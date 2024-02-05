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Билич: «У меня остались лишь тёплые воспоминания о России»

вчера, 09:27

Экс-тренер «Локомотива» Славен Билич рассказал о хороших воспоминаниях от работы в России.

У меня остались лишь тёплые воспоминания о России. Да, в футбольной части мы провели плохой сезон. Мне лично не хватало страсти, моим игрокам не хватало страсти, но я работал в отличном клубе. В Москве познакомился с новыми друзьями, с которыми общаюсь до сих пор. Это время стало очень важным для меня как для тренера и человека.

Рулевой работал с «красно-зелеными» с 2012 по 2013 год, команда заняла 9-е место в таблице чемпионата страны. Сейчас хорват возглавляет «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 13:17
Исключительно потому, что работал в столичном большом клубе из высшей лиги страны, где получал за свою неудовлетворительную работу баснословные миллионы. Если бы он работал на такой же должности где-нибудь в условном Электроне из В. Новгорода за 100к рубликов в месяц, то не пел бы о своих "тёплых" воспоминаниях.
adekvat
adekvat
вчера в 12:00
Молодец как есть так и говорит, в отличии от одного хоккейного чуда, который до сих пор грязью Россию обливает.
gymjh37cm9bx
gymjh37cm9bx
вчера в 11:30
Ему и тогда, и особенно сейчас точно неплохо. Хорошая зарплата... что еще для качественной работы надо?
112910415
112910415
вчера в 10:58
всё бы ничего, только результат скверный был показан
therapy
therapy
вчера в 09:59
Да трудные были времена с Биличем...
ecjhy5pg9qjd
ecjhy5pg9qjd
вчера в 09:29
Может ещё когда и вернётся
Гость
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