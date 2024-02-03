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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе обсуждает с «Реалом» условия сотрудничества

вчера, 21:05

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе решил перейти в «Реал», он уже обсуждает со «сливочными» условия будущего сотрудничества.

Сообщается, что трансфер «неизбежен». Отмечается, что контракт француза будет крупнейшим в клубе из Мадрида.

Мбаппе пока что не знает, когда объявит об уходе из ПСЖ. На данный момент он хочет выиграть с парижской командой все возможные трофеи.

Ранее по теме высказался глава Ла Лиги.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:25
Я за то, что бы в любой команде был топ центр форвард, который хорошо борется за мяч, и и хорошо играет головой, шустрых вингеров можно закрыть автобусом, и не давать им пространство. А с таким форвардом как аля Хоселу, Кейн, Холланд, это не прокатывает, больше вариантивности
Atashka1988
Atashka1988
сегодня в 08:09
Если перейдёт в реал его ждёт учесть Э. Азара . Жалко Э. Азар был хорошим игроком
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
сегодня в 06:43
1948 я серия, в фазенде Луиса Альберто....
87d54fkdecte
87d54fkdecte ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 03:41
Какая ротация, Вини и Мбаппе будут играть вместе, как Ней и Мбаппе
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:21
Ну как обсуждают, так обсуждают, Мбаппе ставит условия, а Перес на коленях умоляет француза перейти, вот всё обсуждение.
Позор!!!
амурец
амурец
сегодня в 02:45
Нужен ли он Реалу?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 23:35, ред.
В РМ сейчас один номинальный левый вингер - Вини; один номинальный правый вингер - Родриго..., и один цн - Хоселу.
Поэтому в идеале оба..., оба нужны, как для ротации, так и на случай травм (болезней), ибо в случае форс-мажора, трио нападения Реала будет неполноценным.
ABir
ABir
вчера в 22:50
Неужели этот трансфер столетия все же состоится? Очень бы не хотелось. Не принесет он Реалу счастья.
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 22:25
Сколько лет они уже обсуждают условия сотрудничества?
Профессионалы быстро решают вопросы, а тут....
112910415
112910415
вчера в 22:08
весь мир застыл в напряженном волнении )
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:04
Эх.. я бы предпочел видеть в Реале Холланда, а не Мбапе. Надеюсь хотя бы Винисиуса продадут, а то полный дисбаланс, и постоянные скандалы обеспечены
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 21:50
Перес собирает "пауков" в банке.. Придется мадридистам их всех "любить".. Хе..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:27
Ле Паризьен - это французский Дон Балон, можно даже не копировать их, там редакторы сами новости придумывают.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 21:19
Все в гонках за наживой паренёк)
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 21:19
Он же не продлил контракт с ПСЖ. Поэтому есть почва для спекуляций. Кинет ли он настолько нагло кормивший все эти годы его клуб или переподпишет новый договор на следующие сезоны, тем самым закрыв вопросы окончательно?
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:11
Он сам еще ниче не знает, а журналюги лучше него знают и сами объявят))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:09
"Мбаппе пока что не знает, когда объявит об уходе из ПСЖ" - стесняется что ли?)
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:08, ред.
Скажите, а кто-то вообще ведёт счёт эпизодам, этого остросюжетного сериала? Просто интересно, это какая серия? И когда будет следующая? А вообще пора бы уже подобные новости начинать со слов: "Ранее в сериале..."
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:08
А кто даст больше..... вот в чем вопрос.... идиотизм высшей категории...
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