Файзуллаев попал в символическую сборную 2-го тура Кубка Азии

Вингер ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев вошёл в символическую сборную 2-го тура группового этапа Кубка Азии.
Игрок забил гол в матче с Индией (3:0), открыв счёт на 4-й минуте встречи.
Национальная команда занимает 2-е место в группе B, имея в активе 4 очка. Узбекистан досрочно пробился в плей-офф турнира.
Жаль, Дружище, не видели Вы, как в 1975г., Ваш Пахтакор уничтожил киевское Динамо-5:0!!! Много было разговоров о том, что якобы, киевляне приехали пьяные, после победы над Баварией и тп. Ничего похожего, говорю Вам, как коренной киевлянин, знающий все ньюансы той игы!!! Более того, у кого угодно, но только не у Лобана могли быть такие фокусы с разгельдяйством!!! А Ваш замечательный земляк- Славный продолжатель, замечательных традиций ташкентского футбола!!!
Удачи Вам- против Австралии!!!
Жаль, Дружище, не видели Вы, как в 1975г., Ваш Пахтакор уничтожил киевское Динамо-5:0!!! Много было разговоров о том, что якобы, киевляне приехали пьяные, после победы над Баварией и тп. Ничего похожего, говорю Вам, как коренной киевлянин, знающий все ньюансы той игы!!! Более того, у кого угодно, но только не у Лобана могли быть такие фокусы с разгельдяйством!!! А Ваш замечательный земляк- Славный продолжатель, замечательных традиций ташкентского футбола!!!
Удачи Вам- против Австралии!!!