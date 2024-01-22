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Файзуллаев попал в символическую сборную 2-го тура Кубка Азии

вчера, 13:38

Вингер ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев вошёл в символическую сборную 2-го тура группового этапа Кубка Азии.

Игрок забил гол в матче с Индией (3:0), открыв счёт на 4-й минуте встречи.

Национальная команда занимает 2-е место в группе B, имея в активе 4 очка. Узбекистан досрочно пробился в плей-офф турнира.

Файзуллаев попал в символическую сборную 2-го тура Кубка Азии

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Все комментарии
Акмал Нематович
Акмал Нематович
вчера в 20:55
МОЛОДЕЦ АББОС !!!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:58
Дело в том, Саркис, что я, даже понятия об этом не имел! Вы меня просветили!!! Спасибо, буду знать!!! Интересная информация!!!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:42
Добрый день, Виктор!!!
Ну да, та команда была шикарной, но увы, трагедия оборвала всё....
Вы знаете, как то раз, Вы сравнивали игру Файзуллаева и игрой великого Михаила Ана, так вот, тренером Аббосбека в Пахтакоре был сын Михаила Ивановича , Дмитрий....
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:20, ред.
Приветствую, Саркис!!!
Жаль, Дружище, не видели Вы, как в 1975г., Ваш Пахтакор уничтожил киевское Динамо-5:0!!! Много было разговоров о том, что якобы, киевляне приехали пьяные, после победы над Баварией и тп. Ничего похожего, говорю Вам, как коренной киевлянин, знающий все ньюансы той игы!!! Более того, у кого угодно, но только не у Лобана могли быть такие фокусы с разгельдяйством!!! А Ваш замечательный земляк- Славный продолжатель, замечательных традиций ташкентского футбола!!!

Удачи Вам- против Австралии!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:09
Да, отлично он индусов погонял, сам забил, второй гол организовал, еще моменты были у него для того что бы забить, вообщем молодец! Завтра важная игра против Австралии, надеюсь на положительный итог🙏
Capral
Capral
вчера в 14:22
Красавец!!! Талант- виден сразу!!! Удачи, ему, его сборной, и конечно же- ЦСКА!!!
nf3a24tpwjtt
nf3a24tpwjtt
вчера в 14:06
Воооо.... поиграл у Армейцев и многому научился ... удачи ему.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:04
Молодец Аббосбек, продолжай в том же духе !!!
2pwwqzx329a9
2pwwqzx329a9
вчера в 13:40
Нормально конёк по азиатским полям скачет
Гость
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