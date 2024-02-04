ПСЖ может подписать Леау в случае ухода Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ.
Сообщается, что наиболее вероятной целью для клуба в случае ухода игрока станет Рафаэл Леау из «Милана».
В различных СМИ говорится о том, что Мбаппе решил перейти в «Реал» летом.
Нападающий Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ.
Сообщается, что наиболее вероятной целью для клуба в случае ухода игрока станет Рафаэл Леау из «Милана».
В различных СМИ говорится о том, что Мбаппе решил перейти в «Реал» летом.
Леао, как кратковременный и локальный вариант после ухода "лягушонка" хороший и реальный, однако, он не изменит общего расклада в клубе, где нет первоисточника побед в Европе - топ тренера и квалифицированного президента.
Леао, как кратковременный и локальный вариант после ухода "лягушонка" хороший и реальный, однако, он не изменит общего расклада в клубе, где нет первоисточника побед в Европе - топ тренера и квалифицированного президента.