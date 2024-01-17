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Анчелотти получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

вчера, 23:36

Команда из Саудовской Аравии хочет пригласить главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

Саудовский клуб, название которого остаётся неизвестным, сделал выгодное предложение итальянскому специалисту.

Анчелотти пока не дал свой ответ, однако маловероятно, что Карло покинет «Реал», контракт с которым он недавно продлил.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:03
просто подождём продолжения
Байкал-38
Байкал-38 ответ pkcg8kd9a7b9 (раскрыть)
сегодня в 04:14
Никогда не понимал таких ответов.
Человек такая натура, что сколько не имел, хочется ещё больше.
А вот не опускаться ниже планки вот это совсем другое.
pkcg8kd9a7b9
pkcg8kd9a7b9
сегодня в 03:33
Думаю Карло уже обеспеченный человек,который в состоянии отказаться
ABir
ABir
сегодня в 00:35
Скорее всего саудиты уже опоздали
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:41
Кто знает, а вдруг согласится, деньги наверняка не маленькие предлогают!
Гость
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