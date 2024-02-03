Азар рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в «Реале»

Бывший игрок «Реала» заявил, что клуб из столицы Испании не подходил ему.

Я с детства следил за Зиданом, за «Сантьяго Бернабеу», за сливочной футболкой. У «Реала» есть очарование, которого нет у других, это особенный клуб. Однако, думаю, что я не совсем подходил команде. Этот клуб немного тщеславный, а я не такой. То, как мы играли, мне не нравилось, но это была моя мечта. Я не мог закончить свою карьеру, не приехав сюда.

В «Реале» сложно играть. Возможно, мне нужно было больше тренироваться. В тот период у меня были худшие травмы, операции, но я возвращался, хотя мне было тяжело и больно. Потом пришёл Анчелотти, я хорошо готовился к играм и хорошо играл, но моё тело — это боль и травмы...

Однажды утром я проснулся, а у меня вот такая шишка на голеностопе. Инфекция. Мне сделали ещё одну операцию – этого я и хотел, об этом и просил.

У меня было ещё два года по контракту, и я сказал себе: «Давай, вперёд». Но я зашел слишком далеко. Я потерял место в команде, потом – уверенность, потом – желание. Я дошёл от жёстких стыков с парнями, которые отрывали мне колени, до того, что мне было больно встать с кровати. Я бы хотел понять, почему так вышло, но не смог.

Например, я ходил к человеку, который работает с энергией. Он сказал: «Твоя энергия не в порядке». Чёрт, что происходит? Твоё тело больше этого не хочет. Тогда всё, прими это. Вы знаете хоть одного игрока, у которого после завершения карьеры ничего не болит? Я близко общаюсь с Пасторе, который живёт тут рядом. Так вот он рассказывает то же самое. Тело говорит: «Стоп».