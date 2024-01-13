Лисакович перешёл в «Балтику»

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вчера, 14:57

«Балтика» арендовала нападающего «Рубина» и сборной Белоруссии . Соглашение рассчитано до конца сезона.

Лисакович перешёл в «Рубин» из «Локомотива» зимой 2022 года. Его контракт с казанцами действует до лета 2025 года. В текущем сезоне 25-летний нападающий провёл 5 матчей и отдал 2 голевых передачи.