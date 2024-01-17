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Моуриньо может возглавить «Барселону»

вчера, 20:13

Вчера «Рома» официально объявила об отставке Жозе Моуриньо с должности главного тренера клуба.

После этого в Сети активно начали распространяться слухи о том, что португальский специалист может возглавить «Барселону», если «сине-гранотовые» уволят Хави.

Однако такое назначение кажется маловероятным, потому что вызовет негативную реакцию среди болельщиков клуба.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:46
Хотел бы я посмотреть на это зрелище, а ещё на Пепа Гвардиолу в Реале.
Где там Телеграм «Инсайды от Карпа»?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:29
Хороший тренер как хороший врач - обязан лечить и своих и врагов!)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:28
Утятина стопроцентная.
Agamaga_
Agamaga_
сегодня в 11:01
Журналюгам надо ведь о чем-то писать. Вот появился повод, освободился Жозе.
Даже самые безумные идеи имеют место в жизни.
Почему Фигу, капитан Барсы, смог перейти в Реал, а Жозе не сможет возглавить Барсу? Лично я против. Но возможен и такой вариант.
112910415
112910415
сегодня в 06:30
как говорится, маловероятных событий не происходит !
не быть ему тренером Барсы
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:02
Смешная новость
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:22
Вот он ее и добьет.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 01:12
Было бы интересно взглянуть на это , мб и получилось бы что-то в ЛЧ.Но фаны ...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:01
Интересно, автор данной утки сам верит в такое?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:42
Враки....
Будут Хави держать....до сентября...
Пока Мостовой лицензию не получит....
balalay
balalay
вчера в 22:16
у Карпина больше шансов возглавить Барселону
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:01
Лигу европы Барса с ним сможет выиграть)
дурман
дурман
вчера в 22:01
Если он там появится я буду болеть против Барселоны пока его не уволят
xajaks
xajaks
вчера в 21:52
Прочитав, громко заржал
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 21:50
Не будет он тренером Барсы, я так думаю.
happy 50
happy 50
вчера в 21:39
Будет интересно посмотреть на барселоеский автобус.Кто говорит,что Моуриньо спекся- ничего не понимает в футболе.Моуриньо дает результат как в проблемном мю,так и в захудалой роме.Его проблемы от отсутствия софт скиллов.В наше время это важно.Рома была на привычных местах и поправить ситуацию смогла бы.Но с возрастом негативные качества растут,поэтому Моуриньо стал склочным.На пару лет его хватает.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 21:19
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого...
wazc6jevbbsq
wazc6jevbbsq
вчера в 20:54
Ну это навряд-ли,после того как он развалил Реал,теперь на очереди Барселона!
протон
протон
вчера в 20:53
Но как так? разве сбитый летчик достоин возглавить саму Барсу? как считают другие..
взял АПЛ в 14/15 с Челси, взял ЛЕ с МЮ, и вообще по сей день лучший тренер МЮ после ухода САФа среди всех, кто уже там побывал, 3 финала еврокубков с Ромой, победа в ЛК с Ромой - чего Рома не видела вообще за последние десятилетия. И стоит отметить, что у него не было миллиардных трат, какие выдавались тому же Пепу, с которым его постоянно сравнивают. И вот в случае со вторым, как раз было бы интересно взглянуть его в клубе уровнем Ромы, без трат, к которым он привык.
drug01
drug01
вчера в 20:51
Зачем такие шутки!!!! Ему сейчас и так не легко!!!
eleven LC
eleven LC
вчера в 20:50
Моуринью станет тренером Барселоны, Гвардиола станет тренером Реала,Зидан будет рекламировать шампунь,Путин станет президентом Украины (скорее всего),а Холанду дадут золотой мяч!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:44
Ещё один фантазёр инсайдер !)
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:40, ред.
Моуриньо станет тренером Барсы?
В нынешней ситуации это просто представить невозможно.
Никто его не позовёт в этот великий клуб, после того как он провалился в Роме.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 20:31, ред.
Да, а Жан-Клод ван Дамм станет тренером Пахтакора... Блин, Жозе даже в другой жизни не возглавит Барселону. Даже если бы он был бы кошкой с возможностью реинкарнации, все равно эта связь не состоялась бы.
sb7etz69p3hq
sb7etz69p3hq
вчера в 20:31
Это кому могла прийти в голову такая чушь... даже в страшном сне такого нельзя представить.
Futurista
Futurista
вчера в 20:29
Первый день Моуриньо в Барсе...

Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:28
Это да, фаны сожрут его заживо. Хотя, даже и не задумываются, что Моур куда более неравнодушен к Барсе чем многие. Он там немало времени провел, готовился, должны были ещё тогда назначить, а не Пепа. Потом это обросло в принципиальные игры в Интере, затем в Реале. (Его когда увольняли оттуда, так и сказал "я противостоял лучшему клубу").
Чисто по эффективности, кто может доказать что Хави лучше тренирует чем он??
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:26
Я бы очень хочу,чтобы именно Моур тренировал Барсу,причем тут болельщики.Он может заставить вкладываться полностью и ломать соперника.
d5f52vx9vf4y
d5f52vx9vf4y ответ c6ztwrr952a9 (раскрыть)
вчера в 20:24, ред.
Барселона сходит с ума уж как 7 лет.

А по Моуриньо - это чуть ли не единственная здравая мысль Барселоны за последние годы.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 20:24
Моуру нужен клуб с большим бюджетом и в слабенькой лиге по типу ПСЖ или Баварии. Думаю Барса его не осилит как и Рома
Гость
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