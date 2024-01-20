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С Месси и Марадоной, но без опорника. Символическая сборная от нейросети

вчера, 19:51
Роналду - ChatGPT - Месси
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Мальдини Паоло
Мальдини Паоло
Защитник

Она настолько идеальна, что вряд ли смогла бы стать успешной.

В любых из многочисленных рейтингов лучших футболистов и символических сборных присутствует субъективный фактор. У людей разные вкусы, разные предпочтения. На выбор влияет множество условий. Так что универсальной сборной, которая устроила бы всех, вроде не существует. Но в современном мире есть нечто, претендующее на беспристрастность и глобальный охват. Это искусственный интеллект.

Разумеется, никто не устоял перед большим соблазном проверить, кого же такая популярная нейросеть, как ChatGPT, назовет в числе лучших футболистов мира. Запрос был сформулирован просто: «Как выглядит сильнейшая символическая сборная всех времен?» Давайте посмотрим на команду мечты от нейросети, представим, насколько мы можем с этим выбором согласиться, а также увидим некоторые изъяны в логике искусственного интеллекта.

Вратарь: Лев Яшин

Тут больших дискуссий не предвидится. Нейросеть избавила всех от споров по поводу Буффона и Нойера, выбрав фигуру, на которой сойдутся многие спорщики. Яшин, вероятно, самый влиятельный и культовый вратарь в истории футбола. Он единственный голкипер, который получил «Золотой мяч».

Правый защитник: Кафу

Кафу сыграл в трех финалах чемпионатов мира подряд. Он выиграл два из них. Пожалуй, это действительно образец футболиста на позиции правого защитника. Говоря об этом амплуа, легко представить именно Кафу. Хотя кто-то мог бы возразить и предложить, например, Дани Алвеса или Филиппа Лама. Но это исполнители немного другого профиля. Да и с точки зрения отношения к делу, трофеев, спортивного долголетия и приверженности классическому амплуа правого защитника лучше Кафу не сыскать.

Центральный защитник: Франц Беккенбауэр

Недавно ушедший из жизни Беккенбауэр для многих является олицетворением идеального центрального защитника. Во многом именно он заложил стандарты игры для этого амплуа. Это один из лучших игроков обороны в истории с выдающимся послужным списком. Было бы странно не увидеть его в этой команде. Интересно, что это единственный немец в данном составе, что выглядит необычно.

Центральный защитник: Паоло Мальдини

А для более молодого поколения, чем то, которое застало Беккенбауэра, образцовым защитником был Мальдини. Он долгие годы оказывался неприступной крепостью в тылу сборной Италии и «Милана». Начинал карьеру Мальдини в качестве левого защитника, но потом сменил амплуа, ChatGPT определил его именно в центр обороны. Как мы понимаем, в списке уже не увидим Серхио Рамоса, Франко Барези или Жерара Пике, которых кто-то мог бы предложить.

Левый защитник: Роберто Карлос

А кого вы представляете, когда говорят о лучшем левом защитнике? Или вообще об этом амплуа. Кажется, Роберто Карлос будет упомянут чаще всего. Вот и ChatGPT так посчитал. Хотя для кого-то фигура покажется спорной. Даже его соотечественник Марсело многим больше по душе. А некоторые подумают и про Эшли Коула. Но трудно не согласиться с культовостью фигуры Карлоса, который во многом был уникален и во многом стал новатором.

Центральный полузащитник: Зинедин Зидан

А тут мы уже начинаем замечать, что ChatGPT не очень хорошо соображает в футбольной тактике. В центр поля нейросеть отрядила одного лишь Зидана. Конечно, это один из величайших футболистов в истории. И его место в этой сборной было предсказуемым. Однако в одиночку удерживать центр поля он бы не смог. Без поддержки условного Клода Макелеле Зидан вряд ли мог бы добиваться таких больших успехов в атаке и созидании. Тем не менее, нейросеть решила, что одного центрального полузащитника этой команде хватит. Вот он – недостаток бесчувственного робота.

Атакующий полузащитник: Йохан Кройф

Великий голландец, конечно, был нападающим. Но впереди настолько тесно в этой команде, что нейросеть отвела ему роль атакующего полузащитника. Впрочем, для «оранжевых» времен тотального футбола это не такая и большая недоработка. Кройфа вполне можно классифицировать и подобным образом.

Правый нападающий: Лионель Месси

Разумеется, и без Месси, который продолжает сметать награды, эту сборную представить невозможно. Очевидный выбор сделала нейросеть. При этом ChatGPT поместил аргентинца на правый фланг атаки. Чтобы освободить побольше места для остальных участников этой символической команды, где, как мы увидим, очень большой перекос в сторону нападения.

