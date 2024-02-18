ПСЖ сэкономит 200 миллионов евро после ухода Мбаппе из клуба

1708248251

вчера, 12:24

Нападающий , вероятно, уйдёт из ПСЖ .

Сообщается, что парижане сэкономят 200 миллионов евро, которые ранее тратились на зарплату футболиста. Эти средства парижский клуб сможет направить на трансферы.

Советнику клуба по спортивным вопросам Луишу Кампушу поручили создать с помощью этих денег молодую команду, способную выиграть Лигу чемпионов.