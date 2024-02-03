Мбаппе обсуждает с «Реалом» условия сотрудничества

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе решил перейти в «Реал», он уже обсуждает со «сливочными» условия будущего сотрудничества.
Сообщается, что трансфер «неизбежен». Отмечается, что контракт француза будет крупнейшим в клубе из Мадрида.
Мбаппе пока что не знает, когда объявит об уходе из ПСЖ. На данный момент он хочет выиграть с парижской командой все возможные трофеи.
Ранее по теме высказался глава Ла Лиги.
Поэтому в идеале оба..., оба нужны, как для ротации, так и на случай травм (болезней), ибо в случае форс-мажора, трио нападения Реала будет неполноценным.
Поэтому в идеале оба..., оба нужны, как для ротации, так и на случай травм (болезней), ибо в случае форс-мажора, трио нападения Реала будет неполноценным.