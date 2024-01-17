Клубы АПЛ интересуются Кордобой

«Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» рассматривают возможность приобретения нападающего «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобы. Клубы заинтересованы в аренде игрока.
Ранее сообщалось, что Кордобой интересуются в ОАЭ.
«Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» рассматривают возможность приобретения нападающего «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобы. Клубы заинтересованы в аренде игрока.
Ранее сообщалось, что Кордобой интересуются в ОАЭ.
Так что надеюсь,что Кордоба останется в Краснодаре, и поможет клубу в чемпионской гонке
Так что надеюсь,что Кордоба останется в Краснодаре, и поможет клубу в чемпионской гонке