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В «Краснодаре» жёстко отреагировали на интервью агента Ахметова

вчера, 14:12

Вице-президент «Краснодара» Валерий Бубнов прокомментировал слова Ираклия Гегечкори, агента полузащитника Ильзата Ахметова, о переходе игрока в «Зенит».

Мы не комментируем заявления агентов, но тут количество лжи в одном интервью превысило норму. Первое, что касается отношения к российским футболистам — мы в команде не делим футболистов по их паспорту и принадлежности к какой-либо стране. И хотели бы заметить, что у нас уже есть костяк из российских футболистов, наших воспитанников. Что касается господина Ахметова, наверное, он ушёл в команду, где, как они считают, отношение к российским футболистам лучше.

Второе, что касается сделки. Когда мы сделали первое предложение по Ахметову, была тишина и просто пришёл факс о том, что он переходит в «Зенит». Ок, ушёл и ушёл, он не игрок стартового состава. Мы благодарны ему за то, что он был в команде. Мы сделали ему предложение, на которое не получили ответа.

Третий вопрос касается нашей якобы гордости от продажи игрока в «Зенит». Это вообще непонятно, как можно комментировать. Понятно, что наши лидеры всегда востребованы на рынке. Мы никогда не продавали своих лидеров прямым конкурентам. Это заявление смешно само по себе. Хотелось бы, чтобы игрок, перед которым клуб выполнил все обязательства, и его агент относились уважительнее к своей бывшей команде, уйдя из неё. При этом мы желаем Ильзату успехов в его дальнейшей карьере.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:28
не по-хорошему переходит Ильзат
pomor45
pomor45
вчера в 18:50
Заявление какое-то путанное, переполненное обидой. Введение понятия "количество лжи в одном интервью превысило норму" вызывает недоумение. Какая такая "норма лжи" установлена в Краснодаре, которую превысил агент? Само сочетание - норма лжи - полнейший нонсенс.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:50, ред.
Под костяком Бубнов подразумевал Сафонова, Черникова, Кривцова и Сперцяна , т.е. своих воспитанников. Их меньше, чем легов, но они важные фигуры у быков.
112910415
112910415
вчера в 17:20
да уж, агент наговорил лишнего,
и история не такая красивая выходит
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:19
Не знаю всех подробностей внутренних взаимоотношений футболиста и футбольного клуба Краснодар, поэтому воздержусь от резкой оценки обеих сторон, но всё же, воспитанные люди, как правило, публично отзываются о своем прошлом коллективе либо хорошо, либо никак, но в случае с Ахметовым его агент позволил себе нарушить это правило, негативно высказавшись в адрес администрации команды, что несомненно бросает пятно и на самого футболиста.

Господин Гегечкори утверждал, что место Ахметова на поле должно быть на позиции "десятки", в крайнем случае на позиции "восьмёрки". Интересно, а на какой позиции Ильзат видит себя в составе нашего бессменного чемпиона? Пока ему гарантировано место на лавке, потому как в питерской команде на этих позициях ему придётся очень постараться чтобы подвинуть заморских футболистов. Конечно же я буду только рад, если ему удастся выиграть конкуренцию у бразильцев, но как-то слабо верится в это. А пока я склоняюсь к версии, что всё же Ахметов оказался в северной столице не в поисках игровой практики, а ради выгодного контракта. Газпром мечты сбываются!)) Время рассудит, прав ли я. Удачи ему и без травм! Болейте за своих, а не против чужих!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:58
Не знаю, что там сказал агент, но Бубнов конечно загнул про костяк из российских игроков, а больше всего потешила фраза про своих воспитанников.
Из 22 игроков заявки 13 легионеров, а россиян аж целых 9!!!
Причём один из них запасной вратарь.
Краснодару надо Сафонова продать и разогнать остальные остатки... но и тогда ещё будут петь сладкие песни про свою академию, как она для основы пачками футболистов растит.
Краснодар уже давно делает ставку на легионеров.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:25
Привет Толя...!..
Ахметов мне чем то напоминает когда то раскрученного в Ростове нашего Гулиева...). Которого Спартак продал туда за копейки , а вернул по моему заплатив в три раза дороже...И толку....??? Сейчас в азербаджане играет...)
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:51
да этих агентов надо гнать в шею
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:48
Володя, ты прав. Основное зло в нашем футболе, кроме всего прочего, это агенты. Любой ценной себе рейтинг поднимают. Краснодар принял Ахметова, когда ЦСКА с ним не стали продлевать контракт. И вместо благодарности облил грязью этот клуб. Ахметов пошел только за деньгами, места ему на поле в Питере нет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:31
Ушел и ушел ...зачем еще тявкать агенту. Видимо хочет что бы его фамилия была на слуху....)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:28
Почему мы должны верить Бубнову и не верить агенту?
xka5qqj36n2j
xka5qqj36n2j
вчера в 14:18
Молодец Валерий все разложил по полочкам, чтобы домыслов не было.
Гость
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