Стало известно, планирует ли владелец «Милана» продавать клуб

Владелец «Милана» Джерри Кардинале сообщил, что не планирует продавать клуб. Ранее стало известно, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) собирается купить у RedBird Capital контрольный пакет акций «россонери».

Все, начиная с меня, обязаны работать лучше. Но я не уйду, останусь здесь надолго. Никто не желает побед больше, чем я.

Хочу четко заявить: слухи о намерении продать клуб – абсолютная ложь. Я здесь надолго, это моя работа. Надеюсь вернуть «Милан» на вершину Серии А и Европы, и я не остановлюсь, пока не достигну этого. И когда мы добьемся успеха, сделаем это снова.

Сочувствую фанатам, поскольку их заставляют думать о нестабильности, которой нет, сообщая о ложных изменениях в корпоративной структуре.