Капленко: «Манчини мало с кем разговаривал. Ходил сам по себе»

Экс-полузащитник «Зенита» поделился воспоминаниями о работе под руководством .

Мне он запомнился тем, что мало с кем разговаривал. Ходил сам по себе. Я его как-то не ощущал. Может, с топ-игроками он общался чаще, но все свои задумки показывал на поле. В этом плане он очень умный тренер. Личного общения с ним практически и не было.