Почеттино: «Проблема „Челси“ не в молодости игроков»

Главный тренер «Челси» рассказал о том, в чём заключается проблема «синих».

Проблема «Челси» не в том, что игроки такие молодые, а в том, что команда молодая. С 16-17 игроками, которые пришли на момент начала сезона, вам нужно время, чтобы построить команду.