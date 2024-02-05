Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКубок равноправия 2024

Кристоф Гальтье: «„Зенит“ — очень хорошая команда уровня Лиги чемпионов»

вчера, 21:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-ДухаильМатч завершен

Главный тренер «Аль-Духаиля» Кристоф Гальтье после поражения от «Зенита» (0:2) в матче Кубка равноправия заявил, что питерский клуб соответствует уровню Лиги чемпионов.

Трудная игра для нашей молодой команды. Пытались бороться, но физически это не просто для моих игроков. Тем более, многие сейчас не в моем распоряжении. «Зенит» — очень хорошая команда уровня Лиги чемпионов. Если сравнивать эту игру с предыдущей встречей с «Шанхай Шеньхуа», мы пытались лучше играть в защите.

Кого бы выделил в «Зените»? Много хороших игроков из Латинской Америки, в том числе молодых. Но я бы выделил всю команду, она смотрелась как единое целое.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Холанд назвал своё любимое блюдо
Сегодня, 00:04
Почеттино: «Мне жаль болельщиков „Челси“»
04 февраля
Кейн ходит на курсы немецкого языка, чтобы вписаться в коллектив «Баварии»
04 февраля
Каррера: «Я бы без проблем принял предложение возглавить сборную России»
04 февраля
Азар: «Не думаю, что Роналду лучше меня с точки зрения чистого футбола»
04 февраля
Симеоне — о «Реале»: «Перес управляет и руководит лучшим клубом в мире»
03 февраля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:56
золотое правило :
проиграл ? хвали победителя !
ht6z4mf8pdbs
ht6z4mf8pdbs
сегодня в 04:38
Всё хорошо, только Лиги Чемпионов для Зенита нет.
Интерес
Интерес
вчера в 22:29
А там был кто-то не из Латинской Америки? Странно тогда...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:02
Какой? Азиатской Лиги Чемпионов?)))
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 21:47
Уровня Лиги конференций, а не Лиги чемпионов. Еще чего.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 