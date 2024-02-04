Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за хавбека «Кристал Пэлас»

вчера, 12:39

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» интересуются полузащитником «Кристал Пэлас» Майклом Олисе.

По информации источника, «горожане» считают игрока главной трансферной целью на лето и готовят предложение на большую сумму. Сообщается, что чемпионы Англии выложат 60 млн фунтов стерлингов или даже больше.

В прошлом году на хавбека претендовал «Челси», но француз продлил контракт с действующим клубом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСтало известно, какую сумму ПСЖ может заплатить за трансфер Осимхена
Сегодня, 00:54
В «Интере» подтвердили интерес к полузащитнику «Наполи» Зелиньскому
Сегодня, 00:45
Слухи«Арсенал», «Челси» и МЮ интересуются нападающим «Астон Виллы»
Вчера, 23:16
Слухи«Арсенал» намерен продать одного из своих полузащитников летом
Вчера, 20:49
Слуцкий: «Российские игроки могли бы усилить китайские клубы, но зачем?»
Вчера, 19:15
СлухиФернандеш отказался от очень крупного предложения из Саудовской Аравии
Вчера, 12:49
Сортировать
Все комментарии
Elliada_
Elliada_
вчера в 14:55
Без понятия кто это, но Сити кем попало не интересуется. Полгода назад я не знал, кто такой Доку, а сейчас он заменил Грилиша в Сити.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:05
Олисе талантливый игрок, и в свои 22 года уже отлично проявил себя в АПЛ играя в скромном Кристал Пэласе. Интересно другое, Майкл числился в академии Арсенала, но ничегло толкового не показав перешел в Челси, там тоже не смогли разглядеть в парне что то годное, и тот перешел в академию Сити!!! В молодежке Сити парень так де ничего особого не показал и свободным агентом ушел в Ридинг, и там дела у игрока наладились а после чего игрока приобрел уже КП.... Самое смешное теперь это то, что Олисе входит в шорт лист Челси, Арсенала и Сити, но сам игрок недавно заявил, что является фанатом Манчестер Юнайтед!!! Вот такие дела....
А еще,Сити может быть специально показывает, что готов урвать игрока у Юнайтед, т.к я читал, что на самом деле в Сити видят Нету на позиции правого вингера, которого в свою очередь очень хочет купить Арсенал....и якобы, португальские игррки Сити пытаются убедить игрока перейти именно в Сити.... вот так всё запутанно в АПЛ
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:49
Не думаю, что он нужен сити
s4dghtyqgce2
s4dghtyqgce2
вчера в 13:18
Понятно, что Майкл Олисе является очень талантливым полузащитником, и оба клуба Манчестера хотят видеть его в своих рядах.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:01
Думаю что МС выиграет эту дуэль в МЮ.... и даже по финансовой составляющей.
cyxpqnhr4etx
cyxpqnhr4etx
вчера в 12:43
У кого больше шансов?? Вероятно у Сити!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 