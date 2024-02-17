«Ростов» обыграл «Астану» в товарищеском матче

«Ростов» обыграл «Астану» (1:0) в товарищеском матче на зимних сборах.
Единственный гол в игре на 19-й минуте забил полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби.
«Ростов» обыграл «Астану» (1:0) в товарищеском матче на зимних сборах.
Единственный гол в игре на 19-й минуте забил полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби.
Еще отмечу блестящую игру новичка команды - Сако. Он всегда оказывался в самом центре событий, прекрасное чтение игры, постоянно перехватывал мяч и отдавал хорошие передачи для разгона контратаки. Я бы его назвал лучшим игроком матча
Вперед, Ростов!
Еще отмечу блестящую игру новичка команды - Сако. Он всегда оказывался в самом центре событий, прекрасное чтение игры, постоянно перехватывал мяч и отдавал хорошие передачи для разгона контратаки. Я бы его назвал лучшим игроком матча
Вперед, Ростов!