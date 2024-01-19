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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе: «Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю. Я их не краду»

сегодня, 00:25

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своей заработной плате.

Честно говоря, я не могу точно сказать, сколько я зарабатываю. В 12 лет я тоже думал, что в футболе слишком много денег. Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю. Я их ни у кого не краду. Мир устроен так.

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Все комментарии
Тhe Witcher
Тhe Witcher
сегодня в 11:44
Ну он заслуживает! Вон липовому аргентинцу тоже платили большие деньги в барсе,а он ноги раздвигал в ЛЧ -2:8. Или в ПСЖ за 2 сезона и 20 голов не забил в лиге фермеров.
Tex
Tex
сегодня в 11:09, ред.
Откровенно сказать, что не считаю деньги которые ему платят разумными, но давайте посмотрим правде в глаз - ему же добровольно платят эти деньги. И судя по всему будут платить и в новом клубе, а может и больше. Соответственно банальное соотношение цена/качество все же многих устраивает и есть спрос.
Tex
Tex ответ 24gcwfkfzxa6 (раскрыть)
сегодня в 11:06
надо бы небезразличному гражданину на него донос написать куда следует, а то иж ты, зарабатывает сколько... Толпа негодует.
balalay
balalay
сегодня в 10:22
мир не "устроен", его устраивают люди с помощью омона и террора в своих интересах
vt788stzsvx5
vt788stzsvx5
сегодня в 10:14
Ну что вы хотите ,Африка и есть Африка!!!
Elliada_
Elliada_
сегодня в 08:17
Да, не крадет. Но не заслуживает. Не вижу, что он помог выиграть ЛЧ. Даже ЗБ выиграть не в состоянии. По сути ПСЖ добивался тех же результатов и до него. Уверен, если Мбаппе уйдет, то результаты хуже не станут.
gkkegxn8hsw9
gkkegxn8hsw9
сегодня в 07:24
Конечно платят им лишнее,задрали планку сами шейхи
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:06
Всё верно сказано по сути.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ 24gcwfkfzxa6 (раскрыть)
сегодня в 06:47
Каким налоговиком? Французским, что ли?
Там президент Франции лично уговаривает Мбаппе, что бы тот остался в ПСЖ и после этого ты хочешь, что бы там какие то налоговики обратили на него внимание.
Пока Мбаппе играет за ПСЖ он неприкасаемый!
24gcwfkfzxa6
24gcwfkfzxa6
сегодня в 06:30
А большинству кажется, что слишком много он получает. Пора обратить на него взор налоговикам.
112910415
112910415
сегодня в 06:05
и не так просто, и не так однозначно .
adekvat
adekvat ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 05:35
А как он без них?
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 03:49
На самом деле он не прав. Его зарплата в разы выше рынка (учитывая лигу, команду). А вот премия к зарплате - это плата за то, что игрок такого уровня играет в команде и чемпионате ниже уровнем + за достоинство (в их понимании) катарских шейхов. Негоже для шейха, когда его игрушка уходит в другую команду. Вот и платят кучу миллионов сверху. А Мбаппе этим пользуется. По сути шантажирует шейхов своим уходом.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 01:19
Глупо вообще отвечать на такие вопросы. Никого не волнует разница прибыли у музыкантов, актеров и других спортсменов. Даже в футболе, сколько бездарей получает по 10-20 лямов в год, сколько талантов гроши только.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:01
Ты бы лучше не о деньгах подумал...
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:52
Хелаифи : Спасибо, что не сдал. Может останешься?.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:38
Ну, насчёт заслуживаешь - звёзды так сложились, что у шейхов слишком много шальных нефтяных денег, а так мозг МС Родри получает 13 миллионов евро, Вини и Джуд получают по 18-20 миллионов, а ты 72)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:37
Время покажет, может не все налоги платит или в конверте часть получает...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:35
Деньги заслуживает, а вот болтает зря.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:32, ред.
Мбаппе купился на провокацию желторотого медийного щенка..., и пустился в разъяснения моральной составляющей.

Надо было как еврей отвечать...

- Рабинович, откуда вы берёте деньги ?
- Из тумбочки.
- А кто их туда ложит ?
- Жена.
- А она то их откуда берёт ?
- Я ей даю.
- Ну а вы то их откуда берёте ?
-. Ты глухой, чтоль ? Я ж тебе уже сказал - из тумбочки!
Гость
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