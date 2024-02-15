Совокупная выручка клубов РПЛ в 2023 году превысила 1 млрд евро

Общая выручка клубов Российской Премьер-Лиги в прошлом году составила 1,050 млрд евро, что является 6-м показателем в Европе. Об этом сообщает УЕФА в своём отчёте.
Выручка от телетрансляций — 104 млн. Доходы от продажи билетов — 59 млн, от УЕФА — 9,1 млн.
Выручка от телетрансляций — 104 млн. Доходы от продажи билетов — 59 млн, от УЕФА — 9,1 млн.
- Нет ребята, это совсем не смешно. Неужели УЕФА считает россиян такими тупыми, которые не смогут проверить ваши цифры. Да нам и калькулятор не нужен... Так откуда же ещё 800 млн. с копейками взялись? Да и газпром ЕК до сих пор спонсирует (хоть мы там очень давно не играем), а они нам аж целых 9,1 млн. Интересно, а остальным федерациям сколько? Вот это было бы интересно! Думаю, что и не только мне...
Выручка от телетрансляций — 104 млн. Доходы от продажи билетов — 59 млн, от УЕФА — 9,1 млн.
- Нет ребята, это совсем не смешно. Неужели УЕФА считает россиян такими тупыми, которые не смогут проверить ваши цифры. Да нам и калькулятор не нужен... Так откуда же ещё 800 млн. с копейками взялись? Да и газпром ЕК до сих пор спонсирует (хоть мы там очень давно не играем), а они нам аж целых 9,1 млн. Интересно, а остальным федерациям сколько? Вот это было бы интересно! Думаю, что и не только мне...