Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен на своей странице в социальной сети отреагировал на слова агента его одноклубника Хвичи Кварацхелии о том, что нигериец следующим летом перейдёт в клуб из Саудовской Аравии.
Дорогой Мамука Джугели, ты кусок грязи и позор. Мне неловко от твоих рассуждений. Тупица! Держи моё имя подальше от своего рта!
Когда агент задвигает спич в стиле "Вот мой Хвича красавчик, который в первую очередь любит футбол и скоро перейдёт в топ-клуб, в отличие от его одноклубника Осимхена, падкого до арабских нефтедолларов", у меня рождаются вопросы, что у тебя в голове, Мамука, ты оскорбил главного партнёра своего подопечного.
Теперь Хвиче придётся ой как извиняться перед нигерийцем, ну, или, если он гордого грузина включит, то просто Де Лаурентису, значит, ещё раз не повезло, и два основных атакующих игрока команды перестанут друг с другом играть.
Когда агент задвигает спич в стиле "Вот мой Хвича красавчик, который в первую очередь любит футбол и скоро перейдёт в топ-клуб, в отличие от его одноклубника Осимхена, падкого до арабских нефтедолларов", у меня рождаются вопросы, что у тебя в голове, Мамука, ты оскорбил главного партнёра своего подопечного.
Теперь Хвиче придётся ой как извиняться перед нигерийцем, ну, или, если он гордого грузина включит, то просто Де Лаурентису, значит, ещё раз не повезло, и два основных атакующих игрока команды перестанут друг с другом играть.
Павел, я конечно не берусь утверждать, но думаю, что обида за прошлый сезон у Осимхена имеется. Ведь он был лучший в Серии А по всем показателям, но лучшего игрока присудили его партнеру- с треском провалившего вторую часть чемпионата... Как я понимаю, общего единства в команде нет, а результаты этого провального сезона еще больше обостряют ситуацию в клубе. Не знаю, чем всё кончится, но агент Хвички, конечно- тот еще жучара. Ничего удивительного, назвать посредственность, именем, Величайшего из Величайших- надо быть незаурядным пройдохой и аферистом. Но и принять подобное сравнение- может только обычный хвастун и мальчишка...
Павел, я конечно не берусь утверждать, но думаю, что обида за прошлый сезон у Осимхена имеется. Ведь он был лучший в Серии А по всем показателям, но лучшего игрока присудили его партнеру- с треском провалившего вторую часть чемпионата... Как я понимаю, общего единства в команде нет, а результаты этого провального сезона еще больше обостряют ситуацию в клубе. Не знаю, чем всё кончится, но агент Хвички, конечно- тот еще жучара. Ничего удивительного, назвать посредственность, именем, Величайшего из Величайших- надо быть незаурядным пройдохой и аферистом. Но и принять подобное сравнение- может только обычный хвастун и мальчишка...
У Хвичи нет высокого класса, есть обычные игровые способности, которые легко просчитываются соперником. Я всегда говорил - скромнее надо быть.
Агент Хвичи - обычный проходимец, распиаревший своего подопечного до невиданных высот. Но кроме всего он оказался еще и неумным и недальновидным человеком.
Что касается того, что Спалетти сплотил команду, то это определение очень спорно. Команду, так или иначе, хватило бы только на один сезон - и с ним, и без него. Ничего особенного в той команде не было. Играли в романтичный и по большей части стихийный футбол. А примитивная и предсказуемая игра Хвичи на фланге у меня и сейчас вызывает смех.
Вот новый тренер попытался Хвичу переместить ближе к центру, и ничего у него не вышло. Почему? Потому что, как я всегда говорил рожденный ползать летать не может! (А.М.Горький).
У Хвичи нет высокого класса, есть обычные игровые способности, которые легко просчитываются соперником. Я всегда говорил - скромнее надо быть.
Агент Хвичи - обычный проходимец, распиаревший своего подопечного до невиданных высот. Но кроме всего он оказался еще и неумным и недальновидным человеком.
Что касается того, что Спалетти сплотил команду, то это определение очень спорно. Команду, так или иначе, хватило бы только на один сезон - и с ним, и без него. Ничего особенного в той команде не было. Играли в романтичный и по большей части стихийный футбол. А примитивная и предсказуемая игра Хвичи на фланге у меня и сейчас вызывает смех.
Вот новый тренер попытался Хвичу переместить ближе к центру, и ничего у него не вышло. Почему? Потому что, как я всегда говорил рожденный ползать летать не может! (А.М.Горький).