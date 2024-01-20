С Месси и Марадоной, но без опорника. Символическая сборная от нейросети

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вчера, 19:51

Она настолько идеальна, что вряд ли смогла бы стать успешной.

В любых из многочисленных рейтингов лучших футболистов и символических сборных присутствует субъективный фактор. У людей разные вкусы, разные предпочтения. На выбор влияет множество условий. Так что универсальной сборной, которая устроила бы всех, вроде не существует. Но в современном мире есть нечто, претендующее на беспристрастность и глобальный охват. Это искусственный интеллект.

Разумеется, никто не устоял перед большим соблазном проверить, кого же такая популярная нейросеть, как ChatGPT, назовет в числе лучших футболистов мира. Запрос был сформулирован просто: «Как выглядит сильнейшая символическая сборная всех времен?» Давайте посмотрим на команду мечты от нейросети, представим, насколько мы можем с этим выбором согласиться, а также увидим некоторые изъяны в логике искусственного интеллекта.

Вратарь: Лев Яшин

Тут больших дискуссий не предвидится. Нейросеть избавила всех от споров по поводу Буффона и Нойера, выбрав фигуру, на которой сойдутся многие спорщики. Яшин, вероятно, самый влиятельный и культовый вратарь в истории футбола. Он единственный голкипер, который получил «Золотой мяч».

Правый защитник: Кафу

Кафу сыграл в трех финалах чемпионатов мира подряд. Он выиграл два из них. Пожалуй, это действительно образец футболиста на позиции правого защитника. Говоря об этом амплуа, легко представить именно Кафу. Хотя кто-то мог бы возразить и предложить, например, Дани Алвеса или Филиппа Лама. Но это исполнители немного другого профиля. Да и с точки зрения отношения к делу, трофеев, спортивного долголетия и приверженности классическому амплуа правого защитника лучше Кафу не сыскать.

Центральный защитник: Франц Беккенбауэр

Недавно ушедший из жизни Беккенбауэр для многих является олицетворением идеального центрального защитника. Во многом именно он заложил стандарты игры для этого амплуа. Это один из лучших игроков обороны в истории с выдающимся послужным списком. Было бы странно не увидеть его в этой команде. Интересно, что это единственный немец в данном составе, что выглядит необычно.

Центральный защитник: Паоло Мальдини

А для более молодого поколения, чем то, которое застало Беккенбауэра, образцовым защитником был Мальдини. Он долгие годы оказывался неприступной крепостью в тылу сборной Италии и «Милана». Начинал карьеру Мальдини в качестве левого защитника, но потом сменил амплуа, ChatGPT определил его именно в центр обороны. Как мы понимаем, в списке уже не увидим Серхио Рамоса, Франко Барези или Жерара Пике, которых кто-то мог бы предложить.

Левый защитник: Роберто Карлос

А кого вы представляете, когда говорят о лучшем левом защитнике? Или вообще об этом амплуа. Кажется, Роберто Карлос будет упомянут чаще всего. Вот и ChatGPT так посчитал. Хотя для кого-то фигура покажется спорной. Даже его соотечественник Марсело многим больше по душе. А некоторые подумают и про Эшли Коула. Но трудно не согласиться с культовостью фигуры Карлоса, который во многом был уникален и во многом стал новатором.

Центральный полузащитник: Зинедин Зидан

А тут мы уже начинаем замечать, что ChatGPT не очень хорошо соображает в футбольной тактике. В центр поля нейросеть отрядила одного лишь Зидана. Конечно, это один из величайших футболистов в истории. И его место в этой сборной было предсказуемым. Однако в одиночку удерживать центр поля он бы не смог. Без поддержки условного Клода Макелеле Зидан вряд ли мог бы добиваться таких больших успехов в атаке и созидании. Тем не менее, нейросеть решила, что одного центрального полузащитника этой команде хватит. Вот он – недостаток бесчувственного робота.

Атакующий полузащитник: Йохан Кройф

Великий голландец, конечно, был нападающим. Но впереди настолько тесно в этой команде, что нейросеть отвела ему роль атакующего полузащитника. Впрочем, для «оранжевых» времен тотального футбола это не такая и большая недоработка. Кройфа вполне можно классифицировать и подобным образом.

Правый нападающий: Лионель Месси

Разумеется, и без Месси, который продолжает сметать награды, эту сборную представить невозможно. Очевидный выбор сделала нейросеть. При этом ChatGPT поместил аргентинца на правый фланг атаки. Чтобы освободить побольше места для остальных участников этой символической команды, где, как мы увидим, очень большой перекос в сторону нападения.

Левый нападающий: Диего Марадона

И тут же соотечественник Месси, за величием которого Лионель долго стремился. Их нередко сравнивают. Увидеть обоих в одной команде было бы чем-то фантастическим. И нейросеть тоже не отказывает себе в таком удовольствии, размещая этих легенд на разных краях звездного нападения.

Центральный нападающий: Пеле

Конечно, нельзя было увидеть такую сборную и без Короля футбола. ChatGPT признал Пеле величайшим нападающим всех времен. Тут конкуренция была колоссальной: Эйсебио, Роналдо, ван Бастен, Ди Стефано и так далее. Но выбрать следовало только одного. И нейросеть приняла решение, с которым мало кто будет спорить. Хотя все же есть мнение, что великие футболисты прошлого смотрелись бы куда скромнее в современном футболе. Но узнать этого наверняка мы никогда не сможем. Вот и приходится только обсуждать и дискутировать.

Левый нападающий: Криштиану Роналду

Да, вы не ошиблись. В какой-то момент нейросеть буквально «сломалась» от обилия великих игроков в атаке, так что создала сразу двух левых нападающих. Наверное, где-то в параллельной Вселенной такой состав мог бы выйти на поле. Но только для того, чтобы поразить публику своим существованием. Вряд ли подобная команда оказалась бы жизнеспособной в настоящих футбольных турнирах. Так что право составлять символические сборные пока все же лучше оставить за людьми.