«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» на выезде

«Ливерпуль» одержал выездную победу над «Брентфордом» в 25-м туре АПЛ. Матч закончился со счётом 1:4.
В составе гостей отличились Дарвин Нуньес (35’), Алексис МакАллистер (55’), Мохамед Салах (68’) и Коди Гакпо (86’).
За «Брентфорд» забил Айвен Тоуни (75’).
По итогам матча, «Ливерпуль» сохраняет первое место. «Пчёлы» остаются на 14-м месте.
Черпачок от Нуньеса тоже симпотный вышел.
Диас классно развернулся и отдал голевую на Гакпо...
В общем рулят напады Ливерпуля.
Как Дио (царство небесное) пел у Rainbow: "Long Live Rock 'N' Roll"
Удачи Клоппу и победы в АПЛ!
Черпачок от Нуньеса тоже симпотный вышел.
Диас классно развернулся и отдал голевую на Гакпо...
В общем рулят напады Ливерпуля.
Как Дио (царство небесное) пел у Rainbow: "Long Live Rock 'N' Roll"
Удачи Клоппу и победы в АПЛ!