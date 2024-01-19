Моуриньо готов возглавить клуб из Саудовской Аравии

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вчера, 12:26

Экс-тренер «Ромы» согласился стать наставником клуба «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

Португалец в онлайн-режиме провел встречу со спортивным директором саудовского коллектива Доминико Тите и дал устное согласие на сотрудничество.

Отмечается, что в ближайшее время стороны встретятся в Эр-Рияде.

«Аль-Шабаб» не становился чемпионом страны с 2012 года.