«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за хавбека «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» интересуются полузащитником «Кристал Пэлас» Майклом Олисе.
По информации источника, «горожане» считают игрока главной трансферной целью на лето и готовят предложение на большую сумму. Сообщается, что чемпионы Англии выложат 60 млн фунтов стерлингов или даже больше.
В прошлом году на хавбека претендовал «Челси», но француз продлил контракт с действующим клубом.
А еще,Сити может быть специально показывает, что готов урвать игрока у Юнайтед, т.к я читал, что на самом деле в Сити видят Нету на позиции правого вингера, которого в свою очередь очень хочет купить Арсенал....и якобы, португальские игррки Сити пытаются убедить игрока перейти именно в Сити.... вот так всё запутанно в АПЛ
А еще,Сити может быть специально показывает, что готов урвать игрока у Юнайтед, т.к я читал, что на самом деле в Сити видят Нету на позиции правого вингера, которого в свою очередь очень хочет купить Арсенал....и якобы, португальские игррки Сити пытаются убедить игрока перейти именно в Сити.... вот так всё запутанно в АПЛ