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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе: «Я думаю о том, чтобы продолжить карьеру и следовать своему пути»

вчера, 13:53

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался на тему будущего в своей карьере.

Многие великие игроки, которые сформировали историю футбола, покинули Европу летом, и мы вступаем в новую эру. Это стало частью цикла этого вида спорта, и в какой-то момент настанет моя очередь уйти. Меня не беспокоят эти изменения. Я просто думаю о том, чтобы продолжить карьеру и следовать своему пути.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 12:07
=продолжить карьеру и следовать своему пути= (Мбаппе).
Очень мудро, глубокомысленно и оригинально! Ну, вообще-то, все игроки мира думают об этом (разумеется кому возраст и здоровье позволяет))).
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:03
"Мбаппе-сан" : - "У самурая нет цели - только путь";...)
112910415
112910415
вчера в 14:23
да не думает он ничего ( особо и нечем )
а вот в блокнотик с абстрактными цитатами порой заглядывает )
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 14:18
Ура, товарищи!!.. (Бурные апплодисменты..).. А-ха-ха-ха..👏👏👏😂..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:16
А что там думать, всё СМИ пишут, что черепашонок вообще никаких финансовых вопросов не решает, всем мама рулит, это и значит)
shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:10
...а главное,ключевое слово "Мы", как на съездах,на пленумах родной
партии и никакой личной ответственности, "Мы" и думайте что хотите...!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:07
Похоже, Мбаппе уж понял, что одни шейхи могут дать больше других) Закидывает удочку для саудитов и жалеет, что не согласился на лярд) Какой уж тут "Реал".
Гость
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