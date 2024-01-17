Мбаппе: «Я думаю о том, чтобы продолжить карьеру и следовать своему пути»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался на тему будущего в своей карьере.
Многие великие игроки, которые сформировали историю футбола, покинули Европу летом, и мы вступаем в новую эру. Это стало частью цикла этого вида спорта, и в какой-то момент настанет моя очередь уйти. Меня не беспокоят эти изменения. Я просто думаю о том, чтобы продолжить карьеру и следовать своему пути.
Очень мудро, глубокомысленно и оригинально! Ну, вообще-то, все игроки мира думают об этом (разумеется кому возраст и здоровье позволяет))).
Очень мудро, глубокомысленно и оригинально! Ну, вообще-то, все игроки мира думают об этом (разумеется кому возраст и здоровье позволяет))).
а вот в блокнотик с абстрактными цитатами порой заглядывает )
а вот в блокнотик с абстрактными цитатами порой заглядывает )
партии и никакой личной ответственности, "Мы" и думайте что хотите...!!!
партии и никакой личной ответственности, "Мы" и думайте что хотите...!!!