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«Интер» разгромил «Салернитану»

сегодня, 00:54
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)4 : 0Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитанаМатч завершен

«Интер» обыграл «Салернитану» (4:0) в матче 25-го тура Серии А.

На 17-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Интера» Маркус Тюрам. На 19-й минуте Лаутаро Мартинес удвоил преимущество хозяев поля. На 40-й минуте Дензел Думфрис довёл счёт до разгромного. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Интера» Марко Арнаутович поставил точку в матче.

«Интер» идёт на 1-м месте (63 очка), «Салернитана» занимает 20-е место (13 очков).

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Стадион «Джузеппе Меацца»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Интер»
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Все комментарии
Zak11
Zak11 ответ a5ydtu7pujbh (раскрыть)
сегодня в 17:32
Смешно выглядит конечно) На мой взгляд против такого Интера у Атлетико шансов не будет
112910415
112910415
сегодня в 12:52
уверенный шаг к пьедесталу
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:43
Хорошо сыграли и счет красивый - это точно.
матос
матос
сегодня в 11:58
Хех и Арнаутович забил)) Салернитана совсем безнадежна....
Интеристов с уверенной победой.
galem72
galem72
сегодня в 11:47
Вряд ли в этом сезоне туринцам и миланцам удастся догнать Интер. Так что, думаю, чемпион нынешнего СериАла уже определён.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:00
В целом предполагаемый исход.
Уж слишком неравные силы...)
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ a5ydtu7pujbh (раскрыть)
сегодня в 08:34
Только в твоих влажных мечтах
ABir
ABir
сегодня в 08:17
Разница в классе, как пропасть
Ironigor
Ironigor
сегодня в 06:21
Ничего удивительного и страшного не произошло. Команда лидер играла с командой аутсайдером.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 05:49
Интер сделал еще один шаг к чемпионству!
a5ydtu7pujbh
a5ydtu7pujbh
сегодня в 04:42
Ничего, Атлетико начистит принтеру картридж
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 02:26
Всех Интеристов с уверенной победой!
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