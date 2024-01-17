Моуриньо отреагировал на увольнение из «Ромы»

Португальский тренер Жозе Моуриньо на своей странице в социальной сети впервые высказался после увольнения из «Ромы».
Об уходе специалиста из римского клуба стало известно вчера, 16 января.
Пот, кровь, слёзы, радость, грусть, любовь, братья, история, сердце, вечность, — написал Моуриньо.
но при этом психолог и мотиватор, заставлявший команды играть автобусы моуриньо будто это великий футбол и искусство
но при этом психолог и мотиватор, заставлявший команды играть автобусы моуриньо будто это великий футбол и искусство