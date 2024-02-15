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Состав «Манчестер Юнайтед» в 2023 году стал самым дорогим в истории футбола

вчера, 13:45

Состав «Манчестер Юнайтед» образца 2023 года является самым дорогим в истории футбола.

Его общая стоимость составила 1,422 млрд евро. Этот показатель выше того, что был у «Реала» в 2020-м (1,332 млрд).

Состав «Манчестер Сити» оценивается в 1,286 млрд. Замкнул первую тройку «Челси» (1,084 млрд).

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Ман Юнайтед
Перевод с uefa.com
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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:17
А где результат? Сам
сэр Алекс в шоке
Elliada_
Elliada_
вчера в 18:25
Из этой тройки только МС оправдывает вложения. Заслуга Гвардиолы
Elliada_
Elliada_ ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 18:24
МЮ выиграл больше трофеев за год, чем Роналду. 1:0
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:51
Денег тратят много а выхлопа ноль. Все потому что тренерует физрук и Роналду убрали. Рон за прошлый год забил больше голов чем весь сотсав МЮ вместе взятый.
shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:34
...так и хочется добавить,...самым дорогим в истории футбола в
А Н Г Л И И....!!! Рэшфорду лучше бы отдали, в ночном клубе
посидел до упора...!!! Вот по чесноку, пир во время чумы!!!
yhkefv82dzws
yhkefv82dzws
вчера в 14:43, ред.
    Горожане
    Горожане
    вчера в 14:20
    Вот только выхлопа нет хаха.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 14:06
    Вы так пишете, что мало что понятно.

    Конкретно у УЕФА говорится о затратах клуба на то, чтобы составить нынешний состав.

    Включаются, в том числе, расходы на зарплаты игроков.

    В итоге МЮ потратил больше всех на нынешний состав - 1422 миллиона.
    Второй МС - 1286 миллионов.
    Третий "Челси" - 1084 миллиона.
    Четвёртый "Реал" - 1031 миллион.
    Пятый ПСЖ - 938 миллионов.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:57
    Хозяева щедрые, не отнимешь. Вот только результаты не айс...
    fbrtuyxz5499
    fbrtuyxz5499
    вчера в 13:47
    С таким составом и оказаться в полном дерме
    Гость
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