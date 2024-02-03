«Реал» опроверг намёк на трансфер Мбаппе

1706950796

вчера, 11:59

«Реал» подтвердил, что недавно опубликованный видеоролик не посвящён трансферу нападающего из ПСЖ .

Ранее СМИ сообщали, что мадридцы намекнули на переход футболиста, так как в видео, опубликованном 1 февраля, была надпись «Новый», а также присутствовал фрагмент черепахи (прозвище форварда — «Донателло», отсылка к персонажу мультсериала «Черепашки-ниндзя»).

На самом деле «Реал» заключил партнёрское соглашение с компанией HP.