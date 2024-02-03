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«Реал» опроверг намёк на трансфер Мбаппе

вчера, 11:59

«Реал» подтвердил, что недавно опубликованный видеоролик не посвящён трансферу нападающего Килиана Мбаппе из ПСЖ.

Ранее СМИ сообщали, что мадридцы намекнули на переход футболиста, так как в видео, опубликованном 1 февраля, была надпись «Новый», а также присутствовал фрагмент черепахи (прозвище форварда — «Донателло», отсылка к персонажу мультсериала «Черепашки-ниндзя»).

На самом деле «Реал» заключил партнёрское соглашение с компанией HP.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:21
Во облом. СМИ, как обычно, бред несут.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 16:02
Искренне желаю Мбаппе добиться многого в лиге 1
Желаю ему успехов до самого завершения карьеры
Побольше чемпилнств лиги 1 и кубков Франции
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 15:04
Реал договорился с HP, чтобы они напечатали им 3D копию Мбаппе.
qvx6zqx363bp
qvx6zqx363bp
вчера в 13:00
Уже можно просто молчать, потому что сказать нечего по существу.
v946yac4e6nd
v946yac4e6nd
вчера в 12:52
Ну вот! А мы его ждём на поле в игре!
112910415
112910415
вчера в 12:19
ура, все сразу успокоились )
yx89mtjh9tn5
yx89mtjh9tn5
вчера в 12:05
Ясно. «Реал» прояснил ситуацию с трансфером Килиана Мбаппе и партнерством с HP.
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