Анчелотти высказался о дебюте Гюлера за «Реал»

Главный тренер «Реала» дал комментарий на тему дебюта хавбека за «сливочных» в матче Кубка Испании против «Арандины» (3:1).

Для него было важно привыкнуть к игре с командой. Постепенно он будет повышать уровень своей физической подготовки. Нам следует проявить терпение, но он показал свое качество в первом тайме.

Очень важно, что он вернулся. У него есть свой стиль и характер, и это хорошо. Арда неплохо играет левой ногой, но характер — это важный аспект для успешного выступления в «Реале».