Состав «Манчестер Юнайтед» в 2023 году стал самым дорогим в истории футбола

Состав «Манчестер Юнайтед» образца 2023 года является самым дорогим в истории футбола.
Его общая стоимость составила 1,422 млрд евро. Этот показатель выше того, что был у «Реала» в 2020-м (1,332 млрд).
Состав «Манчестер Сити» оценивается в 1,286 млрд. Замкнул первую тройку «Челси» (1,084 млрд).
сэр Алекс в шоке
сэр Алекс в шоке
А Н Г Л И И....!!! Рэшфорду лучше бы отдали, в ночном клубе
посидел до упора...!!! Вот по чесноку, пир во время чумы!!!
А Н Г Л И И....!!! Рэшфорду лучше бы отдали, в ночном клубе
посидел до упора...!!! Вот по чесноку, пир во время чумы!!!
Это наш конкурс прогнозов!
Меж собой перетрут да по матчам пойдут
И снова бахвалятся тут!
Пусть всегда будут кэфы много больше полтоса!
Чтобы шибче был выхлоп с кучи клонов прогноза!
Ну а чтоб о провидце никогда не умолкла молва
Пусть всегда все играют 6:1 и 5:2!
https://youtu.be/Doaisl0hN34
Это наш конкурс прогнозов!
Меж собой перетрут да по матчам пойдут
И снова бахвалятся тут!
Пусть всегда будут кэфы много больше полтоса!
Чтобы шибче был выхлоп с кучи клонов прогноза!
Ну а чтоб о провидце никогда не умолкла молва
Пусть всегда все играют 6:1 и 5:2!
Конкретно у УЕФА говорится о затратах клуба на то, чтобы составить нынешний состав.
Включаются, в том числе, расходы на зарплаты игроков.
В итоге МЮ потратил больше всех на нынешний состав - 1422 миллиона.
Второй МС - 1286 миллионов.
Третий "Челси" - 1084 миллиона.
Четвёртый "Реал" - 1031 миллион.
Пятый ПСЖ - 938 миллионов.
Конкретно у УЕФА говорится о затратах клуба на то, чтобы составить нынешний состав.
Включаются, в том числе, расходы на зарплаты игроков.
В итоге МЮ потратил больше всех на нынешний состав - 1422 миллиона.
Второй МС - 1286 миллионов.
Третий "Челси" - 1084 миллиона.
Четвёртый "Реал" - 1031 миллион.
Пятый ПСЖ - 938 миллионов.