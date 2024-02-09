Капленко: «Манчини мало с кем разговаривал. Ходил сам по себе»

Экс-полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко поделился воспоминаниями о работе под руководством Роберто Манчини.
Мне он запомнился тем, что мало с кем разговаривал. Ходил сам по себе. Я его как-то не ощущал. Может, с топ-игроками он общался чаще, но все свои задумки показывал на поле. В этом плане он очень умный тренер. Личного общения с ним практически и не было.
Сейчас Капленко выступает за «Балтику», а Манчини возглавляет сборную Саудовской Аравии.
Всё переосмыслить...жениться...отдохнуть от работы....
Впереди ЧЕ...договорённость о сборной наверно тогда уже была....
А тут ещё за это и денег немало предложили....)))
Мне кажется в своих секретных записочках Паредесу во время игры он писал : "Леандро,играйте как хотите,скоро меня здесь не будет,не обращайте внимания но я на бровке для видимости слегка покричу на вас"....)))
Как итог - 5-е место...
Всё переосмыслить...жениться...отдохнуть от работы....
Впереди ЧЕ...договорённость о сборной наверно тогда уже была....
А тут ещё за это и денег немало предложили....)))
Мне кажется в своих секретных записочках Паредесу во время игры он писал : "Леандро,играйте как хотите,скоро меня здесь не будет,не обращайте внимания но я на бровке для видимости слегка покричу на вас"....)))
Как итог - 5-е место...
От себя, добавлю- это, только в советских командах были тренеры- по политической части, по воспитательной работе и тд. Европейские тренеры, этим не занимаются. И еще, для любителей шварца. Так вот, он, без мыла в ж...у лез к игрокам. Поздравлял- с Днем рождения, с Новым годом и тд. и тп. Спросите, почему? Да всё очень просто, потому что, когда тренер бездарность, он, хоть както пытается оправдать своё присутствие и задобрить игроков. Манчини- другой тренер, европейский, независимый, побеждавший на ЧЕ!!!
Я, раньше, часто общался, с болельщиками разных немецких клубов, и все, мне говорили, что, никакого панибратства в немецких клубах нет, всё очень строго, и только по работе, и по делу!
От себя, добавлю- это, только в советских командах были тренеры- по политической части, по воспитательной работе и тд. Европейские тренеры, этим не занимаются. И еще, для любителей шварца. Так вот, он, без мыла в ж...у лез к игрокам. Поздравлял- с Днем рождения, с Новым годом и тд. и тп. Спросите, почему? Да всё очень просто, потому что, когда тренер бездарность, он, хоть както пытается оправдать своё присутствие и задобрить игроков. Манчини- другой тренер, европейский, независимый, побеждавший на ЧЕ!!!
Я, раньше, часто общался, с болельщиками разных немецких клубов, и все, мне говорили, что, никакого панибратства в немецких клубах нет, всё очень строго, и только по работе, и по делу!