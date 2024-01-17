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Хендерсон практически согласовал контракт с «Аяксом»

вчера, 11:38

Полузащитник «Аль-Иттифака» и сборной Англии Джордан Хендерсон близок к переходу в «Аякс». Обе стороны заинтересованы в осуществлении сделки. Сообщается, что игрок договорился с «Аль-Иттифаком» о расторжении контракта.

Хендерсон перебрался в саудовский клуб из «Ливерпуля» летом 2023 года. Его контракт истекает летом 2026 года. За «Аль-Иттифак» 33-летний полузащитник провёл 19 матчей, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Зарплата англичанина в Саудовской Аравии составляет 40 миллионов евро в год.

Ранее главный тренер «Аякса» сообщил о переговорах с Хендерсоном.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Гражданин России (раскрыть)
вчера в 12:32
Из этого можно сделать неожиданный вывод, что вы его недооцениваете, это более вероятно, чем то, что весь мир его переоценивает)
Elliada_
Elliada_
вчера в 12:21
Единственный козырь СА - это деньги. И сейчас от них сбегает игрок, несмотря на деньги. + парочка игроков собираются уходить. Теперь уже не знаю, чем будет СА заманивать игроков. Бюджет уже урезали, так что 100-200 млн уже никому не предложат. Сдулся искусственный чемпионат.
Гражданин России
Гражданин России
вчера в 11:45, ред.
Поражаюсь самому факту существования такого человека как Хендерсон. Абсолютно бесполезное существо, дно днищенское в любом возрасте, но почему-то востребован 😄
Гость
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