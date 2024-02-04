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ПСЖ может подписать Леау в случае ухода Мбаппе

вчера, 09:04

Нападающий Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ.

Сообщается, что наиболее вероятной целью для клуба в случае ухода игрока станет Рафаэл Леау из «Милана».

В различных СМИ говорится о том, что Мбаппе решил перейти в «Реал» летом.

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Все комментарии
therapy
therapy
вчера в 14:53
Мбаппе и Леао разные игроки, там к Леао пол Милана надо будет брать.
Regista_888
Regista_888
вчера в 13:46
Если они прям видят в португале замену камерунцу, то пусть забирают и желательно за 100+ миллионов.

У Леау большие проблемы с пасом. И он уже второй сезон играет блекло, не факт, что увидим ту его форму, что была в чемпионский сезон.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:36, ред.
Я уже мильён раз писал: пока клубом рулит Хелаифи, ничего пользительного, в плане футбола для ПСЖ, не будет.
Леао, как кратковременный и локальный вариант после ухода "лягушонка" хороший и реальный, однако, он не изменит общего расклада в клубе, где нет первоисточника побед в Европе - топ тренера и квалифицированного президента.
6vvcfa2s95rz
6vvcfa2s95rz
вчера в 10:37
Неясно, чем обусловлено желание Килиана Мбаппе покинуть «ПСЖ», но на замену ему уже предлагают игрока «Милана» Рафаэла Леау.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:20
Если Леау уйдет в Милане совсем тухло станет!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:51
Желание многих...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:34
Мбаппе в любом случае уйдёт из ПСЖ , а вот перейдёт ли Леау большой вопрос .
lotsman
lotsman
вчера в 09:23
Да никуда он уже не уйдёт.
k2rea6bdqana
k2rea6bdqana
вчера в 09:22
Хорошо бы было, если бы его прокатили и в ПСЖ, и в Реале.
uf6he7k59ddj
uf6he7k59ddj
вчера в 09:21
Пора уже выставить этого противненького игрока вон и взять того кто хочет действительно играть за ПСЖ.
6vehqzf8tw5f
6vehqzf8tw5f
вчера в 09:19
Мбаппе портит не только себе свой нерешительностью, но и другим.
ABir
ABir
вчера в 09:15
ПСЖ уже ждет и не дождется, когда же его наконец покинет распиаренный Мбапе
gkccf5x3c5t4
gkccf5x3c5t4
вчера в 09:11
Лесу классный игрок, вполне может заменить черепашку
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:11
100+ лямов готовьте
fwfy42mfkznn
fwfy42mfkznn
вчера в 09:06, ред.
ПСЖ стало собирать Африку и Португалию,так возьмите незаменимого Роналду!!!
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