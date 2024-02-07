Президент «Наполи»: «Моей ошибкой было принять просьбу Спаллетти об уходе»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался на тему ухода из клуба главного тренера Лучано Спаллетти после окончания прошлого сезона.
21 апреля я официально отправил ему опцион для продления контракта на следующий сезон. Я никогда бы не поверил, что на ужине 12 мая он объявит мне о своём желании взять годовой творческий отпуск. Моей ошибкой было принять его просьбу из благодарности за возвращение «Наполи» скудетто спустя 33 года.
Да, возможно, новый тренер, после Спалетти- не самый луший и тд, и тп. Но в такой футбольной стране как Италия чемпион страны не может и не имеет права становиться чемпионом, уже после 1-го круга - это НОНСЕНС!!! В этом сезоне однозначно лучше других по многим показателям смотрится Интер. Но в чемпионате уже есть конкуренция, видимость борьбы - это нормально.
Я даже не сомневаюсь, что останься Спалетти и в этом году, в Наполи, он чемпионом бы не стал. Причин много - это и безобразная, изученная уже всеми игра Хвички, и поведение его агента, а также весьма предсказуемая игра, самого Наполи... Поэтому посыпать голову пеплом и сокрушаться от того, что, якобы, уход Спалетти привел к катастрофе - НЕСОЛИДНО!!!
Сейчас Интер не смотрится однодневкой. Команда играет не в поэтичный футбол, с розовыми иллюзиями, но команда крепкая, обученная и стабильная. Напомню, Наполи прошлый золотой сезон доигрывал практически на ободах, а так называемый лидер команды - Хвича, и вовсе на полгода исчез с радаров, хотя в то время был Спалетти.
Да, возможно, новый тренер, после Спалетти- не самый луший и тд, и тп. Но в такой футбольной стране как Италия чемпион страны не может и не имеет права становиться чемпионом, уже после 1-го круга - это НОНСЕНС!!! В этом сезоне однозначно лучше других по многим показателям смотрится Интер. Но в чемпионате уже есть конкуренция, видимость борьбы - это нормально.
Я даже не сомневаюсь, что останься Спалетти и в этом году, в Наполи, он чемпионом бы не стал. Причин много - это и безобразная, изученная уже всеми игра Хвички, и поведение его агента, а также весьма предсказуемая игра, самого Наполи... Поэтому посыпать голову пеплом и сокрушаться от того, что, якобы, уход Спалетти привел к катастрофе - НЕСОЛИДНО!!!
Сейчас Интер не смотрится однодневкой. Команда играет не в поэтичный футбол, с розовыми иллюзиями, но команда крепкая, обученная и стабильная. Напомню, Наполи прошлый золотой сезон доигрывал практически на ободах, а так называемый лидер команды - Хвича, и вовсе на полгода исчез с радаров, хотя в то время был Спалетти.