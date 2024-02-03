«Реал» подписал 17-летнего украинского вратаря

«Реал» оформил переход украинского вратаря Ильи Волошина.
По информации источника, контракт с игроком рассчитан до июня 2026 года. Мадридский клуб обошёл несколько команд в борьбе за футболиста.
«Реал» оформил переход украинского вратаря Ильи Волошина.
По информации источника, контракт с игроком рассчитан до июня 2026 года. Мадридский клуб обошёл несколько команд в борьбе за футболиста.
Раньше за подобное не посылали в бан, да и сейчас я частенько вижу подобное.
Тут нет никакой провокации, так как хочется пояснить почему не можешь написать напрямую данному пользователю.
Если теперь за это банят, то буду в курсе, хотя до сих пор не могу понять в чём здесь провокация.
Раньше за подобное не посылали в бан, да и сейчас я частенько вижу подобное.
Тут нет никакой провокации, так как хочется пояснить почему не можешь написать напрямую данному пользователю.
Если теперь за это банят, то буду в курсе, хотя до сих пор не могу понять в чём здесь провокация.