Саудовский «Аль-Шабаб» проявляет интерес к лучшему бомбардиру РПЛ

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вчера, 12:42

«Аль-Шабаб» из Эр-Рияда проявляет активный интерес к нападающему «Зенита» и сборной Колумбии . В ближайшее время клуб намерен сделать официальное предложение.

Напомним, Кассьерра перебрался в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл 22 матча, забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 9 миллионов евро.

Ранее в «Зените» отреагировали на интерес к Кассьерре из Саудовской Аравии.