей.
И как тут быть? Вы можете решить эту проблему?
Думаю, что да, надо просто пресекать подобные действия.