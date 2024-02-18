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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ сэкономит 200 миллионов евро после ухода Мбаппе из клуба

вчера, 12:24

Нападающий Килиан Мбаппе, вероятно, уйдёт из ПСЖ.

Сообщается, что парижане сэкономят 200 миллионов евро, которые ранее тратились на зарплату футболиста. Эти средства парижский клуб сможет направить на трансферы.

Советнику клуба по спортивным вопросам Луишу Кампушу поручили создать с помощью этих денег молодую команду, способную выиграть Лигу чемпионов.

Приоритетом для ПСЖ является покупка нового нападающего на замену Мбаппе. В список интересов коллектива входят Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед» и Виктор Осимхен из «Наполи».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:24
Если по позиции, то Маркус Рэшфорд. И не только по позиции. Такой же шустрый, скоростной. Да и по характерам одинаковые: немножко капризные и своенравные. Так что замена подходящая.
Elliada_
Elliada_
вчера в 18:10
Если бы продали 2 года назад, то сэкономили в 3 раза больше и заработали бы на трансфере. Глупо было держаться за Мбаппе. Чемпионат без него выиграют, а в ЛЧ он бесполезен. Поэтому он в Реал переходит. За счет их хочет выиграть ЛЧ, ЗБ и ЗМ
adekvat
adekvat ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 17:44
Результат во Франции и без него будет, а в Европе им и так, и так ничего не светит.
9gtp8bscrqak
9gtp8bscrqak
вчера в 16:17
Вряд-ли это пойдет парижанам на пользу,они и с более сильным составом в Европе ничего не добились
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 16:00
Не выиграют они ЛЧ никогда, их максимум ЛЕ и то не факт.
88kfeym3nuab
88kfeym3nuab
вчера в 15:54
Опять купят дорогую игрушку и будут с ней мучаться.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:48
Можно прикупить пару-тройку игроков неплохого уровня.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 14:58
после ухода Мбаппе ПСЖ потеряет интерес мировой аудитории, а вместе с ним кучу денег от интереса к клубу
112910415
112910415
вчера в 14:55
ура !
экономия это ровно то, что им нужно !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:48, ред.
Чтоб добиться пика экономии нужно вообще всех прогнать..
А смысл...?

Ещё чуть чуть и ПСЖ выиграет ЛЭЧ.....
Лигу Экономичных Чемпионов...
lotsman
lotsman
вчера в 14:45
Но чтобы была такая польза, ндо чтобы на место Мбаппе пришёл такой же игрок, который мог бы забивать так же, как Мбаппе.
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 14:22
И в чём же экономия? На место Мбаппе придут другие поедатели бюджета.
Интерес
Интерес
вчера в 13:53
А если и остальных разогнать? Это будИт...это будИт...?
bu96tunp2bcs
bu96tunp2bcs
вчера в 13:52
Нихренасе в каких промышленных масштабах доит сейчас Тортилла бездонное арабское вымя
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 13:40
    Incredulous
    Incredulous ответ drug01 (раскрыть)
    вчера в 13:39
    Да как и до этого играли. Довольствоваться кубком фермер-лиги, и регулярно проигрывать в ЛЧ.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 13:20
    200 сэкономит, а сколько потеряет ?!

    Забавно читать, когда журналисты пытаются экспромтом поведать миру об экономической эффективности .))
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:17
    ПСЖ не может удержать игрока, хотя этого очень хотят, и теперь делают вид будто так и надо и вообще они в плюс выйдут))
    kazakoff
    kazakoff
    вчера в 13:10
    Игрок то классный, но по-видимому никому из-за токсичности не нужен
    drug01
    drug01
    вчера в 13:09
    А как будут играть дальше? Ведь нужен результат!!
    nubom
    nubom
    вчера в 13:04
    Наши клубы на нем давно сэкономили...
    ABir
    ABir
    вчера в 12:54
    Ощущение: как камень с шеи, когда топят
    Гость
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