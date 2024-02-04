Азар: «Не думаю, что Роналду лучше меня с точки зрения чистого футбола» .

Бывший нападающий «Реала» Эден Азар сравнил себя с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Слова бельгийца приводит Goal со ссылкой на L'Equipe.
Индивидуально Месси, возможно, лучший. Мне нравилось наблюдать за игроком «Барселоны», особенно в конце, но он величайший в истории. Невозможно отобрать у него мяч. Криштиану — более крупный игрок, чем я, но, честно говоря, не думаю, что это так с точки зрения чистого футбола.
Азар тут про "чистый футбол/талант" говорит, уточняет что это больше обращение с мячом как Месси. Ни слова о трофеях, голах, индивидуальных наградах и долговечности. (К слову, про тренировки как КР7 тоже ответил развернуто)
Смешно что фанбаза португальца все время говорит "без ТАЛАНТА сделал себя сам!!!". Что случилось?? Тут такое же заявление. При чем, Неймар, Месси, Погба и другие бразильцы, аргентинцы, французы, испанцы неоднократно говорили о магии Азара.
Нужны цифры? Португалец в прайме в МЮ при САФе за 7 лет 110 голов, Азар за Челси столько же забил + много ассистов и МВП матчей больше, буквально 50% результата команды выдавал, тащер. А ещё, основной аргумент, сколько обыгрыша у Роналду за целую карьеру?? Он в списке дриблеров ни в каких топах, а Азар сразу после Месси - о чем и речь.
Ах да, вишенка на торте, сам Криштиану говорил его гол мечты это забивать голы обведя всю оборону соло проходом. Угадайте у кого таких голов полно в больших матчах??? (спойлер, у Месси и Азара)
Это тоже самое если Левандовски, Кейн, да хоть Луккаку сказал бы "в физической подготовке я лучше Месси" - какие вопросы?
Азар тут про "чистый футбол/талант" говорит, уточняет что это больше обращение с мячом как Месси. Ни слова о трофеях, голах, индивидуальных наградах и долговечности. (К слову, про тренировки как КР7 тоже ответил развернуто)
Смешно что фанбаза португальца все время говорит "без ТАЛАНТА сделал себя сам!!!". Что случилось?? Тут такое же заявление. При чем, Неймар, Месси, Погба и другие бразильцы, аргентинцы, французы, испанцы неоднократно говорили о магии Азара.
Нужны цифры? Португалец в прайме в МЮ при САФе за 7 лет 110 голов, Азар за Челси столько же забил + много ассистов и МВП матчей больше, буквально 50% результата команды выдавал, тащер. А ещё, основной аргумент, сколько обыгрыша у Роналду за целую карьеру?? Он в списке дриблеров ни в каких топах, а Азар сразу после Месси - о чем и речь.
Ах да, вишенка на торте, сам Криштиану говорил его гол мечты это забивать голы обведя всю оборону соло проходом. Угадайте у кого таких голов полно в больших матчах??? (спойлер, у Месси и Азара)
Это тоже самое если Левандовски, Кейн, да хоть Луккаку сказал бы "в физической подготовке я лучше Месси" - какие вопросы?