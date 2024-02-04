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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2023/2024

Кейн ходит на курсы немецкого языка, чтобы вписаться в коллектив «Баварии»

вчера, 20:28

Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал, что изучает немецкий язык.

Я начал посещать уроки немецкого языка. Я хочу на занятия минимум один или два раза в неделю. Я хочу вписаться в коллектив клуба как можно лучше, а изучение языка является важным фактором.

Болельщики «Баварии» замечательные, я слышу, как они скандируют множество песен на протяжении всех матчей.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:23
Правильно. А то бывает просто стыдно за человека, который с десяток лет может жить в стране, а интервью дает через переводчика.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:09
Да, я знаю. Но в любом случае это непросто. Очень важно иметь способности к языкам. Могу только пожелать Кейну удачи в учении!!!
Asper
Asper
вчера в 22:06
Для англичанина немецкий не должен быть особо тяжелым в изучении. Гораздо логичней, минимум исключений, про правила чтения вообще нечего говорить...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:46, ред.
Англичанину проще выучить, чем было вам...
Английский и немецкий языки очень похожи и принадлежат одной языковой группе германских языков - Западно-германской...Многие слова и грамматические конструкции в них похожи...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:18
Правильно делает,знание языка не помешает.
Capral
Capral
вчера в 21:08
Сочувствую, Кейну... Язык тяжелый, но учить надо, хотябы- из Уважения к себе и стране.
Ну и пользуясь случаем, хочу сообщить, что сегодня, в Германии появилась памятная медаль, с изображением Ф.Беккенбауэра. Мне понравилась! При случае, куплю, неприменно.
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 21:02
Еще надо ходить на курси трофеев, а знание языка только помогает человеку расти.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:29
Да давно пора было уже начинать изучать язык.
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