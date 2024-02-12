Смородская рассказала о начале конфликта с Сёминым

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, с чего начался её конфликт с Юрием Сёминым, который был главным тренером команды.
Смородская была президентом московского клуба с 2010 по 2016 год.
Сёмин хотел подписать Милевского. Мы созванивались с Суркисом, он определил цену — 12 миллионов евро. Попыталась сбить ее до 10 миллионов, но мне было отказано. Таких денег в бюджете клуба не было, и я поняла, что Милевского в команде не будет. К тому времени я про него много узнала — пьющий, недисциплинированный, нестабильный игрок. Нам такой футболист был не нужен. Если посмотреть вдолгую — Суркис Милевского ведь так никуда и не продал.
Но тогдашнее моё решение не устроило Юрия Палыча, и он обратился к своим болельщикам, которые уже были злы на меня. Тогда на стадионе начали появляться баннеры: «Даёшь Милевского! Смородскую вон из клуба!»