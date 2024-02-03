Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИспания. Примера 2023/2024

Азар рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в «Реале»

вчера, 14:49

Бывший игрок «Реала» Эден Азар заявил, что клуб из столицы Испании не подходил ему.

Я с детства следил за Зиданом, за «Сантьяго Бернабеу», за сливочной футболкой. У «Реала» есть очарование, которого нет у других, это особенный клуб. Однако, думаю, что я не совсем подходил команде. Этот клуб немного тщеславный, а я не такой. То, как мы играли, мне не нравилось, но это была моя мечта. Я не мог закончить свою карьеру, не приехав сюда.

В «Реале» сложно играть. Возможно, мне нужно было больше тренироваться. В тот период у меня были худшие травмы, операции, но я возвращался, хотя мне было тяжело и больно. Потом пришёл Анчелотти, я хорошо готовился к играм и хорошо играл, но моё тело — это боль и травмы...

Однажды утром я проснулся, а у меня вот такая шишка на голеностопе. Инфекция. Мне сделали ещё одну операцию – этого я и хотел, об этом и просил.

У меня было ещё два года по контракту, и я сказал себе: «Давай, вперёд». Но я зашел слишком далеко. Я потерял место в команде, потом – уверенность, потом – желание. Я дошёл от жёстких стыков с парнями, которые отрывали мне колени, до того, что мне было больно встать с кровати. Я бы хотел понять, почему так вышло, но не смог.

Например, я ходил к человеку, который работает с энергией. Он сказал: «Твоя энергия не в порядке». Чёрт, что происходит? Твоё тело больше этого не хочет. Тогда всё, прими это. Вы знаете хоть одного игрока, у которого после завершения карьеры ничего не болит? Я близко общаюсь с Пасторе, который живёт тут рядом. Так вот он рассказывает то же самое. Тело говорит: «Стоп».

Напомним, Азар объявил о завершении карьеры 10 октября 2023 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Реал  Азар Эден
Перевод с lequipe.fr
Сортировать
Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:36
Со слов Азара создаётся впечатление, что в Реале играют одни неодушевлённые роботы, не знающие что такое усталость, физические нагрузки, дисциплина, самоотдача... Еден, перейдя в Реал, осуществил свою мечту играть в одном из величайших клубов планеты, но только он почему-то не учёл, что мало только оказаться в этом клубе, нужно ещё соответствовать уровню этого клуба, и ежедневно доказывать, что ты достоин выступать за этот клуб. В Челси он был звездой, вокруг которой вертелась вся команда, и с таким же настроем он пришёл в Реал, а тут оказалось, что для того, чтобы быть звездой нужно ещё и пахать. Вот здесь что-то и пошло не так у Эдена...
ayrzgqzrgb76
ayrzgqzrgb76 ответ Великий Пуховик (раскрыть)
вчера в 18:38
"Я так больше не могу, спасите")
jha483a8tp8w
jha483a8tp8w
вчера в 18:36
Путь спортсмена короткий, но насыщенный, что поделать...
bmw27wv4eugz
bmw27wv4eugz
вчера в 18:01
Эден Азар проделал большой путь, чтобы стать частью такого великого клуба, как «Реал». Хотя ему и было сложно адаптироваться, он показал свою преданность и желание добиться успеха. Его откровения о травмах и трудностях только подчеркивают трудности профессионального футбола. В целом, его опыт в «Реале» явно был сложным, но также и познавательным.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 15:04
Эден, а что говорило твоё тело, когда в последнем матче за Лилль ты сделал хет-трик после попойки и бессонной ночи?
drug01
drug01
вчера в 14:59
В Реале всем играть трудно, но если найдешь свою игру тогда может повезти
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 