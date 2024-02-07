Президент «Наполи»: «Моей ошибкой было принять просьбу Спаллетти об уходе»

Президент «Наполи» высказался на тему ухода из клуба главного тренера после окончания прошлого сезона.

21 апреля я официально отправил ему опцион для продления контракта на следующий сезон. Я никогда бы не поверил, что на ужине 12 мая он объявит мне о своём желании взять годовой творческий отпуск. Моей ошибкой было принять его просьбу из благодарности за возвращение «Наполи» скудетто спустя 33 года.