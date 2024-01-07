Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Кубок 2023/2024

Анчелотти высказался о дебюте Гюлера за «Реал»

вчера, 09:41
АрандинаЛоготип футбольный клуб Арандина (Аранда-де-Дуэро)1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий на тему дебюта хавбека Арды Гюлера за «сливочных» в матче Кубка Испании против «Арандины» (3:1).

Для него было важно привыкнуть к игре с командой. Постепенно он будет повышать уровень своей физической подготовки. Нам следует проявить терпение, но он показал свое качество в первом тайме.

Очень важно, что он вернулся. У него есть свой стиль и характер, и это хорошо. Арда неплохо играет левой ногой, но характер — это важный аспект для успешного выступления в «Реале».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Петржела: «„Спартак“ — футбольное прошлое России, а „Зенит“ — настоящее»
05 января
Пере Гвардиола: «Отвезу Мичела в Мюнхен в случае предложения от „Баварии“»
04 января
Мбаппе скучает по возможности играть с Месси
04 января
Роналду: «Советую топ-игрокам переезжать в Саудовскую Аравию»
01 января
Вице-президент Немецкого футбольного союза раскритиковал игроков сборной
30 декабря 2023
Гризманн: «„Атлетико“ — мой последний клуб в Европе. Потом я перейду в МЛС»
27 декабря 2023
Сортировать
Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Каспер18 (раскрыть)
вчера в 17:04
Дядька твой Себальос перед молодым турком разве что по возрасту, а по игре он школьник. И штрафные должен пробивать тот, кто это умеет делать лучше, а не тот кто старше или дольше играет в команде, и Гюлер вчера показал на практике, кто умеет лучше бить штрафные.
Каспер18
Каспер18 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:57
Во-первых хипиша там не было. Во-вторых Гюлеру самому рано босса включать. Если разрешат пусть пробивает. Первая игра за Реал после полугода лазарета в 18 лет. Тут Себальос по любому дядька.
Каспер18
Каспер18 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:55
    Incredulous
    Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 15:52
    Я сам офигел с поведения Себальоса перед штрафным. Кого он из себя возомнил, сам из разряда "раз в году и палка стреляет", а тут невье..нного авторитета включил перед молодым пацаном. Видимо понимает Данилка, что с выздоровлением Камавинги и Гюлера, он прочно прирастёт к лавке, вот и бесится от бессилия.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 13:02
    Ещё можно отметить, что Дани Скюальос попытался навести смуту в коллективе, Арда собирался пробивать штрафной, а Дани попытался отжать у него мяч в стиле, как Мбаппе у всех в ПСЖ отжимает, просто подойти и отобрать.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 12:56
    Арда, кстати, произвёл очень хорошее впечатление, у него в первую очередь отличный пас и удар со штрафного, поэтому в будущем, возможно, он может заменить Тони, посмотрим, хотя он всё-таки более атакующий игрок, чем Кроос, но в атаке и так у "Реала" слишком много игроков.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 12:44
    Я бы высказался про вратаря-тренера, потому что некоторых удивит - как "Реал" пропустил от команды 4-го дивизиона, а это Кепа "Большая Дыра" Ариссабалага сам закинул ногами в ворота мяч, который вдоль ворот простреливался, он как-то нелепо завалился и ногой себе в ворота пнул мяч.

    Но это хорошо, значит, Лунин будет стоять в следующих матчах)
    f3nebnpmnwup
    f3nebnpmnwup
    вчера в 11:20
    Возможно в будущем будет звездой Реала. Пусть все у парня получится.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 11:16
    Стандартное высказывание опытного тренера.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 11:07
    Папа Карло умеет работать с молодежью. Удачи Гюлеру в играх за Реал.
    shur
    shur
    вчера в 10:32
    ...учи сынок итальянский, чаще в основе будешь, удачи!!!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 09:49
    Карло знает что делает. А Гюлеру удачи с Реалом.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     