Левый нападающий: Диего Марадона

И тут же соотечественник Месси, за величием которого Лионель долго стремился. Их нередко сравнивают. Увидеть обоих в одной команде было бы чем-то фантастическим. И нейросеть тоже не отказывает себе в таком удовольствии, размещая этих легенд на разных краях звездного нападения.

Центральный нападающий: Пеле

Конечно, нельзя было увидеть такую сборную и без Короля футбола. ChatGPT признал Пеле величайшим нападающим всех времен. Тут конкуренция была колоссальной: Эйсебио, Роналдо, ван Бастен, Ди Стефано и так далее. Но выбрать следовало только одного. И нейросеть приняла решение, с которым мало кто будет спорить. Хотя все же есть мнение, что великие футболисты прошлого смотрелись бы куда скромнее в современном футболе. Но узнать этого наверняка мы никогда не сможем. Вот и приходится только обсуждать и дискутировать.

Левый нападающий: Криштиану Роналду

Да, вы не ошиблись. В какой-то момент нейросеть буквально «сломалась» от обилия великих игроков в атаке, так что создала сразу двух левых нападающих. Наверное, где-то в параллельной Вселенной такой состав мог бы выйти на поле. Но только для того, чтобы поразить публику своим существованием. Вряд ли подобная команда оказалась бы жизнеспособной в настоящих футбольных турнирах. Так что право составлять символические сборные пока все же лучше оставить за людьми.

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Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 03:41
Пеле и Кройф вне конкуренции. Остальные по вкусу.
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 01:39
Спасибо, взаимно! Всех Вам благ!!!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 01:38
Вот! Повторюсь: приятно Вас выслушать! Думаю, мы поняли друг друга - удачи Вам!
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 01:34
Я никогда не отрицал футбольной генальности Месси. Я против того, чтобы воспевать одного и унижать другого.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:24
Вот от Вас я впервые «услышал» истину: да, первый созидает; а второй - завершает. Именно -не стоит их сравнивать. Это разные игроки. Я никогда не говорил, сто Роналду, плохой игрок, но он просто себя «похоронил» за последние годы…
Повторюсь, Месси взял ответственность с капитанской повязкой. Но он ее оправдал более чем - тут плюс к его карме.
Я понимаю, что мы останемся каждый при своем мнении, но никто не вспоминает Волшебника… Вот где провал в футболе.
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 01:12
Месси и Роналду- разные игроки. Первый- технарь, начинает атаку, разгоняет её и завершает. Второй- гениальный наконечник, способный, сам решить судьбу эпизода. Не могут, и не должны, все, быть одинаковыми. В Реале, который трижды подряд брал ЛЧ- главной атакующей силой был Роналду- это невозможно отрицать. Если говорить, о чисто человечских качествах, обоих футболистов, то оба они- далеко не идеальны...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:57
Да, согласен, что популярность Месси раздута, но Роналду там же…
Мне симпатизирует Месси своей командной игрой: на ЧМ он тащил - только не разбирающийся в футболе это может не признать. А португалец все пытался записать на себя - достаточно вспомнить скандальный забитый мяч…
Да, я давно болею за Аргентину, но это вообще не связано с Лео. Как я был рад, что ДиМа стал чемпионом мира! Это один из самых недооцененных игроков современного футбола!
Но вернемся к теме. Я понимаю почему Месси называют великим - он каптан, который вел команду до последнего. А Вот Роналду… Я бы с Вами, возможно, даже согласился бы, но последний ЧМ просто «обесценил» его… И это я еще умалчиваю о других скандалах, но они менее важнее.
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 00:38
Ну во-первых, я никому и ничего не навязываю, а только высказываю своё мнение, отличное от других. За комплимент- спасибо. По поводу противостояния. Сразу Вам скажу, что это, так называемое противостояние- раздули продажные и мерзкие журналюги, для того, чтобы еще больше разогреть соперничество между двумя главными звездами современности.

Что касается технарей, коим, безусловно является Месси, то я, сразу хочу сказать Вам одну истину. В Баварии70-х, которая не знала себе равных, технарей, вообще не было. Была ровная команда, в которой, был только один думающий, креативный футболист- Ф.Беккенбауэр!!! Я видел его вживую, в Киеве, в 1977г. Тоже самое, касается сборной Германии, в которой, практически не было технарей уровня Месси или Роналдо. Но сборная ФРГ- всегда была грозным соперником.

