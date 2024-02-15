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УЕФА назвал сумму долгов российских клубов на конец 2022 года

вчера, 16:58

Совокупный долг российских клубов на конец 2022 года составил 589 млн евро.

Это на 163 млн меньше (-22 %), чем было в 2019 году (в период до пандемии коронавируса).

Первое место по общему количеству долгов заняла Англия — 7,251 млрд. По сравнению с допандемийным периодом показатель вырос на 1,983 млрд (+38 %).

Далее в первой пятёрке идут Испания (4,710), Италия (3,962), Франция (2,552) и Турция (1,434).

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Перевод с uefa.com
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:53
Не обессу....
w2vgee9mgrb7
w2vgee9mgrb7
вчера в 20:06
Кому должны мы всем прощаем
баск
баск ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:45
Должны вовсе не УЕФА, это просто УЕФА проанализировал финансы клубов и опубликовал отчёт об этом)

Должны самым обыкновенным кредиторам- банкам за кредиты, другим клубам за трансферы, игрокам по зарплате, стадионам за аренду и т.д.
adekvat
adekvat
вчера в 19:32
За что должны, за то что в европу не пускают?
shur
shur ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:19
...если бы, ханыга безпробудный...!
баск
баск ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 19:15
Не, Звезда, не горячись, убытки тут не при чём.

Перевод вполне правильный, стр.52 отчёта, "Debt levels at the end of 2022", а это и есть долг, полный его объём, балансовый и забалансовый.
Другое дело, что сама по себе эта цифра не особенно информативна, т.к. дана вне сравнения с рыночной стоимостью активов клубов.

Стоимость активов приведена в других разделах отчёта, но тонкость в том, что рыночная стоимость игроков (главный фактический актив любого клуба)- это вещь в себе.

Часть её учитывапается в балансах, часть нет, а в какой именно части- тут без стакана не разберёшься)
Поэтому балансы футбольных клубов- по определению удобная база для злоупотреблений и манипуляций..
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:02
Вы изменили свой первый комментарий и сейчас пытаетесь кардинально перевести всё в свою пользу и после этого пишите про какую то злобу и негатив.
Нет никакой злобы и негатива в вашу сторону, а минус это объективная и справедливая оценка ваших действий.
Вот если бы вы изменили свой комментарий и написали бы, что теперь понятно, спасибо что объяснили, то и минусов бы не было, но вы сделали всё наоборот, так, что не обессудьте.
wd2fd2x94hdk
wd2fd2x94hdk
вчера в 18:55
Какие долги? Как считают? Англичане вообще в полной Ж.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 18:49
Что за злость и негатив ??
Полностью солидарен с вами...вы же написали "А с какого перепуга клубы должны платить это УЕФА и лично Чеферину?"
Вас же просили ни минусы злобные лепить...а пояснить нам щи лаптем хлебающим...
Теперь после ваших пояснений понятно : "Это долги - но не долги"....
И всем счастье...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:31
А с какого перепуга клубы должны платить это УЕФА и лично Чеферину?
Я понимаю, что вы отредактировали свой комментарий, но я вам писал именно на это не справедливое обвинения.
Да и это всё перечисленное вами считается как убытки клубов, а конкретно кому клубы должны и сколько это уже чисто проблема клуба и УЕФА не может требовать эти долги.
Вы сами себя топите.
Интерес
Интерес
вчера в 18:16
Топ-5,так сказать! Только Германляндии нет,и её заместила в сиске Помидория.Это к рассуждениям о прибыльности ведущих клубов Европы,вожди которых хитро считают прибыль,занимая у банков кредиты опережающими темпами.И перекредитование.Такова современная "экономика".
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 18:08, ред.
"Отмечается, что в таблице учитываются банковские обязательства, кредиторская задолженность, трансфертная кредиторская задолженность, а также долги по оплате труда и социальному страхованию."
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:03
Та! Это чи Спартак с ЦСКА.
pomor45
pomor45 ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:02
Сосед, что же? Майнингом занимается?
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:50
Так уж и быть, прощаем.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:48
Нет, как раз это долг, а не баланс дохода и расходов.
Он просто не хочет платить, ну или не может.
С него эту сумму могут взыскать через суд, а вот разницу расходов и доходов невозможно взыскать это нечто иное.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:44
Вы сейчас обвиняете непонятно в чём даже не разобравшись о чём речь.
Получается, что если клуб потратил больше чем заработал, то должен сумму своих убытков заплатить УЕФА?
Вы вообще о чём?
shur
shur ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 17:41
...у нас на входе в подъезд написаны должники по электроэнергии,
так там у соседа убытка на 457000 рублей, вот это у него баланс
расходов....!!!
shlomo
shlomo
вчера в 17:35
Ну мы еще не так плохи по сравнению с другими...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:32, ред.
Соккеру хорошо бы было делать пояснение к подобным статьям.
По первым же комментариям понятно, что пользователи не понимают о чём речь, а джек так вообще подумал, что наши клубы кому то должны, скорее всего он думает о УЕФА.
Да и само слово долг, как мне кажется некорректное в данном случае.
Опять же сотрудник сайта попался на удочку автоматического переводчика.
Речь идёт не о долгах, а о убытках клубов.
То есть о балансе прибыли и расходов.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:31
Это чо, УЕФА нам "счётчик" включил?)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:16, ред.
За что должны то??

И кому ???
m3zjpjs6ef3k
m3zjpjs6ef3k
вчера в 17:16
Главное мы не в первой тройке это радует
lotsman
lotsman
вчера в 17:11
Долгов? Кому должны? И конкретно, сколько каждый клуб в отдельности?)
Гость
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