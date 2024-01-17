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Моуриньо отреагировал на увольнение из «Ромы»

вчера, 12:18

Португальский тренер Жозе Моуриньо на своей странице в социальной сети впервые высказался после увольнения из «Ромы».

Об уходе специалиста из римского клуба стало известно вчера, 16 января.

Пот, кровь, слёзы, радость, грусть, любовь, братья, история, сердце, вечность, — написал Моуриньо.

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Все комментарии
SonicStar
SonicStar ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:31
У него 5 месяцев по контракту оставалось. Получил только зарплату до конца контракта 3,5 миллиона. От неустойки отказался
balalay
balalay
вчера в 19:25
приходил на все готовое, тратил больше всех в мире на трансферы, поругался со всеми знаменитыми людьми футбола, оскор6лял без остановки каждого, кто посмеет усомниться в его особенность - самовлюбленный нарцисс...
но при этом психолог и мотиватор, заставлявший команды играть автобусы моуриньо будто это великий футбол и искусство
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Anastas Mikoyan (раскрыть)
вчера в 16:31
Может опять переводчиком устроится?
112910415
112910415
вчера в 13:15
эмоций много, слов мало
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:10
Если "Особенный" вдруг прекратит тренерскую карьеру , то может смело начинать поэтическую - его спич почти по Блоку -"Ночь, улица, фонарь, аптека,..)
Anastas Mikoyan
Anastas Mikoyan
вчера в 13:04
Слова и только слова. Человек потерял свою работу, теперь будет тренировать более слабую команду, потому что никакой топ клуб не захочет такого тренера.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:58
И все таки он обыкновенный...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:54
Скоро о тебе забудут, не напоминай о себе.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:27
Грусть на первом месте, всё таки могло бы сложиться всё лучше
Elliada_
Elliada_
вчера в 12:22
Обе стороны выиграли. Жозе получил неустойку, Рома - трофей.
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