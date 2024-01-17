Хави назвал условия, при невыполнении которых он покинет «Барселону»

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вчера, 16:27

Если «Барселона» не выиграет трофей в этом сезоне, то главный тренер покинет команду. Об этом сообщил сам специалист.

Когда я пришёл сюда, нас просили занять четвёртое место, а мы стали вторыми. В прошлом году целью было выиграть лигу. В этом году — выиграть важные титулы, Кубок, чемпионат или Лигу чемпионов. Если цели не будут достигнуты, я уйду. Мы гораздо ближе к успеху, чем к неудаче.

В 1/8 кубка Испании «Барселона» встретится с «Унионистасом». В Ла Лиге после девятнадцати туров каталонцы занимают 4-е место, имея матч в запасе. А в 1/8 финала Лиги чемпионов соперником «Барселоны» станет «Наполи».

Хави возглавляет «сине-гранатовых» с ноября 2021 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. Под руководством испанца «Барселона» выиграла Суперкубок Испании и Ла Лигу.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне «блауграну» возглавит другой специалист.