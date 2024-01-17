Моуриньо может возглавить «Барселону»

Вчера «Рома» официально объявила об отставке Жозе Моуриньо с должности главного тренера клуба.
После этого в Сети активно начали распространяться слухи о том, что португальский специалист может возглавить «Барселону», если «сине-гранотовые» уволят Хави.
Однако такое назначение кажется маловероятным, потому что вызовет негативную реакцию среди болельщиков клуба.
Чисто по эффективности, кто может доказать что Хави лучше тренирует чем он??
Чисто по эффективности, кто может доказать что Хави лучше тренирует чем он??