Мбаппе: «Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю. Я их не краду»

Нападающий ПСЖ высказался о своей заработной плате.

Честно говоря, я не могу точно сказать, сколько я зарабатываю. В 12 лет я тоже думал, что в футболе слишком много денег. Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю. Я их ни у кого не краду. Мир устроен так.