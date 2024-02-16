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«Интер Майами» сыграл вничью с клубом, за который Месси выступал в детстве

вчера, 09:36
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами1 : 1Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд БойзМатч завершен

«Интер Майами» сыграл вничью с «Ньюэллс Олд Бойз» в товарищеском матче (1:1).

На 64-й минуте команда МЛС вышла вперёд — голом отметился Шэнидер Боржелин. Франко Диас на 83-й сравнял счёт.

Аргентинский клуб — родной для нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. Футболист результативными действиями не отличился, на 66-й минуте его заменил полузащитник Лоусон Сандерленд.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 15:17
Зато второй клуб арабов вынес Майами 6:0 😁
Ну по факту же, одна победа над Гонконгом лишь, что обижаться то))
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:30
Гном за кого играл
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 11:38, ред.
последний пляжный клуб МЛС "разгромно" проиграл первому футбольному клубу СА со счетом 4-3 )))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:39, ред.
Пляжный Интер Майами из дворового МЛС хоть кого то смог выиграть? После разгромов от клубов саудовской Аравии, проиграли японцам, сейчас ничья…

А точно, смогли выиграть гонконгский клуб!🔥
112910415
112910415
вчера в 10:05
конечно же, дружба победила !
y5s5j4qv5nmz
y5s5j4qv5nmz
вчера в 09:50
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 09:47
    Месси не стал огорчать клуб своего детства.)
    4ca5s99u24xx
    4ca5s99u24xx
    вчера в 09:41
    “Интер Майами” и “Ньюэллс Олд Бойз” показали равную игру в товарищеском матче. Оба клуба продемонстрировали хорошую игру, а Лионель Месси был ключевым игроком “Интер Майами”. Заметно, что он находится в хорошей форме и продолжает радовать своих болельщиков.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 09:38
    Поделили очки и это тоже неплохо.
    Гость
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