Состав «Манчестер Юнайтед» в 2023 году стал самым дорогим в истории футбола

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вчера, 13:45

Состав «Манчестер Юнайтед» образца 2023 года является самым дорогим в истории футбола.

Его общая стоимость составила 1,422 млрд евро. Этот показатель выше того, что был у «Реала» в 2020-м (1,332 млрд).

Состав «Манчестер Сити» оценивается в 1,286 млрд. Замкнул первую тройку «Челси» (1,084 млрд).