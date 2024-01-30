От Ди Стефано до Ауара. Футболисты, которые сменили сборные

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вчера, 23:22

У каждого были свои обстоятельства.

За свою карьеру футболисты могут сменить множество клубов. Смена сборной – явление куда более редкое. Но и такое бывает. О самых известных примерах и причинах, по которым это происходило, поговорим далее.

Вилфрид Заха

Мы могли бы увидеть Заха на нынешнем Кубке Африки в составе сборной Кот-д’Ивуара. Об отказе пригласить его в команду, наверное, тренерский штаб сейчас сильно сожалеет. А ведь ради ивуарийской команды Заха отказался от сборной Англии. Действительно, Вилфрид представлял Англию на молодежном уровне, а потом сыграл за взрослую команду в товарищеских матчах против Бельгии и Швеции под руководством Роя Ходжсона.

Но в 2016 году уроженец Кот-д’Ивуара обратился в ФИФА с просьбой о смене футбольного гражданства. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пытался его отговорить, то Заха перешел в сборную Кот-д’Ивуара, правда, больших подвигов там пока не совершил.

Альфредо Ди Стефано

Один из величайших футболистов всех времен больше известен своей клубной карьерой. В период с 1956 по 1960 год он привел «Реал» к пяти европейским трофеям. На международном уровне все было не так радужно. Ди Стефано родился в Аргентине и представлял эту страну. Он забил шесть голов в шести матчах за аргентинцев, но сыграл в непризнанной тогда ФИФА Колумбии и был дисквалифицирован. В 1956 году Ди Стефано взял испанское гражданство и начал играть за сборную Испании. Там в 31 матче он забил 23 мяча, но не сыграл на чемпионате мира и ушел из международного футбола в 1962 году.

Ференц Пушкаш

Легендарный венгр вывел свою сборную в финал чемпионата мира 1954 года, где Венгрия проиграла ФРГ . Два года спустя Пушкаш с еще рядом футболистов бежали из Венгрии и устроили международное турне. Отбыв двухлетнюю дисквалификацию, Пушкаш подписал контракт с «Реалом» и провел четыре матча за сборную Испании, причем три – на чемпионате мира 1962 года. В Венгрию он вернулся только в 1981 году.

Деклан Райс

Полузащитник «Арсенала» родился в Лондоне, но имел право выступать за сборную Ирландии, поскольку его бабушка и дедушка родом из Корка. На молодежном уровне Райс играл за ирландцев, даже трижды выходил в футболке взрослой сборной Ирландии. Но в 2019 году принял предложение сборной Англии и теперь выступает за нее.

Мишель Платини

А это не самый известный исторический факт. Все знают Платини как легенду французского футбола. Он забил 41 гол в 72 матчах за сборную Франции в период с 1976 по 1987 год. Но все же было занятное исключение. В 1988 году эмир Кувейта попросил Платини провести прощальный матч за сборную этой ближневосточной страны. И Мишель согласился. Он отыграл 21 минуту в игре Кувейта со сборной СССР .

Диего Коста

Эксцентричный яркий нападающий был проигнорирован своей родной Бразилией перед домашним чемпионатом мира 2014 года и принял вызов в сборную Испании. Но перед этим у него были два матча за бразильцев. В 2013 году он с ними выиграл оба поединка. Лишь невызов на ЧМ -2014 его убедил выбрать испанцев, с ними он на турнир в Бразилию и поехал. Правда, без особого успеха. За Испанию Коста в итоге провел 24 матча, забив десять мячей.

Иньяки Уильямс

Он выступал за молодежную сборную Испании, а в преддверии Евро-2016 провел матч в главной сборной, выйдя на замену в игре против Боснии и Герцеговины. Однако потом его не вызывали, а в 2022 году Иньяки стал доступен для сборной Ганы, откуда родом его отец и мать. На ЧМ -2022 он играл за Гану, тогда как его младший брат Нико Уильямс представлял на том же турнире Испанию.

Амир Ррахмани

Защитник дважды играл за сборную Албании в 2014 и 2015 году. Но перешел под флаг Косово, когда сборную этой страны признали УЕФА и ФИФА . Это случилось в 2016-м. Дело в том, что Ррахмани родился в Приштине, поэтому имел все основания перебираться в косовскую сборную, где стал одним из лидеров.

Тиаго Мотта

В 2003 году родившийся в Бразилии Мотта провел два матча за сборную этой страны, когда был игроком «Барселоны». Это случилось, когда бразильцев пригласили принять участие в Золотом кубке КОНКАКАФ . Но полузащитник, который также имеет итальянское гражданство, больше в сборную Бразилии не вызывался. А в 2011 году получил разрешение от ФИФА сменить футбольное гражданство и выбрал Италию. За эту сборную Мотта провел 30 матчей, забив один мяч.

Дензел Думфрис

Крайний защитник стал неотъемлемой частью современной сборной Нидерландов, но мог представлять и более экзотическую страну. Родившийся в Роттердаме футболист в 2014 году два матча провел за сборную Арубы против Гуама. Но с 2016 года Думфрис уже играл только за Нидерланды: сначала на молодежном, а потом и на взрослом уровне. За Арубу он имел право выступать по линии отца, а за Суринам – по линии матери.

Жоффри Кондогбиа

Полузащитник провел целых пять матчей за сборную Франции в период с 2013 по 2015 год. Но все они были вне турниров – товарищеские. Поэтому когда французы его вызывать перестали, Кондогбиа задумался о смене сборной. Хоть и родился он во Франции, но его родители представляют Центральноафриканскую республику. За нее он и дебютировал в 2018 году.

Уссем Ауар

Полузащитник с некогда блестящими перспективами играл за Францию на юношеском уровне, а в 2020 году дебютировал во взрослой команде. Однако возникли проблемы с тренерским штабом, с прогрессом Ауара, и больше его в сборную Франции не вызывали. В 2023 году Ауар решил выбрать страну своих родителей и теперь представляет Алжир. Причем подчеркнул, что сожалеет об игре за французов.