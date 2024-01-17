Лингард предложил себя «Барселоне»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард предложил свои услуги «Барселоне».
Несколько дней назад сообщалось, что игрок уволил всех своих агентов.
Хавбек после ухода летом из «Ноттингем Форест» остаётся свободным агентом.
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард предложил свои услуги «Барселоне».
Несколько дней назад сообщалось, что игрок уволил всех своих агентов.
Хавбек после ухода летом из «Ноттингем Форест» остаётся свободным агентом.
https://www.youtube.com/watch?v=HNJYsFfz8kU
Можно ещё Фила Джонса взять, он, как и Лингардиньо, уже почти год без работы после МЮ, тот оборону зацементирует, но это не точно)
Можно ещё Фила Джонса взять, он, как и Лингардиньо, уже почти год без работы после МЮ, тот оборону зацементирует, но это не точно)