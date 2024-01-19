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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Моуриньо готов возглавить клуб из Саудовской Аравии

вчера, 12:26

Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуриньо согласился стать наставником клуба «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

Португалец в онлайн-режиме провел встречу со спортивным директором саудовского коллектива Доминико Тите и дал устное согласие на сотрудничество.

Отмечается, что в ближайшее время стороны встретятся в Эр-Рияде.

«Аль-Шабаб» не становился чемпионом страны с 2012 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:45
и клуб-то, блин, скромный - скромный ...
протон
протон
вчера в 18:38
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:15
Как я и предполагал Маур в Европе по сути уже никому не интересен, все уже устали от него.
Маур уже прошлое как и дырявый, так что таким место только с верблюдам глазки строить.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:04
Ему главное заплати)))
Хотя бы в нормальный клуб пошёл бы, к примеру, в Аль-Иттихад.
DXTK
DXTK
вчера в 17:51, ред.
Все высокомерные и нарциссы португальцы едут туда......видимо Моуриньо как и Роналду уже в Европе никому не нужны. Хотя зря Жозе туда едет хайп похоже заканчивается, многие футболисты думают вернуться обратно.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 17:16
Шабаб?.. Хе.. Шабаш неустоек особенного продолжается .. Хе..
RedRedTeam
RedRedTeam
вчера в 16:35
Полгода максимум, потом опять вытурять шарлатана.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 16:23
В Европе ему уже вряд ли что-то светит, поэтому пора на Восток
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:53
26 титулов...в Португалии...в Англии...в Испании...в Италии...
ЛИги Чемпионов...Кубки УЕФА
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:54
...этот чудило, всегда был не о чём, пусть уходит на покой! Не жалко!
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:47
Случилось то, что предрекали многие инсайдеры и эксперты.
После провала с Ромой, никому в Европе Моуриньо уже не нужен.
Но ведь не исключено, что и в Саудовской Аравии он тоже может провалиться...
И шейхи дадут ему "от ворот поворот".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:57
Я вот не тренер...и то всегда готов возглавить клуб из Саудовской Аравии....
А уж ему то грех не быть готовым...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:52
Зряплату обсудили, а больше ему ничего и не нужно...
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 13:48
Неустойка уже отложена?
112910415
112910415
вчера в 13:29
вот он, решающий поворот судьбы ...
Elliada_
Elliada_
вчера в 13:04
Ахаха. Вот это реально смешно. В добрый путь! На шабашку в Аль-Шабаб
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:57
Вот ведь португальский авантюрист... На все готов...
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