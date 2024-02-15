УЕФА назвал сумму долгов российских клубов на конец 2022 года

Совокупный долг российских клубов на конец 2022 года составил 589 млн евро.
Это на 163 млн меньше (-22 %), чем было в 2019 году (в период до пандемии коронавируса).
Первое место по общему количеству долгов заняла Англия — 7,251 млрд. По сравнению с допандемийным периодом показатель вырос на 1,983 млрд (+38 %).
Далее в первой пятёрке идут Испания (4,710), Италия (3,962), Франция (2,552) и Турция (1,434).
Перевод вполне правильный, стр.52 отчёта, "Debt levels at the end of 2022", а это и есть долг, полный его объём, балансовый и забалансовый.
Другое дело, что сама по себе эта цифра не особенно информативна, т.к. дана вне сравнения с рыночной стоимостью активов клубов.
Стоимость активов приведена в других разделах отчёта, но тонкость в том, что рыночная стоимость игроков (главный фактический актив любого клуба)- это вещь в себе.
Часть её учитывапается в балансах, часть нет, а в какой именно части- тут без стакана не разберёшься)
Поэтому балансы футбольных клубов- по определению удобная база для злоупотреблений и манипуляций..
Перевод вполне правильный, стр.52 отчёта, "Debt levels at the end of 2022", а это и есть долг, полный его объём, балансовый и забалансовый.
Другое дело, что сама по себе эта цифра не особенно информативна, т.к. дана вне сравнения с рыночной стоимостью активов клубов.
Стоимость активов приведена в других разделах отчёта, но тонкость в том, что рыночная стоимость игроков (главный фактический актив любого клуба)- это вещь в себе.
Часть её учитывапается в балансах, часть нет, а в какой именно части- тут без стакана не разберёшься)
Поэтому балансы футбольных клубов- по определению удобная база для злоупотреблений и манипуляций..