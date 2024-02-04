«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за хавбека «Кристал Пэлас»

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вчера, 12:39

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» интересуются полузащитником «Кристал Пэлас» .

По информации источника, «горожане» считают игрока главной трансферной целью на лето и готовят предложение на большую сумму. Сообщается, что чемпионы Англии выложат 60 млн фунтов стерлингов или даже больше.

В прошлом году на хавбека претендовал «Челси», но француз продлил контракт с действующим клубом.