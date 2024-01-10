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Осимхен резко ответил агенту Хвичи на слова о переходе в Саудовскую Аравию

вчера, 11:51

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен на своей странице в социальной сети отреагировал на слова агента его одноклубника Хвичи Кварацхелии о том, что нигериец следующим летом перейдёт в клуб из Саудовской Аравии.

Дорогой Мамука Джугели, ты кусок грязи и позор. Мне неловко от твоих рассуждений. Тупица! Держи моё имя подальше от своего рта!

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Все комментарии
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 20:17
В этот арабский мыльный пузырь, который может лопнуть в любой момент не пойдёт уважающий себя футболист.
В этом плане Осимхен оскорбился, но по факту оскорбится желает сам агент Хвичи, чтобы выгодно продать своего клиента и получить свой жирный гонорар.
pomor45
pomor45
вчера в 19:39
Вот, если бы нигериец владел великим могучим русским языком, то вместо этой невразумительной тирады вполне обошёлся бы фразой из трёх слов со словом из трёх букв. Так что, ждём на курсы освоения в РПЛ.
Эльдар Кортни
Эльдар Кортни
вчера в 18:06
Что он такого сказал что бы так ответить....слишком много африканцев в Европе....гусиниц и червяков забыли вкус .или на самом деле какое твое дело Мамука где этот обезьяна будет играть......
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 15:30, ред.
Немного несдержанно, можно было и вежливее послать на...
adekvat
adekvat
вчера в 15:02
Грузин наверно сильно обиделся.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:03
Зачем Мамука говорит про трансфер Осимхена? Он к нему никакого отношения не имеет.
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:22, ред.
Зачем Осимхену в расцвете лет уезжать в Саудовскую Аравию?
Он ещё с каким-нибудь топ-клубом трофеев себе набрать успеет,
которых у него маловато, чтобы считаться великим игроком.
Но то, что в Наполи назревает конфликт между игроками,
это очень плохо для клуба. Команда итак находится в кризисе.
Capral
Capral
вчера в 13:10, ред.
Когда у игрока нет большого класса его хватает на один сезон. Если все его движения предсказуемы, а его игра легко читается - он обречен. Как известно, стабильность - один из показателей класса.

У Хвичи нет высокого класса, есть обычные игровые способности, которые легко просчитываются соперником. Я всегда говорил - скромнее надо быть.

Агент Хвичи - обычный проходимец, распиаревший своего подопечного до невиданных высот. Но кроме всего он оказался еще и неумным и недальновидным человеком.

Что касается того, что Спалетти сплотил команду, то это определение очень спорно. Команду, так или иначе, хватило бы только на один сезон - и с ним, и без него. Ничего особенного в той команде не было. Играли в романтичный и по большей части стихийный футбол. А примитивная и предсказуемая игра Хвичи на фланге у меня и сейчас вызывает смех.

Вот новый тренер попытался Хвичу переместить ближе к центру, и ничего у него не вышло. Почему? Потому что, как я всегда говорил рожденный ползать летать не может! (А.М.Горький).
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:33
Как раз причина появилась уйти из Наполи и перейти куда то с большей ЗП 😁
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:33
Приветствую, Павел!!!
Павел, я конечно не берусь утверждать, но думаю, что обида за прошлый сезон у Осимхена имеется. Ведь он был лучший в Серии А по всем показателям, но лучшего игрока присудили его партнеру- с треском провалившего вторую часть чемпионата... Как я понимаю, общего единства в команде нет, а результаты этого провального сезона еще больше обостряют ситуацию в клубе. Не знаю, чем всё кончится, но агент Хвички, конечно- тот еще жучара. Ничего удивительного, назвать посредственность, именем, Величайшего из Величайших- надо быть незаурядным пройдохой и аферистом. Но и принять подобное сравнение- может только обычный хвастун и мальчишка...
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:31
Реально так сказал? Значит к Вите нет вопросов. А Хвиче надо уволить своего агента, как минимум.
Frank_Rijkaard
Frank_Rijkaard
вчера в 12:16
Горячий парень😂
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:15
Виктор вчера прямо как в воду глядел, когда сказал "то ли ещё будет"!
112910415
112910415
вчера в 12:13
Виктор Осимхен реагирует адекватно и очень конкретно !
Агент Хвичи наговорил лишнего.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:12
Ахаха. Я вчера писал, что Мамука банально оскорбил Осимхена, и вот уже ответка.

Когда агент задвигает спич в стиле "Вот мой Хвича красавчик, который в первую очередь любит футбол и скоро перейдёт в топ-клуб, в отличие от его одноклубника Осимхена, падкого до арабских нефтедолларов", у меня рождаются вопросы, что у тебя в голове, Мамука, ты оскорбил главного партнёра своего подопечного.

Теперь Хвиче придётся ой как извиняться перед нигерийцем, ну, или, если он гордого грузина включит, то просто Де Лаурентису, значит, ещё раз не повезло, и два основных атакующих игрока команды перестанут друг с другом играть.
Гость
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