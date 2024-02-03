«Ювентус» ведёт переговоры с полузащитником «Лацио»

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вчера, 10:58

Переговоры «Ювентуса» с полузащитником «Лацио» переходят в активную стадию. Туринцы намерены подписать игрока бесплатно в конце сезона, так как его контракт с римским клубом истекает в июне 2024 года. На ближайшее время запланированы новые встречи с сестрой Андерсона, которая является его агентом. В свою очередь «Лацио» предложил бразильцу продлить контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Андерсон провёл 30 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего бразильца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Лацио» интересуется игроком «Крыльев Советов».