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Лисакович перешёл в «Балтику»

вчера, 14:57

«Балтика» арендовала нападающего «Рубина» и сборной Белоруссии Виталия Лисаковича. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Лисакович перешёл в «Рубин» из «Локомотива» зимой 2022 года. Его контракт с казанцами действует до лета 2025 года. В текущем сезоне 25-летний нападающий провёл 5 матчей и отдал 2 голевых передачи.

Лисакович перешёл в «Балтику»

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:18
Добрый вечер. Спасибо за обращение. Мы следим за ситуацией и уже приняли серьёзные меры касательно некоторых аккаунтов пользователей. Про провокации есть в правилах, это не отменяет нарушения правил и наказания за него, если нарушение содержится. По отдельным комментариям можете смело обращаться к нам, мы уделим внимание Вашим вопросам и просьбам.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 15:07, ред.
У меня будет к Вам тоже просьба.
Наказывайте не только тех кто ответил на провокацию, но и тех кто провоцирует.
Я лично никогда не оскорбляю других пользователей, но просто бывает, что ответить без троллинга никак нельзя.
Нет, дело не в том, что я хочу именно затроллить этого пользователя, дело в том, что этот пользователь говорит откровенную ложь и ответив ему правду в любом случае попадаешь в троллинг.
Да можно не отвечать, но тогда будет и дальше продолжаться откровенная ложь и тем самым формироваться мнения пользователей.
И как тут быть? Вы можете решить эту проблему?
Думаю, что да, надо просто пресекать подобные действия.
Гость
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