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Кайл Уокер: «Де Брюйне находится на уровне Месси и Роналду»

вчера, 22:05

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер сравнил своего одноклубника Кевина Де Брюйне с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Только о некоторых футболистах, вроде Месси и Роналду, можно сказать, что они находятся на уровне Де Брюйне.

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Все комментарии
shur
shur ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 10:32
(Шутка)
с Праздником!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:29, ред.
...абсолютно три разных исполнителя и в этом многообразии мы
и находим те эмоции, за которые мы и любим Его Величество Футбол...!!!
112910415
112910415
сегодня в 06:23
всевозможные мнения существуют и могут существовать
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:29, ред.
Два из них - не чемпионы мира.. Два из них - не эгоисты.. Два из них - имеют рыжие бороды.. Два из них - были лучшими плеймейкерами.. Два из них - брали трэблы.. Два из них - правши.. Угадайте пары.. Хе..
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:23
Опять напился, походу
drug01
drug01
вчера в 23:03
Зачем приводить это сравнение!!! Де Брюйне великий игрок, мастер высокого класса но его стиль игры совсем иной...
Capral
Capral
вчера в 22:27
Де Брюйне конечно большой футболист, но он и Роналду- совершенно разные игроки, разноплановые.
протон
протон
вчера в 22:24
a-league
Можно тему закрыть так: Вы по прежде считаете, что литераторы, как Вы сказали, которые выкладывают содержательные комментарии и репосты на различные сайты, по отношению к кликам они нулевые? что ваши клики на ставках они больше значимы и приносят больше пользы для рейтинга сайта. Может быть, вы поменяли свое мнение .
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:14
На уровне Месси.
Роналду недосягаем
Человек Маляр
Человек Маляр
вчера в 22:13
Всегда... Всегда, когда какой-то чел утверждает, что его соклубник/товарищ/друг находится на одном уровне с двумя гигантами, у меня появляется легкая ухмылка и мысль в голове: "ясен диагноз" .
Гость
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