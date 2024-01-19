Моуриньо готов возглавить клуб из Саудовской Аравии

Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуриньо согласился стать наставником клуба «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.
Португалец в онлайн-режиме провел встречу со спортивным директором саудовского коллектива Доминико Тите и дал устное согласие на сотрудничество.
Отмечается, что в ближайшее время стороны встретятся в Эр-Рияде.
«Аль-Шабаб» не становился чемпионом страны с 2012 года.
Будет очень интересно кого он туда купит,
Будет очень интересно кого он туда купит,
Маур уже прошлое как и дырявый, так что таким место только с верблюдам глазки строить.
Маур уже прошлое как и дырявый, так что таким место только с верблюдам глазки строить.
Хотя бы в нормальный клуб пошёл бы, к примеру, в Аль-Иттихад.
Хотя бы в нормальный клуб пошёл бы, к примеру, в Аль-Иттихад.
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После провала с Ромой, никому в Европе Моуриньо уже не нужен.
Но ведь не исключено, что и в Саудовской Аравии он тоже может провалиться...
И шейхи дадут ему "от ворот поворот".
После провала с Ромой, никому в Европе Моуриньо уже не нужен.
Но ведь не исключено, что и в Саудовской Аравии он тоже может провалиться...
И шейхи дадут ему "от ворот поворот".
А уж ему то грех не быть готовым...
А уж ему то грех не быть готовым...