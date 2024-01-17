Кайл Уокер: «Де Брюйне находится на уровне Месси и Роналду»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер сравнил своего одноклубника Кевина Де Брюйне с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Только о некоторых футболистах, вроде Месси и Роналду, можно сказать, что они находятся на уровне Де Брюйне.
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер сравнил своего одноклубника Кевина Де Брюйне с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Только о некоторых футболистах, вроде Месси и Роналду, можно сказать, что они находятся на уровне Де Брюйне.
с Праздником!!!
с Праздником!!!
и находим те эмоции, за которые мы и любим Его Величество Футбол...!!!
и находим те эмоции, за которые мы и любим Его Величество Футбол...!!!
Можно тему закрыть так: Вы по прежде считаете, что литераторы, как Вы сказали, которые выкладывают содержательные комментарии и репосты на различные сайты, по отношению к кликам они нулевые? что ваши клики на ставках они больше значимы и приносят больше пользы для рейтинга сайта. Может быть, вы поменяли свое мнение .
Можно тему закрыть так: Вы по прежде считаете, что литераторы, как Вы сказали, которые выкладывают содержательные комментарии и репосты на различные сайты, по отношению к кликам они нулевые? что ваши клики на ставках они больше значимы и приносят больше пользы для рейтинга сайта. Может быть, вы поменяли свое мнение .
Роналду недосягаем
Роналду недосягаем