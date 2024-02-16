«Интер Майами» сыграл вничью с клубом, за который Месси выступал в детстве

«Интер Майами» сыграл вничью с «Ньюэллс Олд Бойз» в товарищеском матче (1:1).
На 64-й минуте команда МЛС вышла вперёд — голом отметился Шэнидер Боржелин. Франко Диас на 83-й сравнял счёт.
Аргентинский клуб — родной для нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. Футболист результативными действиями не отличился, на 66-й минуте его заменил полузащитник Лоусон Сандерленд.
Ну по факту же, одна победа над Гонконгом лишь, что обижаться то))
Ну по факту же, одна победа над Гонконгом лишь, что обижаться то))
А точно, смогли выиграть гонконгский клуб!🔥
А точно, смогли выиграть гонконгский клуб!🔥