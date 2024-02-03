Мбаппе обсуждает с «Реалом» условия сотрудничества

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вчера, 21:05

Нападающий ПСЖ решил перейти в «Реал», он уже обсуждает со «сливочными» условия будущего сотрудничества.

Сообщается, что трансфер «неизбежен». Отмечается, что контракт француза будет крупнейшим в клубе из Мадрида.

Мбаппе пока что не знает, когда объявит об уходе из ПСЖ . На данный момент он хочет выиграть с парижской командой все возможные трофеи.

Ранее по теме высказался глава Ла Лиги.