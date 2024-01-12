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Тен Хаг: «Проблемы вне поля мешают Антони играть в футбол»

вчера, 22:25

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительно игровой формы нападающего Антони.

Проблемы вне поля мешают ему играть. Я думаю, что первый год ему выступлений за МЮ был хорошим, во время предсезонки он был в порядке. Первые четыре матча нового сезона тоже были очень хорошими для Антони. Он был отстранён от тренировок, а затем вернулся и не показал той игры, которую мы от него ожидали.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» отстранял Антони от тренировок в сентябре 2023 года из-за обвинений в домашнем насилии.

В нынешнем сезоне Антони провёл 21 матч за МЮ, не отметившись результативными действиями.

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uadbqm38sr67
uadbqm38sr67
сегодня в 02:17
Зачем вообще такой геморрой, гнать в шею
shur
shur ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 22:56
...вот по этому, что эти неумехи сами решают как им играть за команду,
а не квалифицированный, опытный тренер, в МЮ и главенствует
бардак...!
a-league
a-league ответ ridiculous (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:41, ред.
Давай рассуждать от обратного, какой им (организаторам) резон, при возникновении вопросов от пользователей, прямо всем не объявить, что ассортимент ставок нами намерено урезан, потому-то и потому-то ? Никакого ! Смысл вуалировать ? Что от этого изменится ?

Единственный вариант, что может быть за этой каруселью следят несколько человек, и допустим один знает про изменения, а другой нет
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 22:41
Антони скоро покинет МЮ, когда поймет что там нечего делать.
Гость
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