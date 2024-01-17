Хендерсон практически согласовал контракт с «Аяксом»

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вчера, 11:38

Полузащитник «Аль-Иттифака» и сборной Англии близок к переходу в «Аякс». Обе стороны заинтересованы в осуществлении сделки. Сообщается, что игрок договорился с «Аль-Иттифаком» о расторжении контракта.

Хендерсон перебрался в саудовский клуб из «Ливерпуля» летом 2023 года. Его контракт истекает летом 2026 года. За «Аль-Иттифак» 33-летний полузащитник провёл 19 матчей, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Зарплата англичанина в Саудовской Аравии составляет 40 миллионов евро в год.

Ранее главный тренер «Аякса» сообщил о переговорах с Хендерсоном.