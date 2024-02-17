«Интер» разгромил «Салернитану»

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сегодня, 00:54

«Интер» обыграл «Салернитану» (4:0) в матче 25-го тура Серии А.

На 17-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Интера» Маркус Тюрам. На 19-й минуте Лаутаро Мартинес удвоил преимущество хозяев поля. На 40-й минуте Дензел Думфрис довёл счёт до разгромного. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Интера» Марко Арнаутович поставил точку в матче.

«Интер» идёт на 1-м месте (63 очка), «Салернитана» занимает 20-е место (13 очков).