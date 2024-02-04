Азар: «Не думаю, что Роналду лучше меня с точки зрения чистого футбола» .

Бывший нападающий «Реала» сравнил себя с и . Слова бельгийца приводит Goal со ссылкой на L'Equipe.

Индивидуально Месси, возможно, лучший. Мне нравилось наблюдать за игроком «Барселоны», особенно в конце, но он величайший в истории. Невозможно отобрать у него мяч. Криштиану — более крупный игрок, чем я, но, честно говоря, не думаю, что это так с точки зрения чистого футбола.