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Стало известно, планирует ли владелец «Милана» продавать клуб

вчера, 14:23

Владелец «Милана» Джерри Кардинале сообщил, что не планирует продавать клуб. Ранее стало известно, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) собирается купить у RedBird Capital контрольный пакет акций «россонери».

Все, начиная с меня, обязаны работать лучше. Но я не уйду, останусь здесь надолго. Никто не желает побед больше, чем я.

Хочу четко заявить: слухи о намерении продать клуб – абсолютная ложь. Я здесь надолго, это моя работа. Надеюсь вернуть «Милан» на вершину Серии А и Европы, и я не остановлюсь, пока не достигну этого. И когда мы добьемся успеха, сделаем это снова.

Сочувствую фанатам, поскольку их заставляют думать о нестабильности, которой нет, сообщая о ложных изменениях в корпоративной структуре.

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Милан
Перевод с gianlucadimarzio.com Фото: Сайт aa.com.tr
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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 17:43
Жалкий америкос! Что за чушь он сказал, клуб стоит на мертвой точке, нет никакого развития. Пусть лучше валит в свою Америку и купит там какой нибудь гей клуб, зачем вообще пендосы лезут в европейский футбол, а тем более в гранды. Гнать пендосов нужно, они только вредят футболу
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:17
Это ему еще денег не предлагали.
112910415
112910415
вчера в 16:01
пусть так оно и будет !
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:40
Он лукавит. Единственная его цель, это бизнес, заработать как можно больше, как он и сказал Мальдини когда увольнял его (что он знает как вести бизнес, и нехрен ему советы давать) он не будет делать громкие трансферы, и не будет удерживать лидеров если поступит выгодное предложение. Если бы клуб купили шейхи, вот они могли бы поднять Милан на уровень Реала и МС, и серию А в целом.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:23
Слухи вбрасывают не просто так - это точно.
Вещий
Вещий
вчера в 14:42
Ну что молодец...убил утку на взлете. Удачи тебе в Милане!
Гость
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