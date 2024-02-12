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Смородская рассказала о начале конфликта с Сёминым

вчера, 23:54

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, с чего начался её конфликт с Юрием Сёминым, который был главным тренером команды.

Смородская была президентом московского клуба с 2010 по 2016 год.

Сёмин хотел подписать Милевского. Мы созванивались с Суркисом, он определил цену — 12 миллионов евро. Попыталась сбить ее до 10 миллионов, но мне было отказано. Таких денег в бюджете клуба не было, и я поняла, что Милевского в команде не будет. К тому времени я про него много узнала — пьющий, недисциплинированный, нестабильный игрок. Нам такой футболист был не нужен. Если посмотреть вдолгую — Суркис Милевского ведь так никуда и не продал.

Но тогдашнее моё решение не устроило Юрия Палыча, и он обратился к своим болельщикам, которые уже были злы на меня. Тогда на стадионе начали появляться баннеры: «Даёшь Милевского! Смородскую вон из клуба!»

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Все комментарии
therapy
therapy ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:45
Да она долги Наумова и налоги закрыла, стадионы подтянула и манежи это "+", но когда начала лезть на тренировки в Баковку- это не очень хорошо...Семину очень это не нравилось и штрафовать начала футболистов, на это есть Палыч.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ therapy (раскрыть)
сегодня в 13:39
Функционер, правильнее сказать) По комсомольской линии прошла, это тогда было нормой, Валька-Стакан (Матвиенко) и Виталий Мутко тоже как лидеры комсомола попали на хлебные места)
therapy
therapy ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:24
она была много кого вице-президентом, ВТБ, при Лужкове в мэрии, в обществе ЦСКА занимала должность, финансист одним словом...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Митя Митин (раскрыть)
сегодня в 13:16
)))))))))))
Усё верно!
Барков, Пушкин, Есенин...., многие не брезговали и оттачивали острое словцо!)
Митя Митин
Митя Митин ответ la-respect0 (раскрыть)
сегодня в 13:09
Это б😡 великий и могучий Русский язык б😡
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:07
Из РЖД, как же ещё) Она была вице-президентом вроде, а потом её в отставку и на кормление в клуб) Как бы и от дел убрали, и деньгами не обидели. Вроде так плюс-минус.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:51
Надоть Аналитика спросить:
- А как она попала в структуру Локо?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:50
Минуточку, минуточку!

Как "пьющий" можно ставить в негатив? Врачи рекомендуют 2.5 литра воды ежедневно!
Что касаемо других жидкостей, так.... на халяву даже язвенники и трезвенники....)
la-respect0
la-respect0 ответ Митя Митин (раскрыть)
сегодня в 10:27
Опять давно не слышно было, чего б🤬?/)))))
therapy
therapy ответ wgc9rwwpu6h7 (раскрыть)
сегодня в 09:38
Про неё уже забыли...Деятельность вела около футбольную в основном.
Futurista
Futurista
сегодня в 09:11
wgc9rwwpu6h7
wgc9rwwpu6h7
сегодня в 07:14
Про неё забудут,а Палыча будут помнить ещё долго
therapy
therapy
сегодня в 06:19
А Алиева как покупали собутыльника Милевского? Семин принципиально был против женщины у руля Локо, с футболом не связанной....
auw3wsfkse34
auw3wsfkse34
сегодня в 06:00
Всё уже давно быльём поросло.
112910415
112910415
сегодня в 05:55
есть известная закономерность -
частичная правда по сути часто является неправдой !
( если всё остальное замалчивать )
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 05:49
Опять всплыла эта Смородская,давненько не слышно было!
adekvat
adekvat
сегодня в 05:46
Опять вылезла, ждем Зарему, давно не слышно было.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:43
Конфликт у Смородской с Палычем начался как только они друг друга в первый раз увидели - встретились два антагонизма...)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:11
Ведьма просто напомнила о себе.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 02:10
Это сейчас никому не надо.
Tex
Tex
сегодня в 01:22
удивили. От команды волевых действий в последнее время ждать не приходится
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:03
Вот сколько ваша семья вывела из "Локо", это общественности, думаю, действительно интересно))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:02
Ты давай сначала про всех своих родственников на всех должностях правду расскажи - финансовый директор твоя дочь, спортивный директор её муж, потом, как ты покупала игроков стоимостью 1 миллион по ТМ за 5 миллионов по ТМ, то есть правду, которую никак не скроешь, а потом начинай врать про уважаемых людей, реально чего-то достигших, а не поставленных на кормление от РЖД, как твоя шайка, Смородина))
Гость
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