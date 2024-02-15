УЕФА назвал сумму долгов российских клубов на конец 2022 года

1708005518

вчера, 16:58

Совокупный долг российских клубов на конец 2022 года составил 589 млн евро.

Это на 163 млн меньше (-22 %), чем было в 2019 году (в период до пандемии коронавируса).

Первое место по общему количеству долгов заняла Англия — 7,251 млрд. По сравнению с допандемийным периодом показатель вырос на 1,983 млрд (+38 %).

Далее в первой пятёрке идут Испания (4,710), Италия (3,962), Франция (2,552) и Турция (1,434).