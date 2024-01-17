Мбаппе: «Я думаю о том, чтобы продолжить карьеру и следовать своему пути»

Нападающий ПСЖ высказался на тему будущего в своей карьере.

Многие великие игроки, которые сформировали историю футбола, покинули Европу летом, и мы вступаем в новую эру. Это стало частью цикла этого вида спорта, и в какой-то момент настанет моя очередь уйти. Меня не беспокоят эти изменения. Я просто думаю о том, чтобы продолжить карьеру и следовать своему пути.