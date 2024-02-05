Билич: «У меня остались лишь тёплые воспоминания о России»

Экс-тренер «Локомотива» рассказал о хороших воспоминаниях от работы в России.

У меня остались лишь тёплые воспоминания о России. Да, в футбольной части мы провели плохой сезон. Мне лично не хватало страсти, моим игрокам не хватало страсти, но я работал в отличном клубе. В Москве познакомился с новыми друзьями, с которыми общаюсь до сих пор. Это время стало очень важным для меня как для тренера и человека.