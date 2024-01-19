Мбаппе: «Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю. Я их не краду»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своей заработной плате.
Честно говоря, я не могу точно сказать, сколько я зарабатываю. В 12 лет я тоже думал, что в футболе слишком много денег. Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю. Я их ни у кого не краду. Мир устроен так.
Там президент Франции лично уговаривает Мбаппе, что бы тот остался в ПСЖ и после этого ты хочешь, что бы там какие то налоговики обратили на него внимание.
Пока Мбаппе играет за ПСЖ он неприкасаемый!
Там президент Франции лично уговаривает Мбаппе, что бы тот остался в ПСЖ и после этого ты хочешь, что бы там какие то налоговики обратили на него внимание.
Пока Мбаппе играет за ПСЖ он неприкасаемый!
Надо было как еврей отвечать...
- Рабинович, откуда вы берёте деньги ?
- Из тумбочки.
- А кто их туда ложит ?
- Жена.
- А она то их откуда берёт ?
- Я ей даю.
- Ну а вы то их откуда берёте ?
-. Ты глухой, чтоль ? Я ж тебе уже сказал - из тумбочки!
Надо было как еврей отвечать...
- Рабинович, откуда вы берёте деньги ?
- Из тумбочки.
- А кто их туда ложит ?
- Жена.
- А она то их откуда берёт ?
- Я ей даю.
- Ну а вы то их откуда берёте ?
-. Ты глухой, чтоль ? Я ж тебе уже сказал - из тумбочки!