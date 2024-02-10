Почеттино: «Проблема „Челси“ не в молодости игроков»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о том, в чём заключается проблема «синих».
Проблема «Челси» не в том, что игроки такие молодые, а в том, что команда молодая. С 16-17 игроками, которые пришли на момент начала сезона, вам нужно время, чтобы построить команду.
После 23 матчей «Челси» занимает 11-е место в АПЛ.
А учитывая на каком месте Челси в АПЛ, Почеттино нужно поднять Челси выше по таблице, так как это не то комфортное место для Челси и Почеттино когда говорит такое скатывается до уровня тренеров которые ведут борьбу за выживание, а для тренера который играл в финале ЛЧ говорить такое смешно.
А учитывая на каком месте Челси в АПЛ, Почеттино нужно поднять Челси выше по таблице, так как это не то комфортное место для Челси и Почеттино когда говорит такое скатывается до уровня тренеров которые ведут борьбу за выживание, а для тренера который играл в финале ЛЧ говорить такое смешно.