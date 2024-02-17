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«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» на выезде

вчера, 17:34
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)1 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» одержал выездную победу над «Брентфордом» в 25-м туре АПЛ. Матч закончился со счётом 1:4.

В составе гостей отличились Дарвин Нуньес (35’), Алексис МакАллистер (55’), Мохамед Салах (68’) и Коди Гакпо (86’).

За «Брентфорд» забил Айвен Тоуни (75’).

По итогам матча, «Ливерпуль» сохраняет первое место. «Пчёлы» остаются на 14-м месте.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:50
с важной победой красных, молодцы!
здоровья Жоте и Джонсу!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:54
Келлехер играет куда надёжнее и уверенее хвалённого Онана. Да и защита более концентрирована,всё таки при Бекере позволяют себе вальяжность.Ну и класс игроков конечно даёт знать о себе,когда могут не только отдать передачу,но и ещё забить.Если кто думал,что победа будет лёгкой,то наверное кривили душой,всё таки отсутсвие Алисона давало призрачный шанс победить Пчёлам или сыграть вничью,НО...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:07
Обыграли легко и непринуждённо, как и планировалось!
959ntyyebjuy
959ntyyebjuy
вчера в 18:59
Перед матчем с Арсеналом все эксперты кричали, что Ливерпуль сейчас на ходу. Все травмированные возвращаются, даже Тьяго увидели)) и сразу же после этого матча начинается вот эта эпидемия травм. Будет трудно удержаться на 1-2 месте до их возвращения. Но будем верить. Должны брать АПЛ в этом сезоне.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ taegw7m82ha8 (раскрыть)
вчера в 18:18, ред.
Ну ясен пень..., раз только 3 (!) команды за чемпионство борются.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:16
Ливерпуль опасен они и Ман Сити вынесут
taegw7m82ha8
taegw7m82ha8
вчера в 18:14
Конкуренция в АПЛ слабая
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:13, ред.
Салах в стиле Месси банку положил... Красиво. И рывок у египтянина - как прям в молодые годы!
Черпачок от Нуньеса тоже симпотный вышел.
Диас классно развернулся и отдал голевую на Гакпо...

В общем рулят напады Ливерпуля.

Как Дио (царство небесное) пел у Rainbow: "Long Live Rock 'N' Roll"
Удачи Клоппу и победы в АПЛ!
allemz
allemz ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 17:51
Полагал, что это осталось в 2020 году. У всех тогда нормально пригорало с судейства
Elliada_
Elliada_
вчера в 17:50
Изначально шансов, что Ливерпуль потеряет очки, было мало. Красные победили, но большой ценой. Жота, который недавно стал лучшим игроком месяца, получил травму. И похоже серьезную. Череда травм у ключевых игроков несомненно приведет к потери очков.
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 17:49
В общем, если так свистеть будут в матче Ливерпуль — МС, Ливер победит, только не будут
матос
матос
вчера в 17:45
Отлично Ливерпуль , так держать!
drug01
drug01
вчера в 17:41
Надо держать первое место.... Так играть дальше
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 17:39
«Ливерпуль» разгромил «Брентфорд» на выезде, хотя у хозяев были голевые моменты, но забили один.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:35
Разгром устроили полнейший,молодцы!
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