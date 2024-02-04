Кейн ходит на курсы немецкого языка, чтобы вписаться в коллектив «Баварии»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал, что изучает немецкий язык.
Я начал посещать уроки немецкого языка. Я хочу на занятия минимум один или два раза в неделю. Я хочу вписаться в коллектив клуба как можно лучше, а изучение языка является важным фактором.
Болельщики «Баварии» замечательные, я слышу, как они скандируют множество песен на протяжении всех матчей.
Английский и немецкий языки очень похожи и принадлежат одной языковой группе германских языков - Западно-германской...Многие слова и грамматические конструкции в них похожи...
Английский и немецкий языки очень похожи и принадлежат одной языковой группе германских языков - Западно-германской...Многие слова и грамматические конструкции в них похожи...
Ну и пользуясь случаем, хочу сообщить, что сегодня, в Германии появилась памятная медаль, с изображением Ф.Беккенбауэра. Мне понравилась! При случае, куплю, неприменно.
Ну и пользуясь случаем, хочу сообщить, что сегодня, в Германии появилась памятная медаль, с изображением Ф.Беккенбауэра. Мне понравилась! При случае, куплю, неприменно.