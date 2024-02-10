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Почеттино: «Проблема „Челси“ не в молодости игроков»

вчера, 11:37

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о том, в чём заключается проблема «синих».

Проблема «Челси» не в том, что игроки такие молодые, а в том, что команда молодая. С 16-17 игроками, которые пришли на момент начала сезона, вам нужно время, чтобы построить команду.

После 23 матчей «Челси» занимает 11-е место в АПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:32
слишком красиво разговаривает
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 12:54, ред.
Учитывая, что Челси покупал готовых игроков за большие деньги, говорить об адаптации было бы не совсем правильно. Челси находится на 11 месте в АПЛ, это даже не 6-7 место или 5 в АПЛ, где уместно было бы сказать что для борьбы за титул чемпиона АПЛ нужно время чтобы игроки адаптировались в команде.
А учитывая на каком месте Челси в АПЛ, Почеттино нужно поднять Челси выше по таблице, так как это не то комфортное место для Челси и Почеттино когда говорит такое скатывается до уровня тренеров которые ведут борьбу за выживание, а для тренера который играл в финале ЛЧ говорить такое смешно.
Capral
Capral
вчера в 12:23
Лобановский и Бесков говорили, что, для создания супер команды, им нужно 3-4 года...
Победа над АВ конечно впечатлила, но, дело в том, что, как и предполагалось, АВ- команда на один сезон...
В любом случае, игра Челси понравилась, смотрелась! Может ли, команда играть, так всегда- покажет время. Удачи, Челси!!!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:13
Положение уже не исправить, останутся без ЕК !
sihafazatron
sihafazatron ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 11:51
Да ладно?))) Но Почеттино же сказал.....
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:51
В них как раз и есть проблема.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:45
Ну самое главное, что не в тренере и не в управленцах))
Гость
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