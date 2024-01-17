Анчелотти получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

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вчера, 23:36

Команда из Саудовской Аравии хочет пригласить главного тренера «Реала» .

Саудовский клуб, название которого остаётся неизвестным, сделал выгодное предложение итальянскому специалисту.

Анчелотти пока не дал свой ответ, однако маловероятно, что Карло покинет «Реал», контракт с которым он недавно продлил.