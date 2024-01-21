Саудовская лига планирует потратить около 2 миллиардов фунтов летом

Саудовская профессиональная лига планирует потратить летом около 2 миллиардов фунтов стерлингов.
По информации источника, речь идёт об общих расходах всего чемпионата, включая трансферные сборы, заработную плату и агентские траты.
Это может произойти в случае подписания местными клубами ряда игроков, среди которых полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. На первого претендуют «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Второй является целью «Аль-Иттихада», но также возможно, что трансфер форварда может попытаться оформить «Аль-Хиляль».
Также в стране заинтересованы в переходе Тьяго Алькантары из «Ливерпуля» (один из претендентов — «Аль-Иттифак», главным тренером которого является Стивен Джеррард), Сон Хын-Мина из «Тоттенхэма» и Виктора Осимхена из «Наполи» (к нигерийцу проявляют интерес «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли»).
Многие ещё покривляются....
Но в приходом фантастических денег в аравийскую Премьер-лигу ,популярность впрочем как и ЛЧ АФК приглашаемые индивидуумы будут сговорчивей...
Новые рабочие места, с повышением оплаты труда - неплохая возможность получить шанс не только возрастным игрокам ...но и тренерам на данный момент находящихся в спящем режиме и ждущим чью нибудь осечки в топ-5....
Единственное что хотелось пожелать....чтоб это не было по китайскому сценарию....
Сегодня покупаем Оскаров-Халков-Поулиньо за 50 млн....а завтра вся Лига 16 команд стоят менее 115 млн.....
Если не так , а долгосрочно - то удачи и процветания....
Если пойдёт на пользу в развитии тамошнего футбола - вообще респект....
Да и надоело что ЧМ в отборе которого принимает весь мир - выигрывают одни и те же 7 стран..))
Многие ещё покривляются....
Но в приходом фантастических денег в аравийскую Премьер-лигу ,популярность впрочем как и ЛЧ АФК приглашаемые индивидуумы будут сговорчивей...
Новые рабочие места, с повышением оплаты труда - неплохая возможность получить шанс не только возрастным игрокам ...но и тренерам на данный момент находящихся в спящем режиме и ждущим чью нибудь осечки в топ-5....
Единственное что хотелось пожелать....чтоб это не было по китайскому сценарию....
Сегодня покупаем Оскаров-Халков-Поулиньо за 50 млн....а завтра вся Лига 16 команд стоят менее 115 млн.....
Если не так , а долгосрочно - то удачи и процветания....
Если пойдёт на пользу в развитии тамошнего футбола - вообще респект....
Да и надоело что ЧМ в отборе которого принимает весь мир - выигрывают одни и те же 7 стран..))
за лето условный Роналду никак не получит 200 млн....
2 млрд фунтов - действительно внушительная сумма для трат только в данный период...
за лето условный Роналду никак не получит 200 млн....
2 млрд фунтов - действительно внушительная сумма для трат только в данный период...
В целом, чемпионат СА лучше не станет. Просто появятся несколько новых игроков.
В целом, чемпионат СА лучше не станет. Просто появятся несколько новых игроков.
Защитник сборной Бразилии Лоди перешел в «Аль-Хиляль».
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Это только сегодня.......а до лета ещё 130 дней....))
Защитник сборной Бразилии Лоди перешел в «Аль-Хиляль».
Джеррард продлил контракт с «Аль-Иттифаком» до 2027 года.
Бензема вернулся в расположение «Аль-Иттихада» и не собирается покидать клуб.
Роналду признан самым любимым футболистом болельщиков по версии Globe Soccer Awards. Он обошел Месси.
«Аль-Иттифак» хочет подписать полузащитника «Эвертона» на замену Хендерсону.
«Атлетико» готов отпустить Корреа в Саудовскую Аравию.
Мане – прессе: «Для вас футболиста не существует, если он не в Европе. Но лига Саудовской Аравии очень хорошая, ее смотрят во всем мире»
Саудовский PIF хочет купить «Милан» до конца сезона и может заплатить 1,6 млрд евро за контрольный пакет акций.
Это только сегодня.......а до лета ещё 130 дней....))