Главный тренер «Аль-Духаиля» после поражения от «Зенита» (0:2) в матче Кубка равноправия заявил, что питерский клуб соответствует уровню Лиги чемпионов.

Трудная игра для нашей молодой команды. Пытались бороться, но физически это не просто для моих игроков. Тем более, многие сейчас не в моем распоряжении. «Зенит» — очень хорошая команда уровня Лиги чемпионов. Если сравнивать эту игру с предыдущей встречей с «Шанхай Шеньхуа», мы пытались лучше играть в защите.

Кого бы выделил в «Зените»? Много хороших игроков из Латинской Америки, в том числе молодых. Но я бы выделил всю команду, она смотрелась как единое целое.