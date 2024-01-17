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Лингард предложил себя «Барселоне»

вчера, 12:47

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард предложил свои услуги «Барселоне».

Несколько дней назад сообщалось, что игрок уволил всех своих агентов.

Хавбек после ухода летом из «Ноттингем Форест» остаётся свободным агентом.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 16:19
Возможно видят нужду в нём как в игроке ротации.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:27
Тут всем смешно. Но если не надо платить агентам, а есть халявный игрок, то могут и взять. Только зачем он им? Я не знаю. У Барсы полузащите и в нападении все игроки луче чем он. Для количества? Если б Барса боролась за 1 место в Ла Лиге, то да.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:11
Вот, наконец, топ-трансфер, который был нужен "Барселоне") Лингардиньо может стать тем тащером, которого клубу не хватает)



Можно ещё Фила Джонса взять, он, как и Лингардиньо, уже почти год без работы после МЮ, тот оборону зацементирует, но это не точно)
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:57
Что называется "проба пера" в качестве себя как агента Лингардом...)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:57
Надо же, с лета свободный агент...
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