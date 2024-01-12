Тен Хаг: «Проблемы вне поля мешают Антони играть в футбол»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался относительно игровой формы нападающего .

Проблемы вне поля мешают ему играть. Я думаю, что первый год ему выступлений за МЮ был хорошим, во время предсезонки он был в порядке. Первые четыре матча нового сезона тоже были очень хорошими для Антони. Он был отстранён от тренировок, а затем вернулся и не показал той игры, которую мы от него ожидали.