ПСЖ сэкономит 200 миллионов евро после ухода Мбаппе из клуба

Нападающий Килиан Мбаппе, вероятно, уйдёт из ПСЖ.
Сообщается, что парижане сэкономят 200 миллионов евро, которые ранее тратились на зарплату футболиста. Эти средства парижский клуб сможет направить на трансферы.
Советнику клуба по спортивным вопросам Луишу Кампушу поручили создать с помощью этих денег молодую команду, способную выиграть Лигу чемпионов.
Приоритетом для ПСЖ является покупка нового нападающего на замену Мбаппе. В список интересов коллектива входят Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед» и Виктор Осимхен из «Наполи».
экономия это ровно то, что им нужно !
экономия это ровно то, что им нужно !
А смысл...?
Ещё чуть чуть и ПСЖ выиграет ЛЭЧ.....
Лигу Экономичных Чемпионов...
А смысл...?
Ещё чуть чуть и ПСЖ выиграет ЛЭЧ.....
Лигу Экономичных Чемпионов...
Забавно читать, когда журналисты пытаются экспромтом поведать миру об экономической эффективности .))
Забавно читать, когда журналисты пытаются экспромтом поведать миру об экономической эффективности .))