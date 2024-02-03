Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

«Реал» подписал 17-летнего украинского вратаря

вчера, 10:43

«Реал» оформил переход украинского вратаря Ильи Волошина.

По информации источника, контракт с игроком рассчитан до июня 2026 года. Мадридский клуб обошёл несколько команд в борьбе за футболиста.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиФернандеш отказался от очень крупного предложения из Саудовской Аравии
Сегодня, 12:49
Слухи«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за хавбека «Кристал Пэлас»
Сегодня, 12:39
СлухиПСЖ может подписать Леау в случае ухода Мбаппе
Сегодня, 09:04
СлухиМбаппе обсуждает с «Реалом» условия сотрудничества
Вчера, 21:05
«Реал» опроверг намёк на трансфер Мбаппе
Вчера, 11:59
«Ювентус» ведёт переговоры с полузащитником «Лацио»
Вчера, 10:58
Все комментарии
shur
shur
вчера в 11:12, ред.
...ну, для киперов ,да во взрослый Реал не рановато будет...?!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 10:53
Добрый день. Лучше совсем не упоминать кто кого игнорирует.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:52
Всё правильно - на перспективу - ну а как сложится , будет видно в дальнейшем.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 10:50
Вы не можете отвечать на комментарии ..., т.к. он добавил Вас в игнор
Раньше за подобное не посылали в бан, да и сейчас я частенько вижу подобное.

Тут нет никакой провокации, так как хочется пояснить почему не можешь написать напрямую данному пользователю.
Если теперь за это банят, то буду в курсе, хотя до сих пор не могу понять в чём здесь провокация.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 