Моуриньо может возглавить «Барселону»

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вчера, 20:13

Вчера «Рома» официально объявила об отставке с должности главного тренера клуба.

После этого в Сети активно начали распространяться слухи о том, что португальский специалист может возглавить «Барселону», если «сине-гранотовые» уволят .

Однако такое назначение кажется маловероятным, потому что вызовет негативную реакцию среди болельщиков клуба.