Комуто, больше нравится Месси, комуто Роналду- это дело вкуса. Нельзя унижать Великих футболистов- это чести не делает. Если я, иногда троллю Месси, то делаю это, не из неуважения к его футбольной гениальности, но только, в силу его популярности, которую, при желании, тоже, можно считать искусственной...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:22
Вас всегда приятно выслушать, но Роналду это не Роналдо. Я не являюсь поклонником какого-то игрока, но португалец не вписывается никуда... И я соглашусь со всеми, кто об этом тут говорит. При этом я уважаю Ваше мнение, но не стоит его навязываться другим.
Вы писали, что видели игру всех (иди почти всех). Я, к сожалению, не могу похвастаться этим, но мой дед видел игру всех из списка вживую. Так он утверждает, что португалец - это реклама. И, знаете, я поверю родне, а не знакомому человеку.
И да, ниже я дал ответ, кто лучший для меня - и не надо после этого говорить, что я Месси...чер и т.д.. Мы живем в эпоху великого противостояния в футболе, но один из них значительно уступает, на мой взгляд.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:12
Где тут навязывание? В вашем предложении "Роналду в 38 лучший бомбардир планеты" тогда тоже навязывание. Я не хочу никого обидеть, но для меня нет в этом списке лучшего, но я признаю, что португалец лишний - и это мое мнение. Наверное, Вы удивитесь, но "королем" футбола я считаю Волшебника (если Вы смотрите футбол, то сразу поймете о ком я)! Должен ли он попасть в эту команду? Нет! Он из-за своего образа жизни прокакал свою карьеру, к сожалению.
А Ваш кумир пусть сколько угодно забивает с подачек, но он не ровня великим - и опять это мое мнение. Я не утверждаю, как Вы.
Capral
Capral ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 23:32
Ваша любовь к технарям- мне уже понятна. Но дело в том, что на каждой позиции должен быть свой гений. На своей позиции- Роналду гений. А если вы хотите унизить футболистов его профиля, то я приведу вам примеры из практики, как на пример Р.Ренсенбринк- незаурядный футболист сб. Голландии. Да возьмите, хотябы любого игрока сборных Германии разных лет. Много вы найдете там технарей? Разве что, только Супер Марио, или возможно еще кто-то... Возьмите британцев. Нельзя, невозможно, всех футболистов сравнивать или оценивать исключительно по своему видению- это неправильно.

Всё, молодой человек- я устал. Простите, было интересно- но возраст... Будьте здоровы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 23:30
А толку от этой техники? Ни партнёров он не видел, ни целей не ставил, лениво профинтил всю карьеру в Турции)
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:22
Ну, мы с Нассером +/- ровесники. 🤔 И примеры люблю. Игра Баджо очень нравилась. Хаджи. Рикельме. Даже Куарежма впечатлял, не даром его называют самым техничным португальцем в истории...

Жаль, Криштиану в арсенале не имеет ничего, чем выделялись эти игроки - дриблингом, шикарными пасами, видением поля, организацией игры в атаке...
Очень жаль. 😐
Capral
Capral ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 23:15
Я не знаю точно, ваш возраст, но одно знаю точно: если человек имеет жизненный и спортивный опыт, у него, всегда будут перед глазами примеры для сравнения. В общении с вами, как я понял, этих исторических сравнений, в вашем арсенале- и не хватает...

Спасибо за чай. Будьте здоровы.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:10
Приятно быть молодым, пусть и лишь в глазах виртуальных собеседников.
Приятного вечера, на выбор 🫖 или 🥃
БиллиБоб
БиллиБоб ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 23:08
В штрафных ему куда больше 20 попыток надо сделать, чтобы забить гол. То есть тут прям вообще все оочень плохо :)
Capral
Capral ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 23:06, ред.
Вам никто не запрещает любоваться своими кумирами. Вот только не надо, желаемое- выдавать за действительное. Есть люди: художники, философы, писатели или футболисты- обессмертившие своё ИМЯ- навека!!! В их ряду- и Роналду!!!

По вашим постам, я давно для себя сделал вывод, что вы- еще довольно молодой человек. А вот теперь, выводы делайте вы...

Доброй ночи.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:01
Черепаха тоже когда-то стометровку осилит, но все будут смотреть не на неё, а на Усейна Болта. Вот так и мне приятнее смотреть на интересных игроков, а не на стояние Криштиану в штрафной соперника. 😏

П. С. Всегда интересовала астрономия, люблю звёзды. Не такие яркие, конечно, как Криштиану, но всё же. Особенно впечатляющая звезда - эта-Киля. Интересно, есть ли около неё планетная система с жизнью? Вдруг и правда бывают люди с другой планеты. 🤔
Elliada_
Elliada_ ответ БиллиБоб (раскрыть)
вчера в 22:54
Роналду берет не качеством, а количеством. Ударит 20 раз, 1 забьет. Также по количеству голов. Он лучший бомбардир потому что провел больше всех матчей. Если брать соотношение гол к матчу, то обычный середняк.
Capral
Capral ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 22:54
Слушайте, я когда читаю вас, у меня складывается мнение о вас, как о человеке с другой планеты. Вы что, никогда не видели как он играет и как он играл?! Финты?! А что- это главное для футболиста? Г.Мюллер никогда не финтил, но стал выдающимся!!! Эйсебио никогда не отличался выдающийся техникой- но стал известным!!! Это я уже не всех помню. Ну тогда, любуйтесь Хвичкой, если для вас главное финты. Роналду, нa своей позиции, как НЕЗАУРЯДНЫЙ позиционный форвард, еще много лет будет неповторим!!! А вы, опускаете его ниже плинтуса. Кто дал вам право писать подобные вещи?! Ладно, оставайтесь при своём мнении, но вы отлично знаете- кто прав и почему. Ваша нелюбовь к Роналду или любовь к Месси- не должны мешать вам, объективно оценивать реальность.

Желаю здравствовать.
БиллиБоб
БиллиБоб ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 22:52, ред.
Кстати да, штрафные Роналду это просто смех какой-то. Как профессиональный футболист может выполнять их настолько максимально убого для меня остается загадкой.
Elliada_
Elliada_
вчера в 22:51
Я смотрю тут споры только по одному футболисту - Роналду. Остальные железобетонно на своем месте. Действительно, он выглядит единственным слабым звеном. Что он может дать нападению, чего не могут величайшие игроки в истории Месси - Пеле - Марадона? Да ничего. Эта тройка лучше исполняет штрафные, у них лучше дриблинг, видение поля, передачи и т. д. Единственное - они невысокие для игры головой. Но для Пеле это не было проблемой. А если вспомнить, что в лучшие годы Барселона также играла без высоких нападающих, то Роналду можно исключить из сборной, а вместо него взять кого-нибудь в полузащиту. Например, Иньесту.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:36
Роналду - незаурядный игрок...

В чём? Дриблинг? Так он у португальца ещё в нулевых закончился. Штрафные? Миллион попыток и пара попаданий. Игра на команду? Так кислая мина при голе партнёра по команде стала неизменным атрибутом Криштиану...
Ах, ну да, пенальти. Пожалуй, это действительно в чём он незауряден. Маловато для нахождения в команде всех времён.

Молодой Криштиану хоть финтил иногда и был разнообразнее возрастного, но даже тогда всё впечатление от его игры портили постоянные симуляции. С возрастом он стал меньше симулировать, но при этом пропали зачатки дриблинга и всяческого разнообразия. Роналду сделал упор на голы. Всё ради них. Мне реально неинтересно смотреть его игру, ибо ничего интересного он не показывает. И абсолютно искренне считаю что он не должен находиться в подобной сборной, он там лишний.

П. С. И да, это исключительно моё мнение, которое другие могут не разделять. Я не обижусь. 🙃
Capral
Capral ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 22:26
Логинов, если позволите- один вопрос. Зачем вы пишите про Роналду, что он лишняя фигура в этом списке? Вы же прекрасно знаете, что этот игрок- незаурядный и такой же неповторимый как и остальные в этой сборной. Вы этим самым, хотите кому-то угодить? Если да- то напрасно. Роналду, вы не обидете, а себя ставите к невыгодное положение... Ваши слова, квалифицируются, исключительно как желание кому-то подыграть. Роналду- незаменим, был долгие годы на своей позиции, где ему не было равных, а вы пишите о нем недостойные вещи, при этом, сами же знаете что неправы. В таком случае, вопрос- для чего, для кого???
25процентный клоун
25процентный клоун ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 22:19
"Но люди, которые футбол, действительно, смотрят, согласятся с этим мнением"- это и есть навязывание. Более того, это заблуждение.
Роналду в 38 лучший бомбардир планеты
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:11
Возможно. Но люди, которые футбол, действительно, смотрят, согласятся с этим мнением. Но я его никому не навязываю.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:11
Всё бы здорово, а кто в плэй-офф ЛЧ из них забивать будет?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 22:08
Это только если не интересоваться футболом
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:07
С Роналду я бы начал эту сборную, всё таки для футбола он сделал больше всех вместе взятых
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:00
Автор, нейросети не умеют думать, они просто берут самых упоминаемых в сети футболистов и всё. Нейросети = штампы.
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