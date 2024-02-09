Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИстория футбола

Капленко: «Манчини мало с кем разговаривал. Ходил сам по себе»

вчера, 18:58

Экс-полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко поделился воспоминаниями о работе под руководством Роберто Манчини.

Мне он запомнился тем, что мало с кем разговаривал. Ходил сам по себе. Я его как-то не ощущал. Может, с топ-игроками он общался чаще, но все свои задумки показывал на поле. В этом плане он очень умный тренер. Личного общения с ним практически и не было.

Сейчас Капленко выступает за «Балтику», а Манчини возглавляет сборную Саудовской Аравии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
От жизни на свалке до главного финала в жизни. Осимхен ведёт Нигерию к кубку Африки
08 февраляВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии4
Азар рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в «Реале»
03 февраля
От Ди Стефано до Ауара. Футболисты, которые сменили сборные
30 январяСергей Иванов в блоге Смотри ширеКомментарии3
Кавазашвили рассказал, как получил прозвище Пантера
29 января
Великие игроки, но никчёмные тактики. 10 легенд футбола, которые провалились на тренерской скамье
19 январяРоман Сошенко в блоге Тренерская доляКомментарии8
Роналду, Мбаппе и Бензема могли сыграть на КАН. Многие звёзды футбола – дети и внуки Африки
14 январяВадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии6
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:10, ред.
Ну Манчини надо было где то уединиться...на 10 месяцев....
Всё переосмыслить...жениться...отдохнуть от работы....
Впереди ЧЕ...договорённость о сборной наверно тогда уже была....
А тут ещё за это и денег немало предложили....)))
Мне кажется в своих секретных записочках Паредесу во время игры он писал : "Леандро,играйте как хотите,скоро меня здесь не будет,не обращайте внимания но я на бровке для видимости слегка покричу на вас"....)))
Как итог - 5-е место...
Capral
Capral
вчера в 19:50, ред.
Капленко, видимо был плохо осведомлен, что европейские тренеры, вообще мало с кем из игроков общаются. Есть теоритические и тактические занятия, а сюсюкаться c игроками- никто не будет. Даже, Ибра, както, вспоминая свои годы в Барселоне, писал про Гвардиолу: "Прихожу на тренировку, вижу, Гвардиола пьёт кофе. Он, мне- привет, как дела, всё нормально? Ну давай, тренируйся. Ухожу с тренировки, Гвардиола снова пьёт кофе и снова вопрос- как, всё нормально? Ну давай, до завтра! И, так, было всегда"...

От себя, добавлю- это, только в советских командах были тренеры- по политической части, по воспитательной работе и тд. Европейские тренеры, этим не занимаются. И еще, для любителей шварца. Так вот, он, без мыла в ж...у лез к игрокам. Поздравлял- с Днем рождения, с Новым годом и тд. и тп. Спросите, почему? Да всё очень просто, потому что, когда тренер бездарность, он, хоть както пытается оправдать своё присутствие и задобрить игроков. Манчини- другой тренер, европейский, независимый, побеждавший на ЧЕ!!!

Я, раньше, часто общался, с болельщиками разных немецких клубов, и все, мне говорили, что, никакого панибратства в немецких клубах нет, всё очень строго, и только по работе, и по делу!
4y79d94xmqav
4y79d94xmqav
вчера в 19:38
А что говорить? Хорошая зарплата капает, всем хорошо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 