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«Ростов» обыграл «Астану» в товарищеском матче

вчера, 17:33
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб АстанаАстанаМатч завершен

«Ростов» обыграл «Астану» (1:0) в товарищеском матче на зимних сборах.

Единственный гол в игре на 19-й минуте забил полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби.

«Ростов» обыграл «Астану» в товарищеском матче

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
jkdk6kqjfsh6
jkdk6kqjfsh6
вчера в 21:33
Ещё бы в чемпе с 10 места подняться
9z9fj6r6hmfh
9z9fj6r6hmfh ответ 3hbr3henabm2 (раскрыть)
вчера в 21:21
В Абу-Даби, там они тоже есть
3hbr3henabm2
3hbr3henabm2
вчера в 21:15
В сочи что-ли сборы? Пальмы какие-то на фото)
a-league
a-league ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:37
Насчёт Сако согласен, в кои-то веки приобрели стоящего защитника
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:41
Хорошая равная игра. Весь матч на поле не было первого и второго номера, обе команды боролись за инициативу. Атаки Ростова чувствовались острее, а футболисты Астаны играли в низкий прессинг - они не переходили центральную линию при попытках забрать мяч. С Краснодаром тактика была другая, видно, что тренер экспериментирует. Счет в товарняках не важен, но я рад, что Ростов отомстил за Быков.

Еще отмечу блестящую игру новичка команды - Сако. Он всегда оказывался в самом центре событий, прекрасное чтение игры, постоянно перехватывал мяч и отдавал хорошие передачи для разгона контратаки. Я бы его назвал лучшим игроком матча

Вперед, Ростов!
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