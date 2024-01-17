Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Саудовский «Аль-Шабаб» проявляет интерес к лучшему бомбардиру РПЛ

вчера, 12:42

«Аль-Шабаб» из Эр-Рияда проявляет активный интерес к нападающему «Зенита» и сборной Колумбии Матео Кассьерре. В ближайшее время клуб намерен сделать официальное предложение.

Напомним, Кассьерра перебрался в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл 22 матча, забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 9 миллионов евро.

Ранее в «Зените» отреагировали на интерес к Кассьерре из Саудовской Аравии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Челси» установил цену за Кепу для «Реала»
Сегодня, 19:52
Тареми прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер»
Сегодня, 16:06
СлухиБензема не покинет «Аль-Иттихад»
Сегодня, 16:03
Слухи«Ливерпуль» по-прежнему претендует на Колуилла
Сегодня, 15:10
«Реал» выбросит звезду ради Мбаппе. Перес может навлечь «проклятие Макелеле»
Сегодня, 14:51Вадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии11
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника «Лилля»
Сегодня, 13:19
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:57
станут удерживать изо всех сил
протон
протон
вчера в 16:20
Заработают, конечно. Только вот, забивать кто будет? Сергеев?
y4cbguc4a96r
y4cbguc4a96r
вчера в 13:54
А мог бы играть за хороший топовый клуб в Европе, здесь уже что выберет, бабло или карьеру
adekvat
adekvat
вчера в 13:40
Надо быстренько продавать, пока берут.
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:55
Надо быстрее продавать, пока саудовский пузырь не лопнул.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 