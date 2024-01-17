Анчелотти получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Команда из Саудовской Аравии хочет пригласить главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.
Саудовский клуб, название которого остаётся неизвестным, сделал выгодное предложение итальянскому специалисту.
Анчелотти пока не дал свой ответ, однако маловероятно, что Карло покинет «Реал», контракт с которым он недавно продлил.
Человек такая натура, что сколько не имел, хочется ещё больше.
А вот не опускаться ниже планки вот это совсем другое.
Человек такая натура, что сколько не имел, хочется ещё больше.
А вот не опускаться ниже планки вот это совсем другое.