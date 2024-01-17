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Клубы АПЛ интересуются Кордобой

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:39
Надо быстрей оформлять трансфер...
Чего тянуть то...пусть парень попробует в АПЛ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:14
Вначале надоть посмотреть в деле игрока, а уж затем торговаться)
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:34
Ну в футболе конечно всякое может быть, но лично я не верю в этот переход, тем более сейчас. Краснодар лидер РПЛ и может завоевать чемпионство впервые в истории клуба, и Кордоба является основной ударной силой этого клуба. Зачем Краснодару отпускать игрока в такой момент, еще и в аренду! Где выгода для быков??!! Плюс упоминается Ноттингем Форест, клуб, который и без этого имее проблемы с ФФП и ждут своего наказания от АПЛ куда им сейчас регистрировать новых игроков???!!!
Так что надеюсь,что Кордоба останется в Краснодаре, и поможет клубу в чемпионской гонке
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:08
Приветствую, Павел!!!
Это, я обобщил. Я вообще сказал, что парень он видный, поэтому, спрос конечно будет, если не из Британии, то из других стран.
112910415
112910415
вчера в 16:57
необходимого игрока никто не отдаст
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:46
Это всё равно фейки, Виктор, клубы из АПЛ не могут иметь дело с Россией, потому что там все платежи проходят через специальный клиринговый центр (иначе говоря, они платят АПЛ, а та покупает для них игроков), тем более, если речь идёт об аренде, когда напрямую клубу нужно платить.
протон
протон
вчера в 16:18
Если захотят прогонят Кордобу через Саудовскую Аравию или еще кого-то.
Capral
Capral
вчера в 16:17
Без Кордобы быкам будет сложно, но уверен- никто его не отдаст, до конца сезона- точно. Главная атакующая сила команды. Ахметова уже отдали, думаю, с Кордобой, ничего похожего не произойдет. Но то, что на него обращают внимание -вполне логично, поэтому, его уход из команды, в недалеком будущем -преположить можно...
bd83vw93ys28
bd83vw93ys28
вчера в 16:07
Думаю что Быкам не следует отдавать его в аренду... запросто может самим пригодиться.
Гость
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