Саудовская лига планирует потратить около 2 миллиардов фунтов летом

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сегодня, 00:29

Саудовская профессиональная лига планирует потратить летом около 2 миллиардов фунтов стерлингов.

По информации источника, речь идёт об общих расходах всего чемпионата, включая трансферные сборы, заработную плату и агентские траты.

Это может произойти в случае подписания местными клубами ряда игроков, среди которых полузащитник «Манчестер Сити» и нападающий «Ливерпуля» . На первого претендуют «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Второй является целью «Аль-Иттихада», но также возможно, что трансфер форварда может попытаться оформить «Аль-Хиляль».

Также в стране заинтересованы в переходе Тьяго Алькантары из «Ливерпуля» (один из претендентов — «Аль-Иттифак», главным тренером которого является Стивен Джеррард), Сон Хын-Мина из «Тоттенхэма» и Виктора Осимхена из «Наполи» (к нигерийцу проявляют интерес «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли»).