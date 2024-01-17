Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2023/2024

Хави назвал условия, при невыполнении которых он покинет «Барселону»

вчера, 16:27

Если «Барселона» не выиграет трофей в этом сезоне, то главный тренер Хави покинет команду. Об этом сообщил сам специалист.

Когда я пришёл сюда, нас просили занять четвёртое место, а мы стали вторыми. В прошлом году целью было выиграть лигу. В этом году — выиграть важные титулы, Кубок, чемпионат или Лигу чемпионов. Если цели не будут достигнуты, я уйду. Мы гораздо ближе к успеху, чем к неудаче.

В 1/8 кубка Испании «Барселона» встретится с «Унионистасом». В Ла Лиге после девятнадцати туров каталонцы занимают 4-е место, имея матч в запасе. А в 1/8 финала Лиги чемпионов соперником «Барселоны» станет «Наполи».

Хави возглавляет «сине-гранатовых» с ноября 2021 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. Под руководством испанца «Барселона» выиграла Суперкубок Испании и Ла Лигу.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне «блауграну» возглавит другой специалист.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЕсли Хави будет уволен, «Барселону» возглавит бывший игрок клуба
Сегодня, 00:13
СлухиАнчелотти получил выгодное предложение из Саудовской Аравии
Вчера, 23:36
СлухиМоуриньо может возглавить «Барселону»
Вчера, 20:13
Названы причины увольнения Моуриньо из «Ромы»
Вчера, 15:41
Два варианта в Англии и два предложения от сборных. Что рассказал Моуриньо о своей будущей работе
Вчера, 14:25Роман Сошенко в блоге Тренерская доляКомментарии7
СлухиВ следующем сезоне «Барселону» возглавит новый главный тренер
Вчера, 10:34
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:14
Ваша шинель уже готова чтобы идти домой!
(Без титулов)
eleven LC
eleven LC
вчера в 18:54
Хороший футболист не всегда хороший тренер
Марадона не даст соврать
Capral
Capral ответ Alexander Zverev (раскрыть)
вчера в 18:04
Полностью с Вами согласен! Сразу после игры, я написал, что, если тренер не умеет играть в "линию", значит надо ставить последнего защитника- "чистильщика", как когдато говорили. Первые два гола Реала- просто насмешка, издевательство над футболом Хави. Больше нечего добавить.
Alexander Zverev
Alexander Zverev ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:46
В матче за Суперкубок защитники «Барселоны» сыграли выше от вратарской площадки. И это была одна из серьезных ошибок Хави. Может бы со средними командами это прокатило, но он был наивен, если думал что так можно играть с Реалом. Первый гол Вини тому доказательство. Защитники Барселоны так отдалились от своей вратарской площадки, что не смогли поймать этого парня. В профессиональном футболе не часто увидишь такой гол.Так что дела Хави идут плохо, совсем плохо. Человек еще не готов к такому уровню.
протон
протон
вчера в 17:26
Хави очень сильно подставляют некоторые бездари и делают это уже систематически. В каждой линии огромные проблемы. Папа Карло с его опытом выжимает результат, а вот у Хави такого опыта видимо пока просто нет и он не понимает что с этим делать.
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 17:25
Выиграл чемпионат, красавчик!
Но пока дела идут плохо, значит пора уходить.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:25
Вы знаете, Павел, я не очень хорошо знаком с тренерской биографией Хави, не знаю всех его побед и поражений, но игра против Реала, показала, его полную тренерскую безграмотность. Даже по одной игре можно сделать выводы о тренере, если в этой игре он делает примитвные ошибки, которые видны даже обычным болельщикам. Я никогда не осуждаю тренеров за их поражения- это случается у всех. Другое дело, когда отчетливо видны тренерские провалы, в плане тактики, о стратегии, я уже не говорю. Так безобразно и безграмотно провалить игру против Реала- надо было очень постараться... Иногда бывает так, что ошибки тренера надо- анализировать, искать или объяснять. В случае с Реалом, настолько всё очевидно, что ничего искать не надо- всё на поверхности.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 17:19
Твой шанс - это местный Кубок.. Но, думаю, и здесь ничего не получится.. До лета Хави может не "дотянуть".. Слаб ментально..
Alexander Zverev
Alexander Zverev ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:15, ред.
Да, но они в этом году разгромили эту команду дважды - 5:2, 6:2. И для этой команды было делом чести хотя бы не пропустить в этот раз. Альмерия даже Барселоне дала бой, так что это всего один матч. Посмотрим как они будут играть сегодня. Если снова не победят, значит дела не совсем. Эта команда не фаворит конечно в компании Реал, Барселона, Бильбао, Атлетико, но все же у них некоторые шансы есть.
112910415
112910415
вчера в 16:53
ох ...
придётся уходить, если так !
протон
протон
вчера в 16:51
a-league
Этот пример был приведен как условный показательный, так как не стал искать другие версии и варианты. Я вам предлагаю другой пример в поисковике вбить например в яндексе:   " Джоне Кордобе заинтересованы два клуба" не обязательно как на нашем сайте:  "Клубы АПЛ интересуются Кордобой"  то в поисковике обнаружите наш сайт. Тут нет никакого секрета. Когда задаете тему про Кордобу как футболиста в поисковике и желая найти ответы то зачастую всплывает сайт Соккер, у каждого по-разному, и зависит от многих факторов. Если вам они прозрачны и понятны, то вы уже несколько раз задаёте один и тот же вопрос. Суть то не в "Утках" "Журналистах" суть в том, как работает система поиска и какой вклад наши с вами комментарии имеют вес для узнаваемости сайта, раскрутки сайта на просторах интернета. А Вы считаете, что наши с вами комментарии - это ноль по сравнению с кликабельностью (CTR). Я считаю что от кликабельности и от "зашел" на сайт "вышел" нет пользы. из 100 процентов возможно пару процентов есть. А вы считаете, что от комментариев пользы ноль. Тогда вопрос: где та прозрачность и понятность, о чем вы писали ранее. И последнее активность сайта как раз взаимосвязано с КП и спала в том числе из- за клонов.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Alexander Zverev (раскрыть)
вчера в 16:49
Сосредоточиться она может, но во второй части чемпионата у таких клубов-внезапных лидеров возникает больше всего проблем в связи с усталостью игроков, вот и в последнем матче мы видели, что последнее место - "Альмерия" - создало за игру в 10 раз больше xG, чем они (2x против 0.2x). Поэтому пока что я не уверен, что "Жирона" хотя бы что-то выиграет.
Alexander Zverev
Alexander Zverev ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:46
Не забывайте Жирону. Команда в этом сезоне превосходно играет и скорее сосредоточится на завоевании Кубка, так как в Ла Лиге они лидируют временно.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:35
Ну началось...
То уже другого тренера нашли и тут же уже Хави ставит условия для того, что бы остаться в команде.
Но самое главное люди верят во все слухи.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:34
Надеюсь, что Реал и Барселона сыграют в полуфинале Кубка Испании в этом сезоне! Ну, чтоб 2 матча было.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:34, ред.
"Мы гораздо ближе к успеху, чем к неудаче."

Пусть без общих слов эксперт по социальному мадридизму и круиффианству расскажет, к успеху в каком турнире он очень близок, интересно послушать))

В Ла Лиге отставание в 8 очков, и оно всё увеличивается, в ЛЧ влёт от "Антверпена", в Кубке волевые победы 3-2 основой над "Алебастром"))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:32
Тогда почти наверняка уйдёт)

В Ла Лиге уже всё понятно, из ЛЧ они и куда лучшим составом все последние годы со свистом вылетали, остается Кубок, но сомневаюсь, что и там улыбнётся удача, в конце концов, там и "Бильбао", и "Атлетико", и "Сосьедад", и "Реал" ещё в игре))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 