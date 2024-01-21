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Саудовская лига планирует потратить около 2 миллиардов фунтов летом

сегодня, 00:29

Саудовская профессиональная лига планирует потратить летом около 2 миллиардов фунтов стерлингов.

По информации источника, речь идёт об общих расходах всего чемпионата, включая трансферные сборы, заработную плату и агентские траты.

Это может произойти в случае подписания местными клубами ряда игроков, среди которых полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. На первого претендуют «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Второй является целью «Аль-Иттихада», но также возможно, что трансфер форварда может попытаться оформить «Аль-Хиляль».

Также в стране заинтересованы в переходе Тьяго Алькантары из «Ливерпуля» (один из претендентов — «Аль-Иттифак», главным тренером которого является Стивен Джеррард), Сон Хын-Мина из «Тоттенхэма» и Виктора Осимхена из «Наполи» (к нигерийцу проявляют интерес «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли»).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 12:35, ред.
Да не только Маур....
Многие ещё покривляются....
Но в приходом фантастических денег в аравийскую Премьер-лигу ,популярность впрочем как и ЛЧ АФК приглашаемые индивидуумы будут сговорчивей...

Новые рабочие места, с повышением оплаты труда - неплохая возможность получить шанс не только возрастным игрокам ...но и тренерам на данный момент находящихся в спящем режиме и ждущим чью нибудь осечки в топ-5....

Единственное что хотелось пожелать....чтоб это не было по китайскому сценарию....
Сегодня покупаем Оскаров-Халков-Поулиньо за 50 млн....а завтра вся Лига 16 команд стоят менее 115 млн.....
Если не так , а долгосрочно - то удачи и процветания....
Если пойдёт на пользу в развитии тамошнего футбола - вообще респект....
Да и надоело что ЧМ в отборе которого принимает весь мир - выигрывают одни и те же 7 стран..))
SonicStar
SonicStar ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 12:03
Как это не иссякнут? Нефтяные ресурсы не вечны. А кроме нефти в СА ничего больше нет. Закончится нефть и снова станет банановой республикой
SonicStar
SonicStar ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:01
Моуринью так то отказался
SonicStar
SonicStar ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 12:00
Это сказал агент грузинского карлика и Осимхен в ответ обхаял этого агента. Внимательнее читай новости
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 09:32
Вы приводите годовые данные....а речь только про лето.....
за лето условный Роналду никак не получит 200 млн....
2 млрд фунтов - действительно внушительная сумма для трат только в данный период...
Elliada_
Elliada_ ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 08:22
Читай внимательно. Это расходы на всю лигу, а не только на трансферы. То есть, на трансферы потратят меньше, чем 2 млрд. Для сравнения, прошлым летом они потратили примерно 1 млрд только на трансферы и не сказать, что ситуацию это улучшило. Оставшихся денег не хватит на развитие инфраструктуры, почти всё уйдет на зарплаты. Например, по 200 млн Роналду и Бензема, 150 млн Неймару и остальным по мелочи. На самом деле, 2 млрд очень мало, если посмотреть на все статьи расходов.

В целом, чемпионат СА лучше не станет. Просто появятся несколько новых игроков.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:35
Счет пошел на миллиарды. Но все равно, когда то это закончится. Деньги, конечно, не иссякнут, а вот интерес к футболу очень даже может быть. Хотя они футбол любят, но на одних легионерах далеко не уедешь.
rey6vvtc4u78
rey6vvtc4u78
сегодня в 07:23
Там реально деньги из песка добывают.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 05:17
После того как Бензема и Ко. побежали от верблюдов, в СА могут поехать только очень жадные люди, для которых деньги всегда были не первом месте.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:36, ред.
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Это только сегодня.......а до лета ещё 130 дней....))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:02
Нефть пока еще не отменили, потому и деньги есть.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:17
Ещё напечатают... Бумага... Европа перемещается в Саудовскую Аравию.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:40
Отлично! Лига станет еще сильнее с приходом новых звезд. Будет интересно кого в итоге подпишут. Про Осимхена уже агент сказал что он летом будет в СА, это большой игрок и в самом расцвете сил. Это будет мощный трансфер!!
Гость
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