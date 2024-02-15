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Совокупная выручка клубов РПЛ в 2023 году превысила 1 млрд евро

вчера, 14:33

Общая выручка клубов Российской Премьер-Лиги в прошлом году составила 1,050 млрд евро, что является 6-м показателем в Европе. Об этом сообщает УЕФА в своём отчёте.

Выручка от телетрансляций — 104 млн. Доходы от продажи билетов — 59 млн, от УЕФА — 9,1 млн.

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Перевод с uefa.com
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Хиромант
Хиромант
вчера в 20:41
Общая выручка клубов Российской Премьер-Лиги в прошлом году составила 1,050 млрд евро, что является 6-м показателем в Европе. Об этом сообщает УЕФА в своём отчёте.

Выручка от телетрансляций — 104 млн. Доходы от продажи билетов — 59 млн, от УЕФА — 9,1 млн.

- Нет ребята, это совсем не смешно. Неужели УЕФА считает россиян такими тупыми, которые не смогут проверить ваши цифры. Да нам и калькулятор не нужен... Так откуда же ещё 800 млн. с копейками взялись? Да и газпром ЕК до сих пор спонсирует (хоть мы там очень давно не играем), а они нам аж целых 9,1 млн. Интересно, а остальным федерациям сколько? Вот это было бы интересно! Думаю, что и не только мне...
galem72
galem72
вчера в 15:51
Этот показатель на столько же бесполезен, что и средняя температура по больнице.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:43
Интересно считают))
lotsman
lotsman
вчера в 15:09
Миллиардов?!! А не погорячились ли с подсчётом?
nubom
nubom
вчера в 15:07
А почему разблюдовка с чеком не сходится?...
t4qbt48zep6g
t4qbt48zep6g
вчера в 14:50
Интересно было бы не в совокупности, а по командам кто сколько поимел...
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