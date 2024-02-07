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Президент «Наполи»: «Моей ошибкой было принять просьбу Спаллетти об уходе»

вчера, 18:51

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался на тему ухода из клуба главного тренера Лучано Спаллетти после окончания прошлого сезона.

21 апреля я официально отправил ему опцион для продления контракта на следующий сезон. Я никогда бы не поверил, что на ужине 12 мая он объявит мне о своём желании взять годовой творческий отпуск. Моей ошибкой было принять его просьбу из благодарности за возвращение «Наполи» скудетто спустя 33 года.

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112910415
112910415
сегодня в 07:00
надо воспринять тот успех как подарок судьбы и сделать верные выводы
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:35, ред.
Вам и так повезло из за кризиса других клубов выиграли Серии А , Спалетти как отметил Капрал тренер одного сезона, да и в лч вылетил от Милана, в этом сезоне чемпионство вообще не светило бы ему , максимум может на четвертую строчку замахнулся.
therapy
therapy
вчера в 19:49
Спаллетти однозначно нужен был отдых, второй сезон он бы не потянул... все ж не с Зенитом РПЛ брать.
Capral
Capral
вчера в 19:37, ред.
Примитивный вздор, дешевая отмазка перед болельщиками. Много раз говорил и еще раз повторю: и со Спалетти, и без него, Наполи - команда на один сезон.

Да, возможно, новый тренер, после Спалетти- не самый луший и тд, и тп. Но в такой футбольной стране как Италия чемпион страны не может и не имеет права становиться чемпионом, уже после 1-го круга - это НОНСЕНС!!! В этом сезоне однозначно лучше других по многим показателям смотрится Интер. Но в чемпионате уже есть конкуренция, видимость борьбы - это нормально.

Я даже не сомневаюсь, что останься Спалетти и в этом году, в Наполи, он чемпионом бы не стал. Причин много - это и безобразная, изученная уже всеми игра Хвички, и поведение его агента, а также весьма предсказуемая игра, самого Наполи... Поэтому посыпать голову пеплом и сокрушаться от того, что, якобы, уход Спалетти привел к катастрофе - НЕСОЛИДНО!!!

Сейчас Интер не смотрится однодневкой. Команда играет не в поэтичный футбол, с розовыми иллюзиями, но команда крепкая, обученная и стабильная. Напомню, Наполи прошлый золотой сезон доигрывал практически на ободах, а так называемый лидер команды - Хвича, и вовсе на полгода исчез с радаров, хотя в то время был Спалетти.
Вещий
Вещий
вчера в 19:31
Думаю что Спал по любому бы не остался.... хоть как бы его просили.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 19:10
Да, не надо было отпускать Спаллетти! Ну теперь говорить уже не о чём.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:55
Хорошо когда ошибки признаются и вообще бы было хорошо их по меньше совершать...
Гость
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