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Азар: «Не думаю, что Роналду лучше меня с точки зрения чистого футбола»

вчера, 11:39

Бывший нападающий «Реала» Эден Азар сравнил себя с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Слова бельгийца приводит Goal со ссылкой на L'Equipe.

Индивидуально Месси, возможно, лучший. Мне нравилось наблюдать за игроком «Барселоны», особенно в конце, но он величайший в истории. Невозможно отобрать у него мяч. Криштиану — более крупный игрок, чем я, но, честно говоря, не думаю, что это так с точки зрения чистого футбола.

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Все комментарии
Estiva
Estiva
вчера в 21:00
Если имеется в виду чистая техника и владение мячом, то тут Азар всё по делу сказал
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:26
Роналду идеальный футболист, прям как будто его создавали компьютером. Рост, внешность, игра обеими ногами, сила удара, точность удара, прыжок, игра головой, дриблинг, скорость. Прям машина. У Азара был дриблинг и скорость, всё остальное ничего особенного.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 16:34, ред.
Что ни говори, а эстетика футбола и обращение с мячом у Азара была на высоком уровне.. А в футболе это очень важно, если говорить про красоту.. В этом плане прямолинейный Авейру далёк от этого.. Жаль, что с футболом Эден закончил таким вот образом.. Но он сам так решил..
salleeh
salleeh
вчера в 16:15
От скромности не умрет этот Азар. С Месси он может себя ассоциировать разве только по росту, а с КР пусть даже не думает себя сравнивать, КР приукрасил современный футбол, в то время как Азар протирал скамейку запасных в Реале.
lotsman
lotsman
вчера в 15:58
Роналду очень распиаренный, на слуху, на виду, к нему больше внимания, поэтому он видится выше, даже если кто то лучше его играет.
Elliada_
Elliada_
вчера в 14:53
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 14:09
      HeavenCanWait
      HeavenCanWait
      вчера в 13:51
      Ну Роналду в отличии от Азара в топ 200 игроков за всю историю войдёт.
      Imrebellion
      Imrebellion
      вчера в 13:33
      Омг. Люди при упоминании "Роналду" уже вообще перестают воспринимать информацию в контексте.
      Азар тут про "чистый футбол/талант" говорит, уточняет что это больше обращение с мячом как Месси. Ни слова о трофеях, голах, индивидуальных наградах и долговечности. (К слову, про тренировки как КР7 тоже ответил развернуто)
      Смешно что фанбаза португальца все время говорит "без ТАЛАНТА сделал себя сам!!!". Что случилось?? Тут такое же заявление. При чем, Неймар, Месси, Погба и другие бразильцы, аргентинцы, французы, испанцы неоднократно говорили о магии Азара.
      Нужны цифры? Португалец в прайме в МЮ при САФе за 7 лет 110 голов, Азар за Челси столько же забил + много ассистов и МВП матчей больше, буквально 50% результата команды выдавал, тащер. А ещё, основной аргумент, сколько обыгрыша у Роналду за целую карьеру?? Он в списке дриблеров ни в каких топах, а Азар сразу после Месси - о чем и речь.
      Ах да, вишенка на торте, сам Криштиану говорил его гол мечты это забивать голы обведя всю оборону соло проходом. Угадайте у кого таких голов полно в больших матчах??? (спойлер, у Месси и Азара)
      Это тоже самое если Левандовски, Кейн, да хоть Луккаку сказал бы "в физической подготовке я лучше Месси" - какие вопросы?
      y2b3gjnn6es5
      y2b3gjnn6es5
      вчера в 13:26
      Рон не просто лучше,а намного лучше,этим доказано количеством трофеев и личной статистикой
      shur
      shur ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
      вчера в 13:09
      ...вот веришь, ничего не понял в этой фразе про Рона, про Месси понятно, но тут, что сморозил...чудила!?! Или грешить на перевод, получается в заголовке совсем другой смысл, вышло как маленькая провокация,кому это надо?! Азар давно уже никому не интересен!!!
      Tex
      Tex
      вчера в 12:55, ред.
      У людей всегда память короткая, через условных 5-7 лет нарисуется еще человек 100, которые будут рассказывать как они на самом деле, лучше чем Месси и Роналду вместе взятые. Как бы кто к Роналду не относился, но на пике своей карьеры он был супер опасным атакующим игроком и мог сотворить гол из буквально любой ситуации, точно так же и Месси. Сдержать их было невероятно сложно и обычно требовало общекомандных усилий. Азар же на пике обладал хорошим дриблингом и обыгрышем 1х1, но такой опасности он никогда не нес и голов столько и близко не забивал
      therapy
      therapy
      вчера в 12:39
      Азар намекает на пристрастие Роналду к симуляции? Можно подумать Азар не симулировал.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 12:34
      Всё что приходит на ум при словочетании "Эден Азар" - "Закончившийся не начавшись"...

      Игрок даже не второго....а 3-4-го эшелонов сверкнувших в европейском футболе....

      Что Реалу ни на йоту не помог...что сборной своей хоть что то выиграть....
      Так....из серии "говорящий"....и в разговорах этих в фантазиях не обделяющий себя ни в чём....)))
      Karkaz
      Karkaz
      вчера в 12:29, ред.
      Было время, Азар в Челси играя, не забивал 8 месяцев, поэтому в чистом футболе без голов он лучший)
      Incredulous
      Incredulous
      вчера в 12:17, ред.
      Азар на пенсии:
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      вчера в 12:17
      Ты сам веришь в то, что сказал?
      Incredulous
      Incredulous ответ Little Caprice (раскрыть)
      вчера в 12:15
      Лишь добавлю: ещё и на одной и той же позиции на поле.
      Little Caprice
      Little Caprice
      вчера в 12:08
      Самое смешное, что такие слова можно было бы произносить, если бы вы были в далёких друг от друга условиях. Но тут прям идеальная ситуация: оба играли в одной и той же команде с, грубо говоря, тем же подбором напарников, под руководством одних и тех же тренеров и с тем же клубным персоналом. Да ещё и бонус - Роналду "уступил место" Азару и не лишал его возможности проявить себя. И на фоне всего этого он умудряется выдавить из себя такое xDD
      adekvat
      adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 12:07
      Гамбургеры наворачивает.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 11:46
      Азар: «Не думаю, что Роналду лучше меня с точки зрения чистого футбола» .
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 11:42
      Азару не стоит больше принимать запрещённку ☝️😉🤣🤣
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 11:41
      Азар подбухивает на пенсии?))
      Гость